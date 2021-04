Konsum «Unfahrpackt»: Diese drei Luzerner ziehen einen Hauslieferdienst für unverpackte Lebensmittel auf Einfach nachhaltig einkaufen – genau das wollen drei Jungunternehmer aus Luzern mit ihrer Geschäftsidee ermöglichen. Beim Crowdfunding haben die drei schon gross abgeräumt, diesen Monat wollen sie die ersten Bestellungen in der Stadt ausliefern. David von Moos 06.04.2021, 11.30 Uhr

Rund zwei Jahre ist es her, seit der Laden «Unverpackt Luzern» an Zürichstrasse wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit nach nur knapp einem Jahr schon wieder schliessen musste. Kurz später zogen sechs Luzerner, die von der Schliessung des Ladens an der Zürichstrasse enttäuscht waren und weiter an den verpackungsfreien Verkauf von Lebensmitteln glaubten, einen mobilen Quartierladen auf.

Nun gesellt sich ein neues Geschäftsmodell dazu. Luana Betschen (27), Basil Gürber (30) und Ramona Jäger (30) wollen nachhaltiges Einkaufen in Luzern noch einfacher machen – und so einen Beitrag gegen die Abfallberge unserer Konsumgesellschaft leisten.

Leben in der Stadt Luzern, stehen auf lokales Essen, nachhaltige Kosmetik und lieben Bauernhofbesuche: Ramona Jäger, Basil Gürber und Luana Betschen (von links). Bild: PD/Luca Gürber

Die Idee der zwei Jungunternehmerinnen und des Jungunternehmers: Unverpackte Lebensmittel aus der Region direkt und umweltfreundlich zu den Konsumentinnen und Konsumenten nach Hause liefern.

Am Anfang stand eine Gruppenarbeit

Entstanden ist Luzerns neuster Hauslieferdienst ursprünglich in der Schule, wie Basil Gürber erzählt: «Im 3. Studienjahr an der höheren Fachschule für Wirtschaft Luzern HFW mussten meine Freundin Luana und ihre Kollegin Ramona einen Businessplan für eine eigene Geschäftsidee verfassen.» Schnell sei für die beiden klar gewesen, dass für diese zeitaufwendige und intensive Arbeit ein Thema hermuss, das interessiert und begeistert. «Beim gemeinsamen Austausch kamen wir auf die Idee eines Hauslieferdienstes für unverpackte Lebensmittel aus der Region.» Denn viele Leute würden zwar gerne noch nachhaltiger Einkaufen, was aber gar nicht so einfach sei: «Man ist an Öffnungszeiten gebunden, hat nur ein begrenztes Angebot, für einen Unverpackt-Laden gerade nicht die richtigen Behälter oder in der Nähe keinen passenden Laden.»

Das Vorstellungsvideo:

Am 22. Februar startete auf der Plattform Wemakeit das Crowdfunding für die Anschaffung eines Lastenfahrrads, die Einrichtung eines kleinen Ladenlokals und die Umsetzung ihrer Idee in die Tat. Gerade mal vier (!) Tage später hatten die drei Freunde ihr Ziel bereits übertroffen. Inzwischen haben rund 200 Personen das Projekt mit mehr als 16'000 Franken unterstützt. Damit haben Gürber, Betschen und Jäger in nur einem Monat fast doppelt so viel Geld gesammelt wie vorgesehen.

Warum so schnell? «Einerseits haben wir das Gefühl, dass das Bedürfnis nach regionalen Produkten sehr gross ist. Andererseits glauben wir, dass unsere Geschichte und unser Herzblut hinter dem Projekt bei den Leuten da draussen angekommen ist», erklärt Basil Gürber, der vom durchschlagenden Erfolg des Crowdfundings «schlicht und einfach überwältigt» ist.

Kein gewöhnlicher Laden

Luzerns neuster Laden ist eigentlich gar keiner. Basil Gürber spricht lieber von einem «Pick-up-Store». Bestellungen sind jeweils bis am Donnerstag um 23.59 Uhr möglich. Jeweils am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr werden die Lebensmittel mit unserem Lastenfahrrad direkt vor die Haustüre. Wer ausserhalb des Liefergebietes (Stadt Luzern) wohnt, der muss seine Ware im Ladenlokal an der Bruchstrasse 3 abholen.

«Uns ist bewusst, dass das nicht besonders Kundenfreundlich ist», so Gürber:

«Aber uns fehlen im Moment noch die Erfahrungswerte. Wir wollen deshalb klein starten mit Zeitfenstern, die für uns machbar sind und können dann entsprechend anpassen und ausbauen.»

Wo immer sinnvoll werden die Produkte in unseren Mehrwegbehältern und Taschen ausgeliefert. Bei der nächsten Bestellung kann man die leeren Behälter oder Taschen im Briefkasten oder vor der Haustüre deponieren oder im Lokal oder bei einem unserer Partner vorbeibringen, erklärt Gürber das Depotsystem. «Wir spülen und waschen die Behältnisse und verwenden sie bei den nächsten Bestellungen wieder.»

Nachhaltig: Ramona Jäger (links) und Luana Betschen beim Abfüllen von Hülsenfrüchten in wasch- und wiederverwertbare Depotbehälter aus Glas. Bild: PD/Luca Gürber

Das künftige Sortiment besteht laut Gürber vor allem aus regionalen Produkten:

«Haferflocken, Mehle und Teigwaren werden direkt von Bauern aus Sigigen bezogen. Quinoa kommt aus Sempach, die Rollgerste aus Neuheim.»

Haferdrink, Brot, Früchte und Gemüse lasse man auf Bestellung frisch liefern, um Foodwaste zu vermeiden.

Ein Teil des Angebots werde aus Produkten der Stiftung RegioFair, einer Zentralschweizer Handelsplattform für biologisch, nachhaltig und fair produzierte Produkte aus der Region, bestehen. «So bekommt unser Sortiment eine gewisse Tiefe.» Ergänzend komme ein kleiner Non-Food-Bereich mit plastikfreien Produkten für den Haushalt hinzu.

Wenn alles läuft wie geplant, werden am Samstag, 10. April 2021, die ersten Bestellungen ausgeliefert. Der Online-Shop soll am Dienstag aufgeschaltet werden. Bis dahin gibt es laut Gürber aber noch einiges zu tun: «Im Moment bauen wir fleissig unser Lokal um. Für das Reinigen der Depotbehälter benötigen wir eine Abwaschmaschine, für das Abpacken der Produkte eine geeignete Arbeitsfläche, für die Lagerung der Waren Regale und auch das Schaufenster soll hübsch aussehen.»

Das Ladenlokal von «Unfahrpackt» an der Bruchstrasse 3 in Luzern. Bild: PD/Luca Gürber

Ohne Herzblut geht es nicht

Mit den überschüssigen Mitteln aus dem Crowdfunding leisten sich Gürber, Bentschen und Jäger nicht nur ein passenderes elektrisches Cargobike, damit sie auch schwer beladen den Gütsch und das Brambergquartier erreichen.

«Das gibt uns etwas Luft», sind sich die drei Idealisten einig. «In den letzten Monaten haben wir enorm viel Freizeit in die Verwirklichung unserer Idee investiert», so Gürber, der wie seine beiden Geschäftspartnerinnen in einem Büro arbeitet.

Die anfängliche Nervosität ob des eigenen Wagemuts ist laut Gürber inzwischen gewichen: «Wir können es kaum erwarten mit ‹Unfahrpackt› loszulegen.» Auf dem Papier funktioniere das Geschäftsmodell. «Aber wir wissen es erst, wenn wir es wirklich ausprobieren.» Das grosse Geld machen wollen die drei Freunde mit ihrer Geschäftsidee allerdings nicht: «Wir zahlen uns keine Löhne aus, die Ladenmiete ist unser grösster Posten.» Die Angst vor dem Scheitern sei zwar da. Aber nicht nur deswegen sei man als Verein in das Abenteuer gestartet:

«Wir verstehen uns ohnehin als Teil einer Bewegung. Nur gemeinsam können wir etwas verändern.»

Weitere Informationen gibt es hier.