Kommentar Kontrolle der Luzerner Betriebe ist wichtig – aber mit Augenmass Am 11. Mai öffnen wieder viele Geschäfte. Für die Umsetzung der vom Bund vorgeschriebenen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind im Kanton Luzern dreimal mehr Kontrolleure unterwegs. Das ist richtig. Dominik Weingartner 04.05.2020, 20.31 Uhr

Am 11. Mai wird ein weiteres Stück Normalität in unseren Alltag zurückkehren, wenn Läden, Restaurants und Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen – wenn auch mit Einschränkungen. Dieser Schritt ist begrüssenswert. Die aktuellen Zahlen an Neuansteckungen mit dem Coronavirus lassen hoffen, dass mit einer eingeschränkten Wiederbelebung des öffentlichen Lebens nicht sofort die nächste Erkrankungswelle losgetreten wird.