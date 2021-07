Luzern: Billig-Coiffeure im Fokus der Schwarzarbeit-Kontrolleure

Kontrollen Billig-Coiffeure im Fokus der Schwarzarbeit-Kontrolleure – und doch kein einziger Verstoss festgestellt Der Luzerner Kantonsrat verlangte stärkere Kontrollen von Billig-Coiffeuren, weil sich dahinter illegale Machenschaften verbergen könnten, wie einige vermuteten. Die Behörden sind dem nachgekommen, haben aber keine Gesetzeswidrigkeiten feststellen können. Dominik Weingartner 09.07.2021, 05.00 Uhr

«Es brennt in der Coiffeurbranche, und es ist nicht einfach ein Feuerchen, es ist ein Flächenbrand über die ganze Schweiz.»

Diese markigen Worte fielen am 10. Mai im Luzerner Kantonsrat. Ausgesprochen hat sie der Emmer SVP-Parlamentarier Markus Schumacher. Er ist selber gelernter Coiffeur und handelte mit Haarkosmetikartikeln.

Hintergrund für die Äusserung des aktuellen Emmer Einwohnerratspräsidenten war ein Postulat von CVP-Kantonsrat Daniel Piazza (Malters). Dieser forderte von der Regierung eine «aktive Bekämpfung der Missstände in der Coiffeurbranche». Laut Piazza sind im Kanton Luzern «Billigsalons in den letzten zwei bis drei Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen», wie er in der gleichen Kantonsratsdebatte sagte, als sein Postulat behandelt wurde. Er habe nichts gegen neue Geschäftsmodelle. Aber, so Piazza:

«Man muss stutzig werden, ob ein solches explosionsartiges Wachstum in einem Markt überhaupt sein kann, in welchem sich über Jahrzehnte Angebot und Nachfrage ungefähr die Waage gehalten haben.»

«Könnte Geldwäscherei im Spiel sein?»

Die Kritiker dieser häufig Barbershops genannten Betriebe vermuten oft Verstösse gegen das Verbot von Schwarzarbeit und das Ausländer-, Sozialversicherungs- oder Steuerrecht. Auch andere Verdächtigungen werden in den Raum gestellt. Denn diese Anbieter sind oft sehr günstig, verlangen 20 oder 25 Franken für einen Haarschnitt, während man in traditionellen Betrieben für weniger als 40 Franken kaum eine neue Frisur bekommt. «Wie machen die das? Gibt es noch andere Geldquellen? Könnte Geldwäscherei im Spiel sein?», fragte sich Branchenkenner Markus Schumacher im Kantonsrat.

Der Regierungsrat lehnte das Postulat wegen Erfüllung ab, das Parlament folgte aber Daniel Piazza und erklärte es für erheblich, mit den Stimmen von CVP, FDP und SP. Die Behörden haben dem Wunsch des Kantonsrats nach mehr Kontrollen bereits entsprochen, wie eine aktuelle Mitteilung der zuständigen Behörde WAS Wirtschaft Arbeit Soziales zeigt. Darin zieht die kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht, die für Schwarzarbeitskontrollen zuständig ist, Bilanz über das erste Halbjahr 2021.

45 Personen kontrolliert

Die Behörde nimmt explizit Bezug auf das Postulat: «Aufgrund eines vom Kantonsrat am 10. Mai 2021 als erheblich erklärten Postulates wurde die Coiffeurbranche stärker in den Fokus der Schwarzarbeitskontrollen gestellt.» Demnach machten die Betriebe dieser Branche rund 11,4 Prozent der Kontrollen aus. Bei insgesamt 229 Schwarzarbeitskontrollen wurden 26 Coiffeurbetriebe in verschiedenen Gemeinden des Kantons kontrolliert. 14 Kontrollen davon erfolgten in Zusammenarbeit mit der Polizei und der paritätischen Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe. Diese prüft jeweils die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags.

Insgesamt seien 45 Personen – Angestellte und Geschäftsführende – kontrolliert worden, heisst es weiter. Das Ergebnis:

«Bei keiner der Kontrollen sind vor Ort Verstösse festgestellt worden, welche direkt den zuständigen Strafuntersuchungsbehörden hätten gemeldet werden müssen.»

Gleichwohl ist nicht ausgeschlossen, dass Verstösse noch ans Tageslicht kommen könnten. Denn bei den Kontrollen seien Unterlagen wie Arbeitsverträge, Lohn- und AHV-Abrechnungen oder Betriebsabrechnungen eingefordert und den zuständigen Stellen zur Prüfung weitergeleitet worden. «Dabei wird die Einhaltung der Melde- und Bewilligungspflichten gemäss Sozialversicherungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht geprüft», heisst es. Die Prüfung könne bis zu einem Jahr dauern.