Kontroverse um Strategie In Emmen muss pro Schulanlage ein Hauswart wohnen – ist das zeitgemäss? Mehr Sicherheit, weniger Vandalismus: Die Gemeinde Emmen setzt wieder auf Wohnsitzpflicht für Schulhauswarte – zum Ärger der FDP. Denn die Städte Kriens und Luzern machen es genau umgekehrt. Roman Hodel 07.01.2021, 05.00 Uhr

Pro Schulanlage wohnt ein Hauswart. Diese Faustregel galt einst in fast jeder Gemeinde – auch in Emmen. In den letzten Jahren wurden solche Wohnungen allerdings da und dort aufgehoben. Gründe: Man benötigte zusätzlichen Schulraum oder fand keine Hauswarte mehr, die am selben Ort arbeiten und wohnen wollten. Doch im Gegensatz etwa zu den Städten Kriens und Luzern (siehe Box unten) will der Emmer Gemeinderat gemäss seiner Strategie «Hauswartwohnungen» im Rahmen der Masterplanung Schulinfrastruktur wieder, dass zwingend auf jedem Schulareal ein Hauswart wohnt.

«Hauswarte ergreifen am Wochenende ‹die Flucht›» So macht es die Stadt Luzern Während die Gemeinde Emmen jede Schulanlage bewusst wieder bewohnt haben will, fährt die Stadt Luzern genau die umgekehrte Strategie: Seit 10 Jahren wird die Wohnsituation der Hauswarte ausgelagert – bei Stellenwechsel oder Pensionierungen. Von den 24 Schulanlagen sind nur noch deren fünf bewohnt – beispielsweise jene im Maihof. «Die Hauswarte haben infolge der hohen Belastung an den Wochenenden vielfach ‹die Flucht› ergriffen und ausweichend über Schrebergarten, Ferienhaus oder anderweitige Möglichkeiten Ruhe und Erholung gesucht», sagt Kurt Hürlimann, Bereichsleiter Management Betrieb. Die externe Wohnsituation werde von den Hauswarten «als grosse psychische Entlastung» wahrgenommen. Der neu gewonnene Raum wiederum werde in der Regel dringend benötigt durch die Volksschule in Form etwa von Mittagstisch oder Betreuung. «Wir fahren mit der gewählten Strategie sehr gut», sagt Hürlimann. So gebe es wesentlich weniger Konfliktsituationen nach der Arbeitszeit, in der Nacht und an den Wochenenden mit teilweise «gewalttätigen Bedrohungen und Handlungen». Auch sei die Rekrutierung von Hauswarten einfacher geworden, weil viele Bewerber den Wohnsitz nicht wechseln möchten etwa wegen eigenen schulpflichtigen Kindern. Schliesslich habe der Vandalismus nicht markant zugenommen und die Littering-Hotspots würden durch Personen aus dem Migrationsprogramm gereinigt. Bei grösseren Sanierungen und bei Neubauten von Schulanlagen werden denn auch keine Hauswartwohnungen mehr eingeplant. So macht es die Stadt Kriens Auch Kriens entfernt sich laut der Abteilung Immobiliendienste zusehends von der Strategie, dass Hauswarte auf den jeweiligen Schulanlagen leben müssen. Konkret wurden letztes Jahr auch die bisherigen Hauswartswohnungen Feldmühle und Meiersmatt für schulische Nutzungen freigegeben. Ab diesem Jahr wohnt somit nur noch auf den Schulanlagen Amlehn und Gabeldingen ein Hauswart vor Ort. (hor)

In seiner Antwort auf ein Postulat der FDP, die diese Strategie anzweifelt, schreibt der Emmer Gemeinderat auch, weshalb er die Wohnsitzpflicht für Schulhauswarte wieder einführt: «Der Wohnsitz des Hauswarts auf einer Schulanlage hat eine präventive Wirkung, da die Nutzenden wissen, dass jemand auf der Anlage wohnt, und sich somit anders verhalten.» Gemeint sind damit vor allem die Treffen von Jugendlichen abends und am Wochenende. Dagegen hat Finanzvorsteher Patrick Schnellmann (CVP) nichts, wie er auf Anfrage betont:

«Doch Littering und Vandalismus sind ein zunehmendes Problem und wir sehen hier klar Unterschiede zwischen Schulanlagen mit und ohne Hauswartwohnung.»

Zudem sei der Hauswart bei unvorhergesehen Ereignissen vor Ort und könne schnell handeln. Trotzdem müsse dieser nicht rund um die Uhr präsent sein, dank Abend- und Wochenenddienst, der unter allen Hauswarten aufgeteilt werde.

Aufgrund ihrer Strategie erstellt die Gemeinde Emmen sogar wieder Wohnraum – etwa eine grosse Fünfzimmerwohnung im obersten Stockwerk des neuen Traktes 4 der Schulanlage Erlen, wo bislang kein Hauswart gewohnt hat:

Bild: Dominik Wunderli (6. Januar 2021)

Ein Schritt, der laut Schnellmann nicht nur von der Schulleitung begrüsst wird: «Insbesondere auch die Anwohner schätzen dies.» Darum fahre man bewusst «eine andere Schiene» als etwa Kriens oder Luzern. Der Gemeinderat räumt in seiner Antwort dennoch ein: «Für die betroffenen Hauswarte, welche auf der Anlage wohnen (müssen), ist es sicherlich nicht optimal, wenn man auch in seiner Freizeit sehr nah beim Arbeitsort ist.» Daher profitieren sie von einem um zirka 25 Prozent tieferen Mietzins.

Drei unbewohnte Schulanlagen

Neben dem Erlen wohnen aktuell ebenfalls Hauswarte auf den Schulanlagen Rüeggisingen, Riffig, Gersag, Meierhöfli und Krauer. Bei den weiteren Anlagen ist die Situation aktuell wie folgt:

Schulanlage Emmen Dorf. Hier wohnt seit März 2019 kein Hauswart mehr. Denn die Wohnung ist laut Gemeinderat klein, verfügt über keinen Balkon und einen schlechten Ausbaustandard. Die Schule nutzt die Zimmer für fehlende Gruppenräume. Bei der Erweiterung und Sanierung der Anlage wird eine neue Wohnung erstellt.

Hier wohnt seit März 2019 kein Hauswart mehr. Denn die Wohnung ist laut Gemeinderat klein, verfügt über keinen Balkon und einen schlechten Ausbaustandard. Die Schule nutzt die Zimmer für fehlende Gruppenräume. Bei der Erweiterung und Sanierung der Anlage wird eine neue Wohnung erstellt. Schulanlage Hübeli. Die ehemalige Hauswartwohnung wird seit langer Zeit für die Tagesstrukturen genutzt. Wie bei der Schulanlage Emmen Dorf ist auch beim Hübeli mit der Erweiterung und Sanierung eine neue Wohnung vorgesehen.

Die ehemalige Hauswartwohnung wird seit langer Zeit für die Tagesstrukturen genutzt. Wie bei der Schulanlage Emmen Dorf ist auch beim Hübeli mit der Erweiterung und Sanierung eine neue Wohnung vorgesehen. Schulanlage Sprengi. Die kleine Wohnung wurde schon vor Jahren zu Schulräumen umfunktioniert. Eine Neue ist kein Thema, weil dieser Standort mittelfristig in die Anlage Riffig integriert werden soll.

FDP-Einwohnerrat Dominik Marti kann die Argumentation des Gemeinderats nur zum Teil nachvollziehen, weshalb er ein weiteres Postulat eingereicht hat. Darin fordert er nun klar, die Abkehr von dieser Strategie zu prüfen. «Es ist nicht mehr zeitgemäss, dass ein Hauswart auf der Schulanlage wohnt, und es ist nicht seine Aufgabe, 24 Stunden präsent zu sein und Leute vom Areal zu vertreiben», sagt Marti. Zumal es auch schwieriger geworden sei, überhaupt Hauswarte zu finden, die auf einer Schulanlage wohnen wollen. Ausserdem erinnert er an die klammen Finanzen:



«Jetzt baut man Wohnungen und in ein paar Jahren werden sie wieder zu Schulraum umgebaut – so etwas kann sich Emmen schlicht nicht leisten.»

Neue Schulhäuser seien flexibler nutzbar

Schnellmann will der Beantwortung dieses Vorstosses nicht vorgreifen, nur so viel: «Die neuen Schulhäuser sind viel flexibler nutzbar.» Der Trakt 4 im Erlen beispielsweise sei modular aufgebaut. Somit könne man die Räume relativ einfach an neue Bedürfnisse anpassen. Zudem verfüge man dank der Masterplanung über verlässliche Prognosen bezüglich Schülerzahlen. Dieser wurde vom Einwohnerrat im letzten Juni zur Kenntnis genommen. In einem Punkt aber gibt er Marti recht: «Die Suche nach Hauswarten wird mit der Wohnsitzpflicht sicher nicht einfacher.» Auf diesen Sommer sucht die Gemeinde ein neues Hauswartsehepaar für die Anlage Rüeggisingen.

Zumindest bei der neuen Wohnung auf der Schulanlage Erlen war dies kein Problem – im Gegenteil: Hauswart Kevin Tanner nahm die Stelle auch deswegen an: «Ich bin in zehn Sekunden am Arbeitsplatz und das Wohnen in einem Schulhaus ist doch etwas Spezielles», sagt der 23-Jährige, der hier mit seinem Bruder lebt. Abgrenzen könne er sich problemlos von der Arbeit, das geschehe im Kopf: «Ich lege quasi den Schalter um.»