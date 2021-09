Luzern: Blues-Konzert in der Schüür mit Philipp Fankhauser

Konzert Blues aus dem tiefen Fankhausen Philipp Fankhauser hat eine exzellente Band. An zwei Abenden brachte er in der Schüür auch «The Young Blues-Generation» auf die Bühne. Pirmin Bossart 24.09.2021, 13.46 Uhr

Philipp Fankhauser – hier im Parktheater Grenchen.



Bild: Hansjörg Sahli (20. September 2019)

Der erste Blues-Abend am Donnerstag war ausverkauft, alle Besuchende zertifiziert, die Musiker auf der Bühne entspannt und gut gelaunt. Über zwei Stunden Blues im Garten der Schüür. Das Durchschnittsalter im Publikum schien stattlich angehoben. «Ich sehe viele neue Gesichter», freute sich Schüür-Leiter Marco Liembd bei seiner Begrüssung. «Aber vielleicht sind wir in den Covid-Zeiten einfach etwas älter geworden.»

Der Blues ist zeitlos, geht die Kunde unter den Blues-Afficionados. Auch schon 33 Jahre ist Philipp Fankhauser als Blueser unterwegs. Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber ist locker drauf an diesem Abend. Die Band legt denn auch gleich scharf los. Bandleader und Gitarrist Marco Jencarelli schmiegt sich in ein erstes erstklassiges Solo und die Rhythm-Section mit Bassist Andy Tolman und Schlagzeuger Richard Spooner heizt den Groove, flankiert von Hendrix Ackle an der Hammond, wunderbar spitzbübisch und mit Soul. Ein Bein im Gips, im Mundwinkel die Zigarette.

The Blues goes on

Die Band spielt die ersten Nummern vergleichsweise rockig und mit Drive. Dazwischengeschaltet die soulige Ballade, der besinnliche Männer-Blues, der gerne von harten Schicksalen und verlorener Liebe erzählt und mit innigen Solis ausgeweidet wird. Während des langen Abends sind auch Evergreen-Zeilen wie «Early in the Morning» und «In the Evening, when the Sun goes down» unvermeidlich. Und sollte dich der Blues mal haben, dann «From the Head down to my Shoes». Damit muss man leben.

Der Schüür-Garten ist ein passenderes Ambiente für diese Musik als der Konzertsaal im KKL, wo die Band manchmal auch auftritt. Fankhauser wirkt musikalischer und authentischer, er ist sogar ein wenig ironisch. Er ist auch ein feiner Gitarrist, wenn er will, mit einem Schuss bluesiger Kantigkeit auf den Saiten. An diesem Abend gibt er drei jungen Gitarristen und Sängern eine Bühne und macht seine Band zur Backing Band.

Tatsächlich sind dann drei junge Musiker zu erleben, die nicht über einen Laptop gebeugt sind oder an Gerätschaften herumtüfteln, sondern tief in die Saiten einer altertümlichen elektrischen Gitarre greifen, sie ziehen und heulen lassen wie vor 50 Jahren, als Blues und Blues Rock fast so cool waren wie heute Hip-Hop.

Leises Finale

Der jüngste Young-Generation-Musiker ist mit 24 Jahren der Elsässer Gitarrist Flo Bauer. Er überrascht und überzeugt, spielt technisch elegant und kann gut singen. Flo ist auch auf der letzten Fankhauser-Scheibe als Gast dabei. So schrieb er die Musik für den Song «Wheels To The Road Again», dessen Lyrics von Dennis Walker stammen und den die Band beherzt in den Garten rockt.

Mit Lucky Wüthrich (25) steht ein weiterer eigenwilliger Gitarrist und Sänger in den Startlöchern der Blues-Welt. Der Thuner wird auf Fankhausers Label im Dezember sein erstes Album veröffentlichen. Einer seiner Songs, «Let It Be Me», fragil und soulig, klang fast wie eine Erinnerung an The Band und mündete in ein exzessives Hammond- und Guitar-Finale.

Auch der Luzerner Dominic Shoemaker (28), der seinerzeit von Fankhauser im Hotelzimmer auf seinen Blues-Gig im Stadtkeller eingefuchst wurde, zeigte auf der roten Gitarre seine Sporen und solierte wie ein Rumpelstilzchen durch die Blues-Gründe. Am Schluss versammelten sich alle auf der kleinen Bühne, und weil es schon ein bisschen nach 22 Uhr war, mahnte Fankhauser die Band, ganz leise zu spielen. Das war dann wirklich ein subtiles Finale, das mehr berührte, als es die gewohnt rockig-leutselige Fuhr je hätte gewesen sein können.