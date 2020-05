«Kopfgewitter»: Berührende Maturaarbeit einer Udligenswilerin erscheint als Buch Diese Woche erscheint Kim Rasts Maturaarbeit als Buch. Die junge Frau verarbeitet darin ihr persönliche Geschichte und will damit allen Mut machen, die sich von ihrer Umgebung unverstanden fühlen. Natalie Ehrenzweig 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Zuerst hatte Kim Rast ihre Aussetzer nur ein paar Mal im Jahr. «Ich war 14, in der Pubertät, spielte Tennis auf Leistungssport-Niveau. Als ich es meinen Eltern und dann meiner Hausärztin erzählte, konnte ich nicht richtig erklären, was war. Ich spürte keinen Schmerz, es war ein Kribbeln durch meinen ganzen Körper. Ich konnte nicht sprechen und fing an zu zittern», erzählt die heute 20-jährige Udligenswilerin.

Die Hausärztin glaubte der Teenagerin nicht so recht und vermutete hinter dem Gewichtsverlust und der Müdigkeit eine psychische Ursache im Zusammenhang mit dem Leistungssport und dem Schuldruck.

Die Aussetzer kamen immer öfter, zuletzt mehrmals täglich. Verschiedene Ärzte schoben ihre Symptome auf die Pubertät. Ausser ihrer Familie glaubte ihr niemand. Sie erinnert sich:

«Ich fühlte mich sehr unverstanden. Niemand konnte meine Situation nachvollziehen. Also habe ich mich zurückgezogen.»

Als Kim Rast 15 Jahre alt ist, hat sie einen Aussetzer beim Tennis und macht sich deshalb in die Hosen. «Meine Mutter recherchierte im Internet, woraufhin wir einen Neurologen aufsuchten», sagt sie.

Plötzlich ging alles sehr schnell

Kim Rast hatte keine Angst vor der Besprechung, denn sie rechnete mit einem weiteren Arzt, der ihre Symptome mit der Pubertät erklärt. Doch dann der Schock: Die Aussetzer der 15-Jährigen waren Anfälle von unsichtbarer, sogenannter Absence-Epilepsie. Ausgelöst wurde das Gewitter im Gehirn durch einen besonders seltenen Hirntumor. Während ihre Mutter wegen der Diagnose weinte, war Kim Rast erleichtert. Endlich wurde sie ernst genommen, wurde ihr geglaubt. Dann ging alles sehr schnell. Innert drei Wochen hatte Kim Rast bereits ihre Operation bei einer Spezialistin in Genf überstanden, vier Wochen später, kurz vor den Sommerferien 2015, war sie zurück in der Schule.

In der Schule habe sie plötzlich viel Mitgefühl gespürt, was ihr aber fast unangenehm war. «Ich wollte keine Sonderbehandlung. Wenn ich die Matura mache, dann unter den gleichen Bedingungen wie die anderen», beschreibt sie ihre Einstellung. Doch der verpasste Stoff und die Beeinträchtigung ihres Erinnerungsvermögens lässt sie eine Klasse wiederholen. «Von meiner Biologielehrerin wurde ich darauf angesprochen, ob ich nicht meine Maturaarbeit über meinen Hirntumor schreiben wolle – obwohl es dafür eigentlich noch viel zu früh war. Aber Deutsch ist jetzt nicht grad mein Glanzfach», sagt sie lachend.

Irgendwie hat der Vorschlag aber einen Prozess in Kim Rast losgetreten. Sie beschäftigte sich damit, fing an zu schreiben, ganz für sich allein. «Ich verspürte einen Drang, zu schreiben. Gerade, weil ich mich immer so unverstanden gefühlt hatte. Es hat mir gut getan, zu wissen, dass ich nicht die einzige bin. Das wollte ich anderen vermitteln», so Kim Rast. Dabei geht es in ihrem Text nicht um das Opfer einer Krankheit, sondern um eine junge Frau, die akzeptieren muss, dass nicht alles wieder gut ist, sobald der Tumor draussen ist. Die damit leben muss, dass ihr Gehirn wohl immer geschädigt bleibt. Und sie erzählt von einer jungen Frau, die findet, es gäbe andere Leute, die treffe es viel schlimmer.

Bei den Jungfreisinnigen aktiv

Die Maturaarbeit der Udligenswilerin gewann einen Verlagswettbewerb: «Nach meiner letzten Maturaprüfung hat mir Verlagsleiter Benno Bühlmann mitgeteilt, dass meine Arbeit als Buch herauskommt. Ich kann das immer noch nicht recht fassen, damit habe ich nie gerechnet», sagt sie sichtlich stolz. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und nun erscheint das Buch. Kim Rast macht zurzeit ein KV-Praktikum im Kantonsspital. «Im Herbst wechsle ich dann an die Hochschule Luzern, um dort Kommunikation und Marketing zu studieren», freut sie sich. Und während sie Tennis nur noch plauschmässig spielt, ist sie dafür in die Politik eingestiegen. «Ich war schon früher im Schülerrat und Jugendparlament aktiv. Nun bin ich bei den Jungfreisinnigen», erzählt sie sichtlich zufrieden.

Doch wie gesagt, nach der Entfernung des Tumors ist nicht alles einfach wieder gut. Neben den bleibenden Schäden wurden in der letzten Kontrolle im Januar wieder epileptische Anfälle gemessen, die Kim Rast nun mit Medikamenten in Schach zu halten versucht. «Da brach für mich schon grad meine kleine Welt zusammen. Es bleibt eine Einschränkung, die ich lernen muss zu akzeptieren», betont sie. Dabei jammert sie keine Sekunde, sondern trotzt dem Leben so viel Gutes ab, wie sie kann und freut sich auf ihre Buchveröffentlichung.

