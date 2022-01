Kopie von Die SBB lanciert ein «Fasnachts-GA» für die rüüdigen Tage Für die närrische fünfte Jahreszeit bietet die SBB vom 20. bis 26. Februar ein neues Passepartout Fasnachts-Abo. 14.01.2022, 17.50 Uhr

Auch jene, welche die Fasnacht bis in die frühen Morgenstunden geniessen, fahren am Schmudo, sowie am Güdismontag und -dienstag mit diversen Verbindungen nach Hause. Bild: Philipp Schmidli

(lil) Keinen Monat dauert es mehr, bis mit dem Schmudo in Luzern, Ob- und Nidwalden die «rüüdigen» Tage anbrechen. Für eingefleischte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lanciert nun die SBB mit Unterstützung von Nordic Spirit und dem Bahnhof Luzern ein Fasnachts-Abo für die fünfte Jahreszeit: «Nebst den Extrakursen an die Tagwache sind auch alle Nachtstern-Busse und Nacht-S-Bahnen im Passepartout Fasnachts-Abo integriert», schreibt die SBB in einer Mitteilung. Auch der Pyjama-Express im Seetal zähle dazu.