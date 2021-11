Horwer Hochwald: Familien setzen für Neugeborene Bergahorne

Korporation Horw Fast 80 Familien setzen im Hochwald für jedes Neugeborene einen Bergahorn Bei der 33. Baumsetzaktion der Korporation Horw nehmen so viele Familien teil wie noch nie. Bis die 125 Bergahorne ihre klimafreundliche Wirkung entfalten, braucht's allerdings Geduld. Roman Hodel Jetzt kommentieren 06.11.2021, 20.17 Uhr

Emsiges Treiben herrscht am Samstagvormittag in der Nähe des Grillplatzes Bruust im Horwer Hochwald: Nach und nach treffen junge Familien mit ihren Kindern ein. Zum 33. Mal führt die Korporation Horw, die in diesem Gebiet rund 300 Hektare Mischwald besitzt, ihre Baumsetzaktion für neugeborene Horwerinnen und Horwer durch. «So viele Bäume wie dieses Jahr haben wir noch nie gepflanzt», sagt Korporations-Präsident Heiri Heer. Aus gutem Grund. Wegen Corona fiel der Anlass im vergangenen Jahr aus. Deshalb gibt es diesmal gleich zwei Durchgänge: Am Vormittag sind die 2019 geborenen Kinder an der Reihe, am Nachmittag jene von 2020. In Zahlen ausgedrückt sind es insgesamt 76 Familien, bestehend aus 143 Erwachsenen und 125 Kindern.

Weil in Sachen Bäumchensetzen nicht alle sattelfest sind, erteilen Forstwart Roger Wüest und Forstdienstmitarbeiter Hanspeter Studhalter zuerst einen Crash-Kurs: Wüest hält einen 120 Zentimeter hohen Bergahorn-Setzling mit Wurzeln in die Höhe und erklärt, wie tief dieser in den Boden gesetzt werden muss. Studhalter schabt derweil mit einer Kreuzhacke den Rohhumus zur Seite und gräbt ein Loch, das gleich gross wie der Wurzelballen ist. Dann setzen sie das Bäumchen, decken es mit Erde und Rohhumus zu. «Schön ‹aatrampe› und mit zwei Fingern probieren, das Bäumchen rauszuheben», sagt Wüest und fügt an: «Hält es, dann habt ihr's geschafft.» Damit sich kein Rehbock daran genüsslich tut, legen sie zu guter Letzt einen Einzelschutz um den dünnen Stamm.

Roger Wüest beim Crash-Kurs in Sachen Bäumchenpflanzen. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Steine und lehmiger Boden fordern die Familien beim Setzen

Nun sind die Familien an der Reihe. Jede schnappt sich eine Kreuzhacke und einen Baumsetzling:

Hier ist die «Materialausgabe» von Bäumchen und Kreuzhacken. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Danach geht's zu einem Waldstück unterhalb der Schwendelbergstrasse. Überall, wo bereits ein Einzelschutz platziert ist, kommt ein Bergahorn hin. Am Ende des Tages werden es 125 sein.

In besagtem Waldstück weist nun eine kleine Tafel auf die am Samstag gepflanzten Bergahorne hin. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Ein Bäumchen gepflanzt hat Benno Marbach, für Tochter Nora (2) - er sagt: «Es braucht einen gewissen Effort, weil der Boden lehmig und steinig ist, aber es geht.»

Familie Marbach in action. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Oder da ist Neseem Haji, der ein Bäumchen gesetzt hat für Sohn Nyaz (2) - er sagt: «Wir hatten einen Brief erhalten und gedacht, doch, da machen wir mit. Es macht Spass.» Etwas weiter oben steht Irene Hasler mit Sohn Lars (2) - sie sagt: «Schön, wenn man parallel zum Kind in der Natur ein Bäumchen wachsen sieht.» Zum Setzen greifen Lars' Gotti Heidi Burri und Götti Patrick Burri zur Kreuzhacke.

Patrick Burri setzt das Bäumchen für Göttibub Lars. Der steht hier bei seinem Mami Irene, links davon - mit Daumen hoch - Sohn Elias. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Eine solche hält Monika Huber ebenfalls in den Händen. Sie pflanzt den Bergahorn für Sohn Louie (2). Vater Pascal sagt schmunzelnd:

«Momoll, meine Frau macht das gut.»

Falls der Rehbock kommt: Pascal Huber montiert den Einzelschutz, Sohn Louie hilft ihm dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

Zum Schluss vergewissern sich Wüest und Studhalter, ob alle Setzlinge korrekt gepflanzt wurden. Warum fällt die Wahl auf Bergahorne? «Sie sind wertvoll, einheimisch und verbessern den Boden», sagt Wüest und erklärt, warum die Korporation überhaupt Bäume setzt: «In der Regel vertrauen wir bei der Erneuerung des Waldes auf die Naturverjüngung, nur dauert dies 20 bis 25 Jahre länger, darum helfen wir punktuell mit Setzen nach.» Je nach Lichteinfall geht es rund 50 Jahre, bis ein Bergahorn-Setzling ausgewachsen ist. Diese werden laut Wüest bewusst im Verbund gepflanzt, «so erziehen sie sich gegenseitig und erhalten einen guten Stamm».

Geschafft! 44 Familien mit 81 Erwachsenen und 76 Kindern (Jahrgang 2019) posieren nach dem Setzen der Bäumchen. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 6. November 2021)

5000 Kubikmeter eigenes Holz für zwei Mehrfamilienhäuser

Und gutes Holz kann die Korporation Horw immer gebrauchen: Im Wirtschaftsjahr 2020/21 verzeichnete sie 915 Kubikmeter Nutzholz und 840 Kubikmeter Energieholz. Bald wird der Holzverbrauch merklich steigen, denn in der Pipeline ist ein Projekt mit zwei Mehrfamilienhäusern in Holzbauweise an der Allmendstrasse in Horw. Hierfür wird die Korporation rund 5000 Kubikmeter eigenes Holz verwenden.

Bis die am Samstag gesetzten Bergahorne reif sind für eine solche Verwendung, dauert es selbstverständlich Jahrzehnte. Aber sie nehmen bis dann ja noch eine andere wichtige Aufgabe wahr, wie Heer sagt:

«Diese Bäume werden CO2 binden. Alle Familien und vor allem die Kinder leisten mit der heutigen Aktion einen wichtigen Beitrag fürs Klima.»