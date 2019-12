Korporationspräsidentin oder Polizeisprecher? Sabine Beck und Christian Bertschi wollen Surseer Stadtpräsidium Die CVP Sursee will das Surseer «Stapi»-Amt: Die beiden Spitzenkandidaten sind der Polizeisprecher Christian Bertschi und die Korporationspräsidentin Sabine Beck. Wen letztlich die Ortspartei in die Endausmarchung schickt, entscheidet sie im Januar. 03.12.2019, 08.43 Uhr

Christian Bertschi und Sabine Beck wollen «Stapi» von Sursee werden. PD

(stp) Die CVP Sursee nominiert Christian Bertschi und Sabine Beck für das Stadtpräsidium. Dies berichtet die Surseer Woche am Dienstagmorgen. Bertschi ist derzeit Chef der Kommunikation der Luzerner Polizei, Sabine Beck führt als Präsidentin die Korporation Sursee.

Wer letztlich endgültig für das Stadtpräsidium kandidiert, ist allerdings noch nicht entschieden. Wie die Surseer Woche weiter schreibt, werde die Geschäftsleitung der CVP ihrer Basis eine Einerkandidatur für das Stadtpräsidium vorschlagen. Dies stellte CVP-Ortsparteipräsidentin Susanne Stöckli am Montagabend im Restaurant Wilden Mann klar. Am 14. Januar findet die Nominationsversammlung für Stadtrat und Stadtpräsidium im Restaurant Cayenne in Sursee statt. Stöckli sagt dazu:

«Wir wollen wieder zwei Sitze. Das Ziel ist ein bürgerlicher Stadtrat».

Kandidaten für die Ressorts Bau und Finanzen hat die CVP noch keine vorgestellt. «Wir befinden uns in engem Kontakt mit der FDP und werden gut vom Gewerbe unterstützt», sagte Stöckli. Für welches Ressort neben dem Präsidium die Partei Kandidaten nominiere, werde sich weisen.

Sowohl Sabine Beck wie Christian Bertschi hielten fest, dass für sie aufgrund ihres Rucksacks nur das Stapi-Amt in Frage käme. Beide betonten, Generalisten mit einem breiten Erfahrungsschatz zu sein.