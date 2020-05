Kosten für die Sondersession in Luzern liegen pro Tag «im hohen fünfstelligen Bereich» Der Luzerner Kantonsrat tagt im Mai und Juni in der Messe Luzern. Das verursacht hohe Kosten – und führt dazu, dass sich die Parlamentarier umgewöhnen müssen. Lukas Nussbaumer 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Kantonsrat – hier die CVP-Fraktion – wird voraussichtlich erst wieder im September im Regierungsgebäude tagen. Bild: Corinne Glanzmann (2. Dezember 2019)

Die 120 Luzerner Volksvertreter treffen sich am 18. Mai zu einer Sondersession in der Messe Luzern. Auch die um einen auf drei Tage verlängerte Juni-Session findet in diesem Jahr auf der Allmend statt. Die Sondersession von übernächster Woche kam nur deshalb zustande, weil dies SP und Grüne gegen den Widerstand der bürgerlichen Ratsmehrheit in einem Einberufungsbegehren verlangt hatten. Nötig dafür waren die Unterschriften von 30 Kantonsräten. Die beiden linken Fraktionen kommen zusammen auf 34 Sitze – die SP hält 19 Mandate, die Grünen deren 15.

Nun zeigt sich, dass jeder Tag der beiden auswärts abgehaltenen Sessionen Kosten «im hohen fünfstelligen Bereich» verursacht, wie der kantonale Informationschef Andreas Töns auf Anfrage sagt. In diesem Betrag seien sämtliche Kosten – also für Raummiete, IT, Technik, Sicherheit, Verpflegung, Reinigungsdienste und alle weiteren zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus – enthalten.

Wie gross der zusätzliche Zeitaufwand für die Staatskanzlei und die Geschäftsleitung des Kantonsrats ist, lässt sich gemäss Töns nicht abgrenzen. Auch eine «normale» Session im Kantonsratssaal verursache für die Planung, Organisation und Durchführung Arbeit.

Zentrales Rednerpult, keine elektronische Abstimmung

Wie das Schutzkonzept zeigt, wird jeder Kantonsrat über ein eigenes Pult verfügen. Ratspräsident Josef Wyss (CVP), Vizepräsidentin Ylfete Fanaj (SP) sowie die fünf Regierungsräte sitzen im nötigen Abstand von zwei Metern zueinander auf einem Podest am Ende des Saals. Sämtliches Mobiliar stellt die Messe Luzern zur Verfügung. An jedem Arbeitsplatz gibt es einen Stromanschluss, ausserdem kann WLAN genutzt werden. Wer ein Votum halten will, muss dies an einem zentralen Rednerpult tun, kann also nicht wie im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude von seinem Platz aus sprechen.

Gross ist der Unterschied zum Normalbetrieb auch bei den Abstimmungen. Die Stimmen werden nicht wie gewohnt elektronisch ausgewertet, sondern die Resultate werden mit der Hilfe von Stimmenzählern ermittelt. Wer seine Stimme abgeben will, steht auf.

Für vier Tage umgewöhnen müssen sich die Parlamentarier auch über die Mittagszeit. Statt eine zweistündige Pause gibt es einen Lunch, angeboten durch einen Cateringdienst. Im Foyer, wo auch Pausengetränke bereit stehen, werden 120 Einzeltische aufgestellt. Damit könnten die Abstandsregeln eingehalten werden.

Wer eine Maske tragen will, kann dies tun

Den Kantonsräten ist es laut Andreas Töns freigestellt, ob sie eine Maske tragen, da der Bund dies nicht vorschreibe. Wie an jeder Session wird zudem die Polizei präsent sein. Ob verstärkt oder im gleichen Rahmen wie jeweils im Regierungsgebäude, wird nicht kommuniziert.