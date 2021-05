Kostenstreit Architekt, der die Sanierung der Badi Reiden geplant hat, setzt sich zur Wehr Der zurückgetretene Verwaltungsrat der Badi Reiden AG schiebt die Mehrkosten bei der Sanierung des Hallenbads in Reiden dem Architekten in die Schuhe. Dieser weist die Verantwortung für die Misere vehement von sich. Susanne Balli 15.05.2021, 05.00 Uhr

Das sanierte Hallenbad der Badi Reiden. Bild: PD

Nachdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass der Gemeinderat dem Verwaltungsrat der Badi Reiden AG das Vertrauen entzogen und dieser daraufhin seinen Rücktritt in corpore verkündet hatte, meldet sich jetzt der Architekt zu Wort, der das Sanierungsprojekt erarbeitet hatte. Urs Köpfli aus Wolhusen ist mit seiner Köpfli Urs GmbH auf den Bau und die Sanierung von Hallen- und Freibädern spezialisiert. Den Frontalangriff des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Badi Reiden AG, Pius Schumacher, will er nicht auf sich sitzen lassen.

Der Verwaltungsrat hatte in einer Mitteilung geschrieben, dass sich die ursprüngliche Kostenschätzung vielfach als «nicht belastbar» herausgestellt habe. Und: «Der unumgängliche Wechsel in der Architektur und Bauleitung im August 2020 führten zu zusätzlichen Mehrkosten.» Gegenüber unserer Zeitung liess sich Schumacher zitieren, es sei «geschlampt» worden.

«Zahlen waren klar belastbar»

Architekt Urs Köpfli sagt: «Die unhaltbaren Vorwürfe sind geschäftsschädigend.» Er habe im Bau und in der Sanierung von Bädern sehr viel Erfahrung und gute Referenzen. «Unsere Zahlen zur Badi Reiden waren ganz klar belastbar», so Köpfli. Der Verwaltungsrat habe einzelne Positionen mit heutigen Kostenüberschreitungen selbst festgelegt. Köpfli sagt, er habe schon viele Projekte mit engen Kostenvorgaben realisiert. «Man hätte die Sanierung der Badi halt so umsetzen sollen, wie das geplant war.» Doch bei der Umsetzung des von den Stimmbürgern bewilligten Projekts sei eine teure, nicht vorgesehene Bauherrenvertretung eingesetzt worden. Köpfli: «In der Regel übernimmt unser Architekturbüro diese Aufgaben.» Der Bauherrenvertreter und der Verwaltungsrat hätten dann das im Vorfeld redimensionierte Projekt nach und nach wieder aufgestockt.

Die Kosten für das ursprüngliche Vorprojekt beliefen sich auf 9,5 Millionen Franken. Da dies der Gemeinde zu teuer war, wurde das Projekt redimensioniert, und die Stimmbürger genehmigten 2019 einen Kredit von 7,3 Millionen Franken.



«Krasses Beispiel der Kostenüberschreitung»

Köpfli führt mehrere Beispiele an, die vom bewilligten Projekt abweichen. So seien von Seiten der Bauherrenvertretung und des Verwaltungsrats Planer für Teilbereiche zusätzlich zugezogen worden, was nicht vorgesehen sei. Unter anderem ein Gastroplaner. «Bei einem Badirestaurant und Kiosk braucht es unserer Meinung nach keinen Gastroplaner.» Allein für die Restaurantküche sei mehr als doppelt so viel Geld ausgegeben worden wie kalkuliert.

Ein «krasses Beispiel der Kostenüberschreitung» sei der Bereich Beschriftungen, mit welcher die Besucher sehen, wo Umkleidekabinen oder Toiletten sind. Der dafür vorgesehene Betrag von 2400 Franken hätte laut Köpfli völlig ausgereicht. Bei der laufenden Sanierung des Freibades Huttwil, die Köpfli betreut, würde weniger als die Hälfte des in Reiden vorgesehen Betrages für die Signalisation eingesetzt. Doch in Reiden sei ein so genannter Signaletikplaner hinzugezogen worden. Köpfli: «Zusammen mit der Umsetzung wurde für die Beschriftung fast das Zwanzigfache des geplanten Betrags ausgegeben.»

Köpfli und sein Team zogen sich aus dem Sanierungsprojekt zurück – in gegenseitigem Einverständnis, wie er sagt. «Wir sahen, dass ein komplett anderes Projekt realisiert wird als wir geplant hatten, welches die Kosten massiv sprengt. Und von bautechnischer Seite her konnte ich das als Schwimmbadspezialist auch nicht mehr verantworten.» Die Aussage des Verwaltungsrates, der Wechsel in der Architektur und Bauleitung im August 2020 führten zu zusätzlichen Mehrkosten, sei falsch. «Die Honorare für Architektur und Bauleitung sind nachweislich nicht über dem Kostenvoranschlag.»

Dass er für die Kostenüberschreitungen haftbar gemacht werden könnte, befürchtet Urs Köpfli nicht. «Wir können nur für etwas haftbar gemacht werden, wofür wir auch verantwortlich sind.» Weil andere Leistungen bestellt worden seien als vorgesehen, liege das nicht in seiner Verantwortung, er könne alles mit Zahlen belegen. Köpfli hat sich noch nicht entschieden, ob er wegen möglicher Rufschädigung Klage einreichen wird. Er will den Bericht der Taskforce abwarten, die der Gemeinderat aufgrund der Kostenüberschreitungen eingesetzt hat.