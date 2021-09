Kriens Trotz Kritik wegen Mehrkosten: Einwohnerrat genehmigt Kleinfeld-Bauabrechnung Hat das Stadion die Stadt 5,9 oder gar 6,5 Millionen Franken gekostet? Darüber ist sich die Krienser Politik uneins. Formell ist das Bauprojekt aber nun abgehakt. Stefan Dähler 30.09.2021, 15.18 Uhr

Das neue Stadion Kleinfeld wurde 2018 eröffnet. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 13. Oktober 2018)

Der Krienser Einwohnerrat zieht einen Schlussstrich unter den Neubau des Stadions Kleinfeld. Er hat am Donnerstag die Bauabrechnung mit 17 Ja- zu 8 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. Die Nein-Stimmen stammten von der Grüne/GLP-Fraktion.

Am Projekt beteiligten sich mehrere Partner, die Stadt war für die Aussenanlagen zuständig. Die Abrechnung schliesst mit Kosten von 5,86 Millionen Franken. Die bewilligten Kredite wurden um 231'000 Franken überschritten. Das Projekt sorgte schon für viele Diskussionen. Ursprünglich bewilligte der Einwohnerrat 2016 einen Kredit von 5,14 Millionen Franken. 2018 sprach die Exekutive einen Zusatzkredit von 488'000 Franken. Ein weiterer Zusatzkredit von 560'000 Franken wurde 2019 vom Einwohnerrat abgelehnt, in der Folge kam es zu einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) wegen der Mehrkosten beim Kleinfeld sowie beim Stadthaus.

Gehören Nebenprojekte auch in die Abrechnung?

Die Ursachen für die Kostenüberschreitungen – etwa hoher Zeitdruck, komplizierte Organisation und ungenügendes Kostencontrolling – wurden im Einwohnerrat nochmals thematisiert. Darüber, dass die Stadt daraus ihre Lehren ziehen muss, herrschte Einigkeit. Für weitere Diskussionen sorgte, welche Arbeiten tatsächlich in die Bauabrechnung gehören. So wurden die Umgestaltung der Parkierungsanlage oder der Entsorgungsstelle separat abgerechnet, was bereits bei der PUK für Kritik gesorgt hatte. Andere Ausgabenposten wie etwa für die Matchuhr wurden im ordentlichen städtischen Budget beziehungsweise via Jahresrechnung verbucht. Das störte insbesondere die Grüne/GLP-Fraktion. Deren Sprecher Erich Tschümperlin sagte:

«Es sind nicht die kompletten Kosten aufgeführt. Es enttäuscht uns, dass der Stadtrat nicht den Mut dazu hatte.»

Er rechnete vor, dass die Gesamtkosten inklusive Nebenprojekte sich auf 6,5 Millionen Franken belaufen würden. Mit ihrer Forderung, die Abrechnung zurückzuweisen und den Stadtrat aufzufordern, die Kosten nochmals aufzuzeigen, scheiterte die Fraktion jedoch.

Kritik an Verrechnung in Budget und Rechnung

Die SVP zeigte zwar Sympathien für das Vorhaben der Grüne/GLP-Fraktion, genehmigte die Abrechnung aber mehrheitlich, um den Kleinfeld-Streit abzuschliessen. Stattdessen soll der Stadtrat die Kosten der zuständigen Kommission nochmals aufzeigen. Martin Zellweger kritisierte, dass Ausgaben via Rechnung beziehungsweise Budget hinzukamen. «Hier hätten wir eine aktive Kommunikation vom Stadtrat erwartet. Ich denke nicht, dass das den Mitgliedern des Einwohnerrats bekannt war.» Weiter betonte er, dass man ungenügende Kreditanträge in Zukunft nicht mehr akzeptieren werde.

Daniel Rösch (FDP) sagte, er könne «den Ruf nach mehr Transparenz gut nachvollziehen». Man erwarte vom Stadtrat, dass er aufzeigt, wie er solche Kostenüberschreitungen künftig verhindern will. Rösch wies weiter darauf hin, dass der Stadtrat schon gegenüber der PUK eine andere Haltung bezüglich Einheit der Materie hatte; aus Sicht der Exekutive handelt es sich bei der Parkierungsanlage und der Entsorgungsstelle um eigenständige Projekte. Andreas Vonesch (Mitte) sagte dazu, dass man das unterschiedlich sehen könne. Rechtlich bindende Abklärungen dazu lägen keine vor. Michael Portmann (SP) mahnte, dass es wichtig sei, in Zukunft genügend Personalressourcen bei Bauprojekten einzuplanen.

Stadtrat will «keine unausgereiften Kredite mehr»

Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) ging nicht mehr gross auf die Einheit der Materie ein. Diese Diskussion habe man bereits intensiv geführt. Er bedankte sich aber bei Erich Tschümperlin für dessen Berechnungen und «das Wahrnehmen der Funktion als Legislativpolitiker». Erni erklärte zudem, dass man in der Abrechnung darauf verzichtet habe, die Lehren aus den Kostenüberschreitungen aufzulisten, da dies bereits im Rahmen des PUK-Berichts geschehen sei. Er kündigte an, die zuständige Kommission über die Umsetzung zu informieren. Und versprach: «Wir wollen euch keine unausgereiften Kredite mehr vorlegen.»