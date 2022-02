Fasnacht: Rüüdige Stimmung – aber auch rüüdiger Lärm

Jung und Alt sind heute am Rüüdig Samschtig in der Stadt Luzern unterwegs, um ihre Kostüme und Sujets zu präsentieren und den guuggenmusigen zuzuhören. Gerade in den engen Gassen zwischen den gebäuden kann es dabei recht laut werden. Für unser Gehör auch manchmal zu laut. Bruno Bucher, Akustiker der Suva, klärt auf, womit man sich am besten schützen kann.

Video: Tele 1 26.02.2022, 23.48 Uhr