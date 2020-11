Krankhaft durstig nach Bier: Toni aus Horw ist trockener Alkoholiker und erzählt von seiner Sucht Jahrelang war Toni (70) alkoholabhängig. Darüber geredet hat er lange Zeit nicht – nicht einmal mit seiner Ehefrau Marie-Theres. Jetzt blicken die beiden gemeinsam auf die Jahre zurück, die vom Alkohol dominiert wurden. Livia Fischer 26.11.2020, 05.00 Uhr

Toni und Marie-Theres vor dem Alano Treff an der Gibraltarstrasse in Luzern. Hier kommen suchtkranke Menschen, die kein Alkohol oder keine Drogen mehr konsumieren wollen, zusammen. Er hat den Alano Verein Zentralschweiz gegründet, sie hilft freiwillig mit. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. November 2020)

Seinen ersten Kafi Luz trank Toni mit 14. Es blieb nicht bei einem Glas – geendet hat der Abend mit einem Vollrausch. «Ich mochte die Wirkung. Aber als ich betrunken nach Hause kam, waren meine Eltern so entsetzt, dass ich daraufhin zwei Jahre lang keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe», erzählt der heute 70-Jährige, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Als er mit 16 in die Lehre kam – er liess sich zum Automechaniker ausbilden, um später Chauffeur zu werden –, griff er erneut zum Alkohol.

«Meine Lehrzeit war beschissen. Wenn ich am Wochenende getrunken hatte, fühlte ich mich besser. Für mich war es eine Art Antidepressiva.»

So ging es Wochenende für Wochenende weiter, während vier Jahren. In dieser Zeit machte er unter dem Einfluss von Alkohol Dinge, die er sonst nie getan hätte. Er stahl, ging auf den Schwulenstrich, führte eine Beziehung mit einer 46-Jährigen nur des Geldes wegen.

Erinnerungen an ein ganzes Wochenende verloren

Drei Monate, bevor Toni in die Rekrutenschule musste, nahm er eine Überdosis an Beruhigungstabletten ein. «Ich wollte mich nicht umbringen, ich wollte einfach nur vergessen.» Zuerst landete er im Spital, sein Magen musste ausgepumpt werden. Dann in die Psychiatrie. Sein Alkoholproblem verschwieg er und nach einem dreiwöchigen Aufenthalt wurde er wieder entlassen. Zwei Monate lang blieb er trocken – bis zum Wochenende, bevor er ins Militär einrückte.

Toni verbrachte den Freitagabend mit seinen Arbeitskollegen, eigentlich wollten sie nur gemütlich eins trinken gehen. Nur:

«Ich konnte nicht mehr aufhören zu trinken. Am Sonntagmorgen bin ich dann bei der Schmier erwacht. Später habe ich erfahren, dass ich in der Zwischenzeit dreimal zu Hause war, um mein gesamtes Geld zu holen, das ich dann versoffen habe. Ich wusste nichts mehr von all dem.»

Auch in der Rekrutenschule hatte er dann ein- bis zweimal die Woche einen Vollrausch, meist mit Whiskey. Mit 22 glaubte er dann, endlich ein gutes Leben zu haben. Er mochte seinen Job und lernte seine künftige Frau Marie-Theres kennen. 48 Jahre später sitzt sie noch immer neben ihm. «Wie es ab da weitergegangen ist, kannst du erzählen», sagt Toni zu ihr gewandt.

15 Flaschen Bier an einem Abend waren normal

Das Alkoholproblem blieb. Und obwohl das Ausmass anfangs nicht offensichtlich war, begann sich Marie-Theres früh für ihren Mann zu schämen, wenn er an einem Fest wieder zu viel gesoffen hatte. «Weil ich ihn aber nicht einfach nicht mitnehmen konnte, habe ich mich selbst zurückgezogen», erzählt sie.

Auch die Geburt der zwei Töchter des Paares änderte nichts an Tonis Alkoholkonsum. Wobei die beiden laut ihren Eltern in ihrer Kindheit nie etwas davon gemerkt haben. Ihre Mutter hielt sie stets vom Vater fern, wenn er betrunken war. Das ging auch relativ einfach, zumal er nur abends trank. «Wenn Toni nach der Arbeit nach Hause gekommen ist, leerte er eine Kiste à 15 Bier und schlief dann irgendwann auf dem Sofa ein», erzählt Marie-Theres. Für den Vorrat an Bier schaute sie selbst.

«Ich dachte, wenn er ohnehin trinkt, dann lieber zu Hause als in irgendeinem Spunten.»

Eine Selbsthilfegruppe half, den Konsum zu stoppen

Der Alkohol sorgte dafür, dass sich die beiden über die Jahre hinweg auseinanderlebten. Darüber gesprochen wurde allerdings nicht, beide litten still. Mit einem Kloss im Hals erinnert sich Marie-Theres:

«Ich hatte nur einmal ein dummes Maul. Toni wurde wütend und machte sich daraufhin auf den Weg in die nächste Bar. Von da an sagte ich nie wieder etwas. Schliesslich wollte ich ihm keinen Grund geben, noch mehr zu saufen.»

Eines Morgens beschloss sie, Toni zu verlassen; am Abend wollte sie es ihm sagen. Und ausgerechnet an diesem Abend rief er bei den Anonymen Alkoholikern an und holte sich mit 38 erstmals Hilfe – nachdem er sich zwei Jahre lang täglich vorgenommen hatte, mit dem Trinken aufzuhören, war er zum ersten Mal ehrlich mit sich selbst und gestand sich seine Krankheit ein. Marie-Theres blieb bei ihm.

Nach dem ersten Treffen mit den Anonymen Alkoholikern, trank er am Abend nichts. Auch am nächsten und am übernächsten nicht. Bis heute blieb er trocken. In der Selbsthilfegruppe lernte er zudem, über seine Gefühle zu reden. Schliesslich nahm auch seine Frau das Hilfsangebot für Angehörige in Anspruch und fand dort Trost. Dies ist nun über drei Jahrzehnte her. Trotzdem fällt es der 68-Jährigen an manchen Tagen noch immer schwer, über die Krankheitsgeschichte ihres Mannes zu sprechen, die auch ihr Leben so lange bestimmte. Dann wird sie von ihren Emotionen überrollt und Tränen laufen über ihre Wangen. Heute war so ein Tag.

Verschiedenste Hilfsangebote im Kanton Luzern für Suchtbetroffene sowie deren Angehörigen gibt es hier. Weitere Infos zu den Meetings beim Alano Treff in Luzern finden Sie hier.