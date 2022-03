Kantonsrat Luzern sagt Ja zu Härtefallhilfe für Unternehmen

Kredite Kantonsrat sagt Ja zu Härtefallhilfe für Luzerner Unternehmen Das Kantonsparlament befürwortet weitere Mittel für besonders von der Pandemie betroffene Firmen mit Jahresumsätzen von über und unter fünf Millionen Franken. Insgesamt fliessen 15,6 Millionen an Luzerner Unternehmen. Lukas Nussbaumer 22.03.2022, 11.57 Uhr

Nicht nur das Jahr 2020 setzte den Unternehmen finanziell zu. Nun befürwortet das Kantonsparlament weitere Härtefallhilfen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. April 2020)

Der Kanton Luzern will von Corona besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Firmen auch für die zweite Jahreshälfte 2021 und heuer unterstützen. Dafür hat der Kantonsrat am Dienstag auf Antrag der Regierung hin zwei Kredite beschlossen. Einerseits handelt es sich um einen Sonderkredit von 8,8 Millionen Franken für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über fünf Millionen Franken, der aus Bundesmitteln bezahlt wird. Dieser wurde mit 108 Ja- zu 0 Gegen-Stimmen gutgeheissen.