Luzern schafft 80 neue Plätze für ukrainische Flüchtlinge

Nachdem Russland am vergangenen Wochenende sogar seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat, taucht auch hierzulande öfter die Frage auf: Wo muss ich eigentlich hin, wenn es brenzlig wird? Das kann man nachschauen auf der Website schutzraumzuweisung.ch. Anders als andere Kantone hat Luzern dort die Schutzräume aller Gemeinden hinterlegt. Nach Eingabe der Adresse wird angezeigt, wo sich der Schutzraum befindet. Der Kanton Luzern hat diese Informationen nach Angaben des Justiz- und Sicherheitsdepartements freigeschaltet, nachdem sich in den vergangenen Tagen vermehrt Personen nach ihren Schutzräumen erkundigt haben.

In der Schweiz hat jede Person Anspruch auf einen Platz in einem Schutzraum. Der Kanton Luzern weist den Deckungsgrad pro Gemeinde aus. Stand Ende 2021 ist in zwölf Gemeinden der Deckungsgrad unter 100 Prozent. Es sind dies Altbüron, Emmen, Hergiswil, Luzern, Neuenkirch, Nottwil, Romoos, Schongau, Schötz, Schüpfheim, Sursee und Wauwil. Im Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und Zivilschutz heisst es dazu: «Die Gemeinden sorgen in Gebieten mit zu wenig Schutzplätzen dafür, dass eine genügende Anzahl ausgerüsteter öffentlicher Schutzräume vorhanden ist.»