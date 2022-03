Erste Flüchtlinge aus der Ukraine treffen im Kanton Luzern ein

Krieg in der Ukraine Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind in St.Urban eingetroffen – die ersten Kinder sind bereits eingeschult Die Luzerner Behörden rechnen mit 30 bis 50 flüchtenden Menschen aus der Ukraine pro Tag. Die ersten Kinder sind bereits eingeschult. Reto Bieri Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Auch im Kanton Luzern treffen mehr und mehr flüchtende Menschen aus der Ukraine ein. «Wir gehen basierend auf den Prognosen des Staatssekretariats für Migration davon aus, dass uns täglich 30 bis 50 ukrainische Flüchtlinge zugewiesen werden – zusätzlich zu den Flüchtlingen, die ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen», sagt Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, auf Anfrage. Bis am Dienstag seien dem Kanton Luzern bisher rund 40 Personen zugewiesen worden. Sie werden in der temporären Unterkunft (TUK) in St. Urban untergebracht. Der Kanton nutzt dort ein vorübergehend leerstehendes Gebäude auf dem Areal des Klosters St.Urban. Dieses bietet Platz für rund 80 Personen.