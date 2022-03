Krieg in der Ukraine «Die Russen dachten, wir empfangen sie mit Blumen» – ukrainische Flüchtlinge finden in Ballwil ein neues Zuhause In der Schweiz kommt knapp die Hälfte der Geflüchteten bei Privatpersonen unter. In Ballwil haben eine gebürtige Ukrainerin und eine Schweizerin ihre Türen geöffnet. Reto Bieri Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tatjana Dürger hat derzeit alle Hände voll zu tun: Essen für die Flüchtlinge einkaufen, Termine organisieren, übersetzen. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit rund 15 Jahren mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Ballwil. Seit vergangenem Samstag wohnen zusätzlich ihre Cousine Natasha sowie eine Nichte bei ihnen – geflüchtet aus der Ukraine. Knapp die Hälfte der (Stand Donnerstag) etwa 8500 in der Schweiz registrierten ukrainischen Flüchtlinge sind privat untergekommen.

Die ukrainischen Mütter Elena (links) und Natalya finden mit ihren Kindern Zuflucht in einem Privathaushalt in Ballwil. Bild: Pius Amrein (Ballwil, 16. März 2022)

Natasha begab sich zusammen mit den Müttern Elena und Natalya auf die Flucht, die je zwei Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren haben. In Ballwil sind Mütter und Kinder privat untergekommen. In diesem Haus sitzen die Frauen nun am Tisch und erzählen. Sie alle lebten in Sumy, einer Stadt mit rund 270’000 Einwohnern ganz im Osten der Ukraine, hart an der Grenze zu Russland. Von Beginn weg sei die Stadt stark betroffen gewesen von russischen Bomben, erzählt Natasha. Just in diesem Moment donnert ein Kampfjet vom nahen Militärflugplatz Emmen über Ballwil. Erschrocken ruft das ukrainische Mädchen nach ihrer Mama, sie hat Angst. In Sumy habe es mehrmals pro Tag Fliegeralarm und Luftangriffe gegeben, erzählt Natasha.

Fotos von gefangenen russischen Soldaten

Die Geflüchteten umringen den Journalisten, strecken ihre Handys hin und zeigen Bilder aus dem Kriegsgebiet. Sie stammen aus Chats, wo Bürgerinnen und Bürger Fotos und Videos hochladen. Sie zeigen zerbombte Häuser, gefangene russische Soldaten, Videos von Panzerkolonnen in den Strassen. «No fake», sagt Natasha, der Krieg sei keine Lüge. Ein Video zeigt einen Raketeneinschlag hundert Meter von einem Haus entfernt, eine schwarze Rauchsäule steigt hoch. Das habe ihre Tante im Garten gefilmt, sagt Elena.

Wie Dürger weiter übersetzt, haben in Elenas Strasse Flugzeugbomben mehrere Häuser zerstört. 22 Menschen seien gestorben, darunter drei Kinder, sagt Elena, ihre Augen werden feucht. Die Russen hätten wohl ein militärisches Objekt verfehlt, das sich in der Nähe befindet. Aus vielen ukrainischen Städten gebe es mittlerweile solche Bilder. «Die Russen führen Krieg gegen Zivilisten, gegen Kinder, Spitäler und Schulen», entrüstet sich Natasha. Sie spricht als Einzige der Gruppe Englisch – und entschuldigt sich dafür, dass sie gerade etwas «emotional» reagiert habe.

Landminen neben der Strasse

Die düsteren Bilder kontrastieren mit der idyllischen Ballwiler Umgebung. Diese helfe ihnen sehr, etwas zur Ruhe zu kommen, sagt Natasha weiter. Die Frauen betonen, wie beeindruckend die grosse Hilfsbereitschaft aus dem Dorf und von den Gemeindebehörden sei. Der Krieg in der Heimat drückt dennoch durch, immer wieder schauen sie auf ihre Handys. Besonders Natalya scheint bedrückt. Ihr Mann ist nach wie vor in Sumy, als freiwilliger Helfer. Er war es auch, der die Fluchtgruppe aus der Stadt herausfuhr. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Am 9. März habe sich ein Hilfskorridor geöffnet. Gemäss den Frauen insbesondere deshalb, um die vielen ausländischen Studentinnen und Studenten zu evakuieren. Das Vorhaben sei dennoch riskant gewesen, da trotzdem geschossen wurde und es entlang der Strasse Landminen hat. Nach vier Tagen auf der Flucht kam die Gruppe schliesslich in der Schweiz an.

Ursi Christen hat in ihrem Haus Flüchtlinge aufgenommen. Bild: Pius Amrein

In Ballwil sind Elena und Natalya mit ihren Kindern bei Ursi Christen untergekommen. Die 64-Jährige lebt zur Miete in einem alten Bauernhaus am Dorfrand, zusammen mit ihren Tieren, darunter Geissen, Hühner und Hund Sämi. Dürger und Christen kennen sich von gemeinsamen Hundespaziergängen. Sie sei sofort bereit gewesen, ihr Haus den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, sagt Christen. Nur ein Tag blieb Zeit, um alles einzurichten. Fehlende Möbel konnte sie günstig von der Caritas beziehen.

Seit Samstag bewohnen die Gäste nun drei Räume im Obergeschoss. Christens Küche im Erdgeschoss können sie mitbenutzen. Mehrmals im Gespräch betonen die ukrainischen Frauen, wie dankbar sie seien, bei Ursi Christen wohnen zu dürfen. Eine grosse Hürde sei der träge Registrierungsprozess, moniert Christen. Grund: Die Bundeszentren sind überlastet. Zudem sei es aufwendig, mit der Gruppe in der halben Schweiz herumfahren zu müssen.

Ein Selfie mit den Helferinnen: Elena und Natalya sind dankbar für die Hilfe, die sie von Ursi Christen (Mitte, links) und Tatjana Dürger (Mitte, rechts) erhalten haben. Bild: Pius Amrein (Ballwil, 16. März 2022)

Klar, es habe schon länger entsprechende Berichte in den Medien gegeben, aber niemals hätten sie gedacht, dass Russland die Ukraine wirklich angreift, betonen die Frauen. «Es war ein riesiger Schock», sagt Natasha. Für sie ist es bereits das zweite Mal, dass sie flüchten muss. Sie stammt ursprünglich aus Donezk in der Ostukraine. Als dort 2014 die Kämpfe mit den Separatisten begannen, floh sie. Acht Jahre später kommt der Krieg erneut zu Natasha. Am Tag des Kriegsbeginns habe sie ihren Vater angerufen. Er lebt immer noch in Donezk beziehungsweise im «besetzten Gebiet», wie Natasha es nennt. «Er hat mir nicht geglaubt, weil im russischen Fernsehen nicht die Rede von Krieg war. Dass er diese Lüge glaubte, war sehr schockierend für mich.» Erst später, als sie ihm Bilder aus der Ukraine schickte, habe er ihr geglaubt.

Sie glauben an den Sieg der Ukraine

«Die Russen haben wohl gedacht, wir würden sie mit Blumen als Befreier empfangen, aber das war ein Fehler. Niemand in der Ukraine will zu Putins Russland gehören», sagt Natasha weiter. Sie glaube deshalb fest daran, dass die Ukraine gewinnt. «Für ihre Frauen und Kinder zu kämpfen und ihr Land zu verteidigen, gibt unseren Männern Kraft.»

Wie lange der Krieg dauert, sei schwer abzuschätzen. «Wir beten dafür, dass er bald endet», sagt Natasha. Sie bräuchten nun etwas Zeit, um die Kriegsbilder zu vergessen und sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sagt Elena. In den nächsten Tagen ziehen Elena und Natalya mit den Kindern in eine Wohnung im Gemeindehaus um, welche die Gemeinde den Flüchtlingen zur Verfügung stellt. Christen sagt, ihr Haus soll auch weiterhin geflüchteten Neuankömmlingen als Drehscheibe offenstehen.

Gruppenbild inklusive Hunden. Bild: Pius Amrein (Ballwil, 16. März 2022)

Gerne würden die Frauen wieder einer Arbeit nachgehen. Natalya arbeitete in der Ukraine als Physiotherapeutin für Kinder, Elena als Nageldesignerin in einem Beautysalon und Natasha als Lektorin in einem Verlag. Die Kinder sollen in den nächsten Tagen eingeschult werden, das 8-jährige Mädchen voraussichtlich in der Primarklasse von Tatjana Dürgers Tochter. «Als meine Tochter erzählte, dass eine neue Schülerin kommt, hat die Klasse gejubelt», sagt sie schmunzelnd.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen