Luzerner Politiker über ein Embargo für russisches Öl- und Gas

Krieg in der Ukraine Embargo für russisches Öl und Gas stösst bei Luzerner Politikern auf Anklang Ein Importstopp für Energieträger aus Russland findet angesichts der Kriegsgräuel auch im Kanton Luzern zunehmend Gehör. Abgelehnt wird ein Alleingang der Schweiz. Reto Bieri 07.04.2022

Am Dienstag hat die EU ein Embargo für russische Kohle beschlossen. Die Frage, ob es auch auf Öl und Gas ausgeweitet werden soll, bleibt umstritten – und treibt auch die Luzerner Politik um. Schärfere Sanktionen fordert zum Beispiel Christian Ineichen. «Die Schweiz darf nicht zögern, die Sanktionen proportional zu den russischen Gräueltaten zu verschärfen. Wer relativiert, wird Erfüllungsgehilfe», twitterte der Präsident der Mitte Kanton Luzern am Mittwoch.

Ein Arbeiter in einer Öl- und Gasanlage von Gazprom. Sie befindet sich in der Region Jakutien im Osten von Russland. Bild: Andrey Rudakov/Bloomberg (11. Oktober 2021)

Gleicher Meinung ist Parteikollegin Andrea Gmür-Schönenberger. «Diesen Gräueltaten muss endlich ein Ende gesetzt werden. Es braucht zwingend ein Öl- und Gasembargo der EU und der Schweiz!», twitterte die Ständerätin bereits am Sonntag:

Auf Anfrage bekräftigt die Stadtluzernerin ihre Haltung: «Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, Putin zu stoppen. Ein Embargo würde ihn wirtschaftlich stark in Bedrängnis bringen.» Das würde zwar auch die Schweiz treffen, die Folgen seien aber verkraftbar.

«Im Verhältnis dazu, was die Ukraine erlebt, müssen wir damit umgehen können und uns solidarisch zeigen»,

so Gmür, die Mitglied der Aussenpolitischen Kommission sowie Vizepräsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats ist. Wichtig sei, dass sich die Schweiz auf europäischer Ebene stark macht für Sanktionen: «Wir können diese nur zusammen mit der EU tragen.»

Schweiz soll keine Vorreiterrolle einnehmen

Anderer Meinung ist SVP-Nationalrat Franz Grüter aus Eich. Ein Embargo zu verlangen, sei populär. Die Schweiz müsse bei diesem Thema aber keine Vorreiterrolle einnehmen, da sie verhältnismässig wenig Energie aus Russland beziehe. «Die Frage nach einem Embargo wird vermutlich in Deutschland gefällt, wo eine grosse Energieabhängigkeit von Russland besteht.»

Allerdings: Mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft verdient Russland viel Geld, die Rede ist von bis zu einer Milliarde US-Dollar – pro Tag. Franz Grüter räumt ein, dass ein Embargo Putin empfindlich treffen würde. «Gerade Deutschland muss aber sehr gut abwägen, ob es die Konsequenzen verkraften könnte. Tausende Arbeitsplätze würden verloren gehen, Fabriken müssten geschlossen werden, es drohen Stromunterbrüche und Häuser könnten nicht mehr geheizt werden.» Auch Franz Grüter ist der Meinung, Sanktionen müsse man in diesem Bereich mit der EU koordiniert treffen, ein Alleingang mache keinen Sinn.

Laut Andrea Gmür findet in Deutschland mittlerweile ein Umdenken statt. «CDU-Parteichef Friedrich Merz befürwortet ein Öl- und Gasembargo.» Gmür sagt, sie habe Verständnis für Deutschland, das viel stärker von einem Embargo betroffen wäre als die Schweiz. «Wenn man aber sieht, wie in der Ukraine Menschen einfach niedergemetzelt werden, muss man die Sanktionen verstärken.» Gmür hofft, dass sich der Bundesrat dafür einsetzt.

Müller fordert klare Haltung gegenüber dem Aggressor

Wie Franz Grüter sieht auch FDP-Ständerat Damian Müller einen Alleingang der Schweiz kritisch. «Solche Aktionen bringen einem kleinen Land keinen Mehrwert, es handelt sich um reine Symbolpolitik», sagt der Hitzkircher, der wie Andrea Gmür Mitglied der Aussenpolitischen Kommission ist. Man müsse eine europäische Lösung anstreben und diese mittragen.

«Ich erwarte, dass die EU nicht zimperlich ist, sondern endlich mutig vorangeht.»

Auch wenn die Folgen wirtschaftlich allenfalls spürbar seien, müsse die Schweiz eine klare Haltung gegenüber dem Aggressor in Russland vertreten. Das vertrage sich nicht nur mit der Neutralitätspolitik, sondern setze sie sogar voraus. «Nur so sind wir auch glaubwürdig. Eine barbarische Aggression, ein grässlicher Angriffskrieg ist ein in jedem Fall zu verurteilendes Ereignis.»

Energiezulage für Menschen mit wenig Geld

Auch Michael Töngi, Nationalrat der Grünen aus Kriens, findet ein Embargo notwendig. «Man muss die Sanktionen verschärfen, um diesen brutalen Angriffskrieg zu stoppen.» Es sei ein Beitrag, den die Schweiz tragen müsse, um die Ukraine und die Demokratie zu unterstützen. Um sich längerfristig von der fossilen Abhängigkeit zu lösen, soll zudem der Ausbau der erneuerbaren Energien forciert werden.

Ein Embargo treffe aber auch die Schweiz, speziell die einkommensschwachen Haushalte. Der Schweizerische Mieterverband, dessen Vizepräsident Michael Töngi ist, hat jüngst vor steigenden Kosten gewarnt. «Bei den Nebenkosten kann es bei einer schlecht isolierten 4-Zimmer-Mietwohnung im nächsten Jahr zu Nachforderungen von über 1000 Franken kommen», rechnet Töngi vor.

Der Mieterverband schlägt für einkommensschwache Haushalte deshalb eine Energiezulage im Umfang von 200 bis 400 Franken pro Kopf vor. Sie soll unbürokratisch und rasch über die Prämienverbilligung ausbezahlt werden. Auch Personen mit Ergänzungsleistungen soll unter die Arme gegriffen werden.

