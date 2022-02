Ukraine-Krieg: Kanton Luzern setzt Taskforce ein

Krieg in der Ukraine Kanton Luzern setzt Taskforce ein und sucht Plätze für Flüchtlinge Mehr als eine halbe Million Menschen flüchten nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks aus der Ukraine. Im Kanton Luzern bereitet man sich nun auf die Aufnahme von Schutzbedürftigen vor. Christian Glaus Jetzt kommentieren 28.02.2022, 17.51 Uhr

Von einem Tag auf den anderen sind sie in ihrem Land nicht mehr sicher. Inzwischen befinden sich rund eine halbe Million Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) schätzt. Wie sich die Flüchtlingsströme auf die Schweiz auswirken werden, ist derzeit schwierig zu beurteilen. Je nach Dauer und Intensität des Kriegs könnten gemäss Schätzung des Bundes ein paar hundert oder ein- bis zweitausend Menschen in der Schweiz Zuflucht suchen.

Ukrainische Flüchtlinge am Bahnhof von Olkusz, Polen. Bild: Lukasz Gagulski/EPA (28. Februar 2022)

Seit Ende letzter Woche wird nach Plätzen gesucht

Inzwischen bereitet man sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor – auch im Kanton Luzern, wie es beim zuständigen Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) auf Anfrage heisst. Regierungsrat Guido Graf (Mitte) habe der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen Ende letzter Woche den Auftrag erteilt, zusätzliche Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitzustellen. Dienststellenleiterin Silvia Bolliger erklärt: «Wir sind bereits dabei, mögliche Objekte zu prüfen, können momentan aber noch keine Details dazu bekannt geben.»

Innerhalb des Gesundheits- und Sozialdepartements wird nun eine Ukraine-Taskforce geschaffen, wie Bolliger sagt. Sobald der Bund entschieden hat, wie er die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen regelt, werde sich die Taskforce der Koordination im Kanton Luzern annehmen.

Ganz einfach dürfte dies allerdings nicht werden. Im Gegensatz zu früheren Flüchtlingswellen können die Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Visum oder Asylgesuch in den Schengen-Raum einreisen, wo sie sich bis zu drei Monate aufhalten können. Die Flüchtlingsströme sind deshalb wohl nicht so einfach zu kontrollieren wie früher. Gemäss Bolliger wird der Kanton erst zuständig, wenn die Flüchtenden ein Asylgesuch stellen.

«Es ist nicht möglich abzuschätzen, um wie viele Personen es sich dabei handeln könnte, was die Planung und Koordination erschwert.»

Familien sollen möglichst nicht in Zivilschutzanlagen

Hinzu kommt, dass vor allem Frauen und Familien auf der Flucht sind. Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine derzeit nicht verlassen. Die Unterbringung von Familien stelle höhere Anforderungen an die Unterkünfte, bestätigt Silvia Bolliger: «Wie bereits während der letzten grossen Flüchtlingskrise im 2015/2016 wird für diese Personengruppen nach Möglichkeit von der Unterbringung in Zivilschutzanlagen abgesehen.»

Dass der Kanton Luzern seiner Verantwortung in der Flüchtlingspolitik nachkommt, fordern Vertreter verschiedener Parteien auf Anfrage. FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler sagt, Hilfe müsse vor Ort wie auch mit der Aufnahme von Flüchtlingen geleistet werden. SP-Präsident David Roth verlangt, dass sich unser Land an Programmen zur Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt. Ähnliches fordern die Grünen in einem Dringlichen Vorstoss. Zudem sollen Firmen, an denen der Kanton beteiligt ist, ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland prüfen und gegebenenfalls beenden.

Caritas: In der Schweiz ist ein Kraftakt nötig

Von einem Kraftakt, die nötige Infrastruktur in der Schweiz bereitzustellen, spricht man bei der Caritas Schweiz. Nach der letzten grossen Flüchtlingswelle seien weniger Plätze vorhanden und diese seien «im Moment stark ausgelastet», so Caritas-Sprecher Stefan Gribi.

Auch bei der Caritas stellt man fest, dass die Koordination der Hilfe für die Flüchtenden schwierig ist, was sich bereits in Osteuropa zeige. Hinzu komme, dass bei der Aufnahme von Familien besondere Strukturen nötig seien. «Bundesasylzentren sind für Familien keine geeigneten Unterkünfte», sagt Gribi. «Zudem werden sich bald Fragen zur Einschulung oder Erwerbstätigkeit stellen.»

In der Schweiz bieten bereits Privatpersonen Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine an, unter anderem auf einer Plattform der Kampagnenorganisation Campax. Auch die Hilfswerke arbeiten an Konzepten. Wie kann die Bevölkerung am besten helfen? Am dringendsten würden Spenden für die Hilfe vor Ort benötigt, sagt Gribi von der Caritas, welche wie auch das Schweizerische Rote Kreuz einen Aufruf gestartet hat. «Wir spüren eine enorme Spendenbereitschaft.»

