Krieg in der Ukraine Luzerner SP fordert Aus für «putintreue» Künstlerinnen und Künstler Die Luzerner Regierung soll bei den hiesigen Kulturbetrieben darauf hinwirken, dass Engagements umgehend aufgelöst werden, fordern die Sozialdemokraten in einem dringlichen Postulat. Damit gemeint ist unter anderem das Lucerne Festival. Dominik Weingartner 27.02.2022, 18.48 Uhr

Nach der russischen Invasion in das Nachbarland Ukraine fordert die Luzerner SP nun Konsequenzen für «putintreue» Künstlerinnen und Künstler. In einem dringlichen Postulat fordert die ehemalige Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj, dass der Regierungsrat bei den Luzernern Kulturbetrieben darauf hinwirkt, Engagements von solchen Personen umgehend aufzulösen.

Damit zielt die SP unter anderem auf das Lucerne Festival ab, das im August Konzerte mit dem russischen Stardirigenten und Putin-Unterstützer Valery Gergiev plant. «Im Moment gibt es keinen Grund, die zwei Konzerte im August abzusagen», sagte Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger vor wenigen Tagen gegenüber unserer Zeitung.

Russlands Autokrat Wladimir Putin mit dem russischen Stardirigenten Valery Gergiev im Jahr 2016. Sergey Guneev/Sputnik

Zögern des Lucerne Festival «nicht mehr verständlich»

Eine Haltung, die den Sozialdemokraten sauer aufstösst. In Fanajs Postulat heisst es: «Gerade auch die Kultur wird oft unterstützend und politisch durch solche Regimes und Autokraten eingesetzt.» Während grosse Kulturhäuser weltweit bereits klar Stellung bezogen hätten, würden die Luzerner Kulturbetriebe schweigen, so Fanaj. «Durch die öffentliche Finanzierung und die zum Teil weltweite Ausstrahlung dieser Betriebe sowie ihre Rolle als kulturelle Botschafter des Kantons Luzern haben sie aber auch eine öffentliche Verpflichtung und sind gefordert, ihr Handeln in dieser Situation zu legitimieren.»

Die zögernde Haltung des Lucerne Festival sei «nicht mehr verständlich», schreibt Fanaj. «Deshalb soll der Regierungsrat umgehend seinen Einfluss geltend machen.» Die Engagements von «putintreuen Künstlerinnen und Künstlern seien aufzulösen, sollten sich diese «nicht innert kurzer Frist von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine distanzieren». Angesichts der aktuellen Krise gelte es, Haltung zu zeigen.