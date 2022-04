Sara Muff hilft ukrainischen Flüchtlingen im Rollstuhl

KRIEG IN DER UKRAINE «Querschnittgelähmte werden vernachlässigt»: Die Surseer SP-Kantonsrätin Sara Muff hilft an der polnisch-ukrainischen Grenze Flüchtlingen im Rollstuhl Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat an der polnisch-ukrainischen Grenze einen Zufluchtsort für Paraplegiker eingerichtet. Flüchtlinge im Rollstuhl können dort Pflege und Versorgung erhalten. Sara Muff, Pflegefachfrau und Luzerner Kantonsrätin, hat die Leitung über das Hilfsprojekt. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Sara Muff (links) betreut einen querschnittgelähmten Flüchtling aus der Ukraine. Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Millionen von Menschen sind wegen des Krieges in der Ukraine auf der Flucht. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) möchte nun insbesondere jenen Flüchtlingen helfen, die aufgrund ihrer Querschnittslähmung noch ganz andere Herausforderungen meistern müssen. In Wolka Cycowska an der polnisch-ukrainischen Grenze hat die SPS ein Safe House eingerichtet, wo querschnittgelähmte Flüchtlinge Zuflucht finden können. Schon seit dem 4. April bietet es für rund 30 Personen Sicherheit, professionelle Pflege und medizinische Betreuung. Geleitet wird das Projekt vor Ort von Sara Muff, Pflegefachfrau des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil und Luzerner SP-Kantonsrätin.

«Das ehemalige Pflegeheim, in dem wir das Safe House eingerichtet haben, soll eine erste Anlaufstelle für flüchtende Menschen mit Querschnittslähmungen sein», erklärt Muff. Natürlich seien aber jegliche Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer willkommen. Die Herausforderungen im Safe House seien vielseitig. «Zunächst machen wir bei den Neuankömmlingen meist eine medizinische Triage», so die 29-jährige Surseerin. «Viele haben Druckstellen, Infektionen oder gar Wunden vom beschwerlichen Weg hierher.» Solche Beschwerden müssen dann erst behandelt werden.

Auch das Paraplegiker-Zentrum in Nottwil nimmt Flüchtlinge auf

Sind die Flüchtenden so weit versorgt, können sie zur Unterkunft und Pflege im Safe House bleiben, während ihr Weitertransport organisiert wird. Die Dauer ist dabei unterschiedlich. «Einige möchten in Polen bleiben und sofort zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Andere möchten zu Bekannten nach Europa und wir organisieren die Transporte.» Muff und ihr Team klären auch ab, wer eine medizinische Behandlung benötigt und in eine entsprechende Einrichtung gebracht wird. Auch das Schweizer Paraplegiker-Zentrum bietet Plätze an, und am 22. April sind denn auch schon die ersten Betroffenen in Nottwil angekommen.

Die Menschen, die im Safe House an der polnisch-ukrainischen Grenze Zuflucht gefunden haben, würden sehr aktiv bei alltäglichen Aufgaben mithelfen. «Manchmal fühlt es sich ein bisschen an wie in einer WG», findet Sara Muff. «Jede und jeder hilft mit, manche beteiligen sich an handwerklichen Aufgaben, andere helfen beim Kochen mit.» So sei beispielsweise die Küche auch schon komplett von den «Gästen» betrieben worden. Und trotz der schwierigen Situation könne man auch mal zusammen lachen, zum Beispiel, wenn die Übersetzungsapp, mit deren Hilfe Muff und ihr Team mit den Flüchtlingen kommunizieren, mal wieder einen kreuzfalschen Satz herausspuckt. «Und wenn die Flüchtlinge das Safe House wieder verlassen, kann es definitiv auch zu tränenreichen Verabschiedungen kommen», erzählt Muff.

Das ehemalige Pflegeheim in Wolka Cycowska dient als Safe House für querschnittgelähmte Flüchtlinge. Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Nicht nur Pflegerin, sondern auch Seelsorgerin

Dennoch sind es die schwerwiegenden Schicksale der Flüchtenden, die haften bleiben. Sara Muff betreut die Betroffenen nicht nur medizinisch. «Viele suchen auch das Gespräch», erklärt sie. «Sie erzählen von ihrem Leben, das sie zurücklassen mussten und von Menschen, die sie verloren haben.» Es seien heftige, traumatische Erzählungen. «Viele weinen dabei.» Andere wiederum hätten die Schrecken des Krieges gar noch nicht richtig verarbeitet. «Dazu hatten sie schlicht und einfach noch keine Zeit. Sie konnten noch gar nicht zur Ruhe kommen.»

Querschnittgelähmte Menschen seien vom Krieg besonders hart getroffen worden. «In der Ukraine ist die Gesundheitsversorgung praktisch zusammengebrochen, und was noch besteht, ist komplett überlastet», erklärt Muff. Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer würden von den Institutionen oft abgewiesen. «Sie stellen keine Priorität dar, sondern werden gar vernachlässigt», so Muff. «Deshalb haben wir Hilferufe aus der Paraplegiker-Community in der Ukraine erhalten und so schnell wie möglich gehandelt.»

Projekt lebt von Spendengeldern

Für Muff war sofort klar, dass sie das Angebot, die Leitung des Safe House zu übernehmen, annimmt. «Ich wollte unbedingt helfen und meinen Teil zur Flüchtlingshilfe beitragen.» Einzig mit Familie und Freunden habe sie es noch absprechen müssen. Und trotz des stressigen, sich stetig ändernden Alltags – freie Stunden hat Muff nicht viele – fühlt sie sich wohl. «Es ist eine sehr erfüllende Aufgabe.» Wie lange das Safe House in Betrieb bleibt, sei abhängig von der Kriegsdauer. Muff wird sicher am 14. Mai für die Kantonsratssession zurück in die Schweiz kehren. «Das wird wohl ein bisschen ein Kulturschock», lacht sie. Für die Zeit danach sei momentan noch alles offen.

Für den Weiterbestand des Safe House sei vor allem die Finanzierung wichtig, erklärt Muff. «Wir müssen die Miete, Medikamente, Lebensmittel, Material, Transporte und vieles mehr finanzieren. Zudem liefern wir auch Material in die Ukraine.» All dies geschieht auf Spendenbasis. «Die Gelder werden ausschliesslich für dieses Projekt, für Hilfslieferungen an ukrainische Spitäler und für die Flüchtlinge in Nottwil verwendet.»

Weitere Informationen zum Hilfsprojekt des Schweizer Paraplegieverbands finden Sie hier: www.paraplegie.ch/ukraine

