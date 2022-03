Krieg in der Ukraine «Sie sollen ein normales Leben führen können» – Hochdorferin holt ukrainische Jugendliche in die Schweiz Julija Steinmann will, dass die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer weiter in die Schule gehen können. Es ist ein organisatorischer und finanzieller Kraftakt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Nie hätte ich gedacht, dass ein Krieg ausbricht», sagt Julija Steinmann und schüttelt den Kopf. Sie sitzt am Wohnzimmertisch ihres Einfamilienhauses in Hochdorf und erzählt. Die vergangenen Tage haben das Leben der gebürtigen Ukrainerin ziemlich auf den Kopf gestellt. Auch nach mehr als 25 Jahren in der Schweiz unterhält die 51-Jährige regelmässige Kontakte mit Freunden in ihrer alten Heimat. «Ich habe ihnen angeboten, dass ihre Kinder im Teenager-Alter in die Schweiz kommen können. Für mich ist es selbstverständlich, ihnen zu helfen.»

Auch ihre 82-jährige Mutter, ihre Schwester und deren Tochter haben auf Drängen von Julija Steinmann die Ukraine verlassen und leben nun in ihrem Haus in Hochdorf. Die Männer mussten in Kiew bleiben, darunter ihr 84-jähriger Vater, ihr Schwager und dessen Sohn.

Julija Steinmann (2. v. l.) holt ukrainische Jugendliche in die Schweiz, damit sie hier weiter zur Schule gehen können. Auf dem Bild sind Dima, Nina, Yasna und Liza (v. l.). Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. März 2022)

Sieben Kinder von Steinmanns ukrainischen Freunden und Freundesfreunden sind mittlerweile in der Schweiz angekommen. In den nächsten Tagen treffen weitere ein. Zwei Jugendliche konnte Steinmann bei befreundeten Familien in Zürich unterbringen, fünf in Hochdorf und Umgebung. Vermittelt hat die hiesigen Gastfamilien die Koordinationsstelle für die Ukrainehilfe der Gemeinde Hochdorf. «Ich bin allen Beteiligten wirklich sehr dankbar», betont Julija Steinmann.

Hauptziel sei es, dass die Jugendlichen weiterhin zur Schule gehen und «ein möglichst normales Leben führen können». Bei den Jungs gehe es auch darum, sie vor dem Einzug in die Armee zu schützen, wenn sie 18 werden. «Sie haben ja keinerlei militärische Ausbildung. Sie dienen ihrem Land mehr, wenn sie dereinst gut ausgebildet zurückkehren», sagt Julija Steinmann.

Unterricht findet nicht mehr statt

Vier der geflüchteten Jugendlichen sind am Sonntag in der Schweiz angekommen. Nun sitzen sie auf dem Sofa und folgen schweigend dem Gespräch: Yasna (17), ihre Schwester Nina (14), Dima (17) und Liza (17). Bis zum Kriegsausbruch besuchten die drei 17-Jährigen eine Uni, Nina die Oberstufe. Die beiden Schwestern sprechen gut Deutsch, Yasna sogar sehr gut. Kein Wunder: Sie hat im vergangenen Sommer ein Studium als Dolmetscherin für Englisch und Deutsch angefangen. Nun finde kein Unterricht mehr statt, nicht einmal online. Zu viele Mitstudenten und Lehrerinnen seien nicht mehr in der Ukraine, begründet Yasna.

Viel Zeit hätten sie nicht gehabt, um sich auf die Flucht vorzubereiten. Mit dem Zug fuhren sie von Kiew via Polen und Ungarn nach Zürich und Luzern. Auf der Reise mit dabei war auch ihre Mutter – sie fuhr allerdings bereits am Sonntag wieder zurück. Sie will ihren Mann in Kiew nicht alleine lassen. Natürlich sei es schwierig gewesen, die Mutter ziehen zu lassen, sagt Yasna.

«Doch wir verstehen, dass sie bei unserem Vater sein will. Immerhin weiss sie nun, dass es uns hier gut geht.»

Die Familie lebt etwas ausserhalb von Kiew. Regelmässig hätten sie Flugzeuge und Helikopter gesehen. Sobald der Alarm losging, seien sie in den Keller gegangen. «In Kiew gehen die meisten Menschen wegen der Ausgangssperren nur noch für Lebensmittel raus, ansonsten bleiben sie zu Hause», so Yasna. In der Westukraine, wo sie bei Verwandten übernachtet haben, würden die Menschen nach wie vor ihrer Arbeit nachgehen.

In den kommenden Monaten Deutsch lernen

Julija Steinmann hat mehrere Schulen angerufen, um die Kinder unterzubringen. Das Problem sei, dass alle Deutsch voraussetzen. Durch Freunde wurde sie schliesslich auf die Jakobs School in Zürich aufmerksam. Die private Schule ist ein Projekt der Stiftung OPA, die nach eigenen Angaben seit 21 Jahren in Zürich Ausbildungsprogramme und eine Schule für Schulabgänger betreibt mit dem Ziel, diese in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu integrieren. Ab September bietet die Jakobs School neu eine Integrationsklasse für 14 ukrainische Geflüchtete an.

Dazu benötigt Julija Steinmann allerdings finanzielle Unterstützung, entweder seitens Privater oder der Behörden, mit denen sie in Gesprächen stehe. Das Schulgeld betrage monatlich rund 350 Franken pro Schülerin, das könne sie unmöglich alleine stemmen. Auch für die Zürcher Integrationsklasse müssen die Kinder Deutsch können. «In den nächsten fünf Monaten die Sprache zu lernen, ist für die Jungs und Mädchen möglich, wenn sie jetzt Gas geben», ist Steinmann überzeugt. Für die entsprechenden Deutschkurse ist sie derzeit in Kontakt mit einer Sprachschule in Luzern, die einen zusätzlichen Kurs anbieten will.

Dank Julija Steinmann (rechts) sind mehrere ukrainische Jugendliche bei Seetaler Gastfamilien untergekommen. Bild: Svitlana Mazina (Hochdorf, 20. März 2022)

Die umtriebige Mutter eines erwachsenen Sohnes hat zwei berufliche Hauptstandbeine: Zum einen kümmert sie sich um die Buchhaltung der Transportfirma ihres Mannes mit rund 80 Angestellten. Zum anderen ist sie Generalvertreterin einer Firma für Aloe-vera-Produkte. Zusätzlich arbeitet die Macherin als Yogalehrerin und ist in Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin.

Im Moment bringe sie genügend Energie auf, sich zusätzlich um die Kinder zu kümmern. Doch über kurz oder lang brauche sie Unterstützung, nicht nur finanziell, sagt Julija Steinmann. Froh wäre sie, wenn Personen zum Beispiel für Behördengänge mit den Jugendlichen mitgehen – oder mal mit ihnen Fussball spielen. Mittlerweile hat Steinmann mit Hilfe von ukrainischen Personen Plattformen in den sozialen Medien aufgebaut. Dadurch hofft sie, noch mehr Unterstützung und Gleichgesinnte in ähnlichen Situationen zu finden.

Halb Ukrainerin, halb Russin

Psychologisch sei der Krieg für sie noch aus einem anderen Grund ein Schock, sagt Julija Steinmann: Ihre Mutter ist Ukrainerin, ihr Vater Russe. «Es ist für mich unerklärlich, warum sich zwei so ähnliche Völker bekriegen.» Sie habe nach wie vor viele russische Freunde, die zu ihr stehen. Aber in vielen gemischten Familien führe der Krieg zu Streit. Auch Yasna sagt, ihre Eltern hätten Freunde in Russland. «Einigen dort ist bewusst, was in der Ukraine passiert, anderen nicht.»

Sie seien dankbar, in der Schweiz sein zu dürfen, betonen die vier Jugendlichen. Auch wenn die Situation schwierig zu akzeptieren sei. «Hier können wir aber mehr für die Zukunft unseres Landes machen. Und nach dem Krieg mithelfen, es wieder aufzubauen», sagt Yasna. Von den Gastfamilien seien sie sehr gut aufgenommen worden. «Nur der Schweizer Dialekt ist etwas schwierig zu verstehen», sagt sie lächelnd.

Hinweis: Kontakt auf Facebook: Ukrainian minds of the Future. Auf Instagram: Ukrainian_minds_future

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen