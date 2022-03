Krieg in der Ukraine So werden Flüchtlingskinder in der Schule Nottwil aufgenommen und unterrichtet Die Schule Nottwil hat kurzerhand Deutsch-Unterricht für Flüchtlingskinder auf die Beine gestellt. Sie rechnet mit weiteren Kindern – und organisatorischen Herausforderungen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die Lehrerin Andrea Bachmann hält ein laminiertes Kärtchen hoch. «Wie geht es dir?» steht darauf auf Deutsch und in kyrillischer Schrift geschrieben. «Gut», antwortet Yulia* (8) lachend. Daria* (14) macht mit der Hand eine Drehbewegung und deutet an: mittelmässig. Müde sei sie. Bachmann wischt sich daraufhin über die Stirn. «Ja, das glaube ich. Deutsch zu lernen, ist anstrengend», sagt sie nickend.

Zwei Mädchen aus der Ukraine lernen mit der Lehrerin Andrea Bachmann die deutsche Sprache. Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 23. März 2022)

Zusammen mit Yulias Schwester Anna* (11) sitzen sie in einem Raum hinter der Bibliothek, der extra für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eingerichtet worden ist. Hier bringt Bachmann während sechs Lektionen pro Woche den ukrainischen Flüchtlingskindern, die in Nottwil bei Privaten untergekommen sind, Deutsch bei. Mittlerweile sind es deren vier – neben den drei Mädchen noch ein Junge. Sie sind seit dem 17. beziehungsweise 21. März eingeschult.

An diesem Morgen lernen sie die Zahlen mit Würfeln und einem Kegelspiel oder die Wochentage mit einem Frisbee. Während die jüngeren beiden noch ihre Mühe mit der Aussprache haben, kann Daria die Wörter bereits sehr routiniert.

Die Kinder müssen die umgefallenen Kegel zählen und so die Zahlen auf Deutsch lernen. Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 23. März 2022)

Später stösst der von Corona genesene Danylo* (6) zur Gruppe – der Sohn der Cousine von Daria. Der Kleine hat viel Energie, versteht aber weder Englisch noch Deutsch. Wenn Bachmann etwas Komplexeres erklärt, zückt sie ihr Handy, spricht den Satz auf Deutsch und der Online-Übersetzer liest in Ukrainisch vor. Die Mädchen helfen dem Jungen zusätzlich in ihrer Sprache. Hier ist echtes Teamwork gefragt.

Unterschiedliches Niveau als Herausforderung

Die aufgestellte Lehrerin lässt in den Unterricht viele Utensilien einfliessen und erklärt auch gleich wieso:

«Ich will den Kindern die Sprache auf spielerische Art beibringen. Sie sollen sich unbedingt wohlfühlen.»

Für sie ist das unterschiedliche Sprachniveau die grosse Herausforderung. Während die Älteren schneller lernen, braucht es bei den Jüngeren mehr Geduld. «Mit einer kleinen Gruppe geht das gut. Nach Ostern, wenn vermutlich mehr Kinder dabei sein werden, müssen wir uns anders organisieren», sagt Bachmann. Die Schulleitung ist dran, das DaZ-Team zu erweitern, damit die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt werden können. Das könnte eine frühpensionierte Lehrerin oder eine ukrainische Studentin sein, die mehrere Sprachen spricht.

Die 39-Jährige hat für die Flüchtlingskinder ihr Pensum an der Schule erhöht. Für ihre Familie sei dies zwar eine organisatorische Schwierigkeit gewesen. «Aber es ist eine Herzensangelegenheit, den Betroffenen zu helfen», sagt die ausgebildete Primar- und Seklehrerin, die keine spezifische Ausbildung für den Unterricht mit Flüchtlingen hat. Neben den vom Kanton bezahlten sechs DaZ-Lektionen unterrichtet sie auch Mathematik, Natur und Technik. In diesen Fächern sind die Flüchtlingskinder in den normalen Klassen integriert. Die Lektionen werden für diese aber angepasst. «In Mathe klappt das Unterrichten ganz gut, in Natur und Technik geht es ohne die Sprache aber nicht. Daher gebe ich den ukrainischen Kindern jeweils Wörter zum Lernen, die einen Bezug zum Thema haben.»

Kind wird altersgerecht eingestuft

Schulleiter Erwin Peter. Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 23. März 2022)

Die Organisation des Unterrichts für die Flüchtlingskinder sei für die Schule Nottwil insgesamt eine Herausforderung, erklärt Schulleiter Erwin Peter. «Die Kinder sollen möglichst altersgerecht eingeschult werden, damit sie die gleiche Klassenstufe wie in der Ukraine besuchen. Dafür müssen die verwendeten Lehrmittel stark angepasst und der Inhalt reduziert werden.» Ausserdem habe die Schule eine Dolmetscherin für das Aufnahmegespräch organisiert, da die Kinder und ihre Familien nicht Deutsch und nur teilweise Englisch sprechen.

Die Lehrpersonen, die Mitlernenden und deren Eltern werden nach der Aufnahme über das neue Klassenmitglied jeweils informiert. Über die bisherigen Reaktionen und die Solidarität habe er sich extrem gefreut. «Viele Eltern fragten, wie sie helfen können. Sie boten an, alte Velos und Kleidung zu spenden. Und die Kinder und Lehrpersonen fertigten Zeichnungen an und beschrifteten Objekte im Schulzimmer in deutscher und kyrillischer Schrift», sagt Peter.

Kreative Lösungen gesucht

Derzeit sei die Schule mit der Schulsozialarbeit in Kontakt, um die psychologische Betreuung auszubauen – allenfalls werden dafür noch weitere Fachstellen angefragt. Die Lehrerinnen seien darauf sensibilisiert, dass sie mit den Flüchtlingskindern altersadäquat über den Krieg sprechen sollen, falls die Kinder beginnen, Fragen zu stellen. «Die Schule soll ein angenehmer und sorgenfreier Ort für sie bleiben.»

Wie es weitergeht, kann der Schulleiter nicht sagen. Nächste Woche würden weitere ukrainische Kinder dazustossen. Er rechnet mit rund 20, die gemäss Verteilschlüssel dereinst in Nottwil zur Schule gehen werden. «Der Platz in den Klassen ist jedoch beschränkt, daher werden wir kreative Lösungen brauchen.» Er stelle sich vorerst auf ein Szenario bis zu den Sommerferien ein. «Wie lange sie in Nottwil bleiben werden, kann niemand vorhersagen. Doch vorerst steht eine gute Integration im Vordergrund.»

*Namen geändert

