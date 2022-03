Reportage: Besuch bei ukrainischen Flüchtlingen im Kanton Luzern

Krieg in der Ukraine «Wir sind nicht alleine auf der Welt» – Besuch bei den ersten Flüchtlingen im Kanton Luzern Seit dieser Woche leben in St. Urban ukrainische Flüchtlinge. Eine Familie erzählt von ihrer Flucht in die Schweiz. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Der Krieg kommt an einem Donnerstagmorgen nach Luzk. Die Stadt mit etwas mehr als 200’000 Einwohnern im Nordwesten der Ukraine war bereits am 24. Februar, als Russland seinen Überfall auf das Nachbarland begann, Ziel von Angriffen. «Unsere Tochter packte bereits ihre Schulbücher. Wir sagten ihr dann, heute geht es nicht in die Schule», erzählt Vova. Der 38-jährige Ukrainer ist seit Dienstagabend im Asylzentrum des Kantons Luzern in St. Urban. «Wir hörten Bombeneinschläge in der Nähe unserer Stadt. Dieses Geräusch ist sehr beängstigend», sagt Olena, Vovas Ehefrau.

Was genau an jenem Morgen passiert, realisieren die beiden im ersten Moment nicht. Sie erkennen aber die gefährliche Lage. Laut verschiedenen Medienberichten zerstören die Russen am 24. Februar einen Fernsehturm in Luzk. Für das Ehepaar ist rasch klar: Sie müssen weg. «Wir haben unsere Sachen gepackt und sind mit dem Auto losgefahren», erzählt Olena. Ihr Weg führt sie an einer Kolonne von ukrainischen Panzern vorbei. Von einem Tag auf den anderen befindet sich das Land in einem brutalen Krieg.

Olena und Vova im Asylzentrum für ukrainische Flüchtlinge in St. Urban. Bild: Pius Amrein (16. März 2022)

Gemeinsam mit ihren 10- und 11-jährigen Kindern fahren Vova und Olena in Richtung Polen. Die Grenze ist ungefähr 150 Kilometer weit entfernt. In Polen übernachten sie in Kirchen. Ihre Tochter wird krank, sie bekommt Fieber. Die Genesung verzögert die Weiterfahrt um ein paar Tage. Ihre Flucht führt die Familie über Deutschland in die Schweiz. «Wir haben keine Freunde oder Verwandte im Ausland», sagt Olena. Darum hätten sie überlegt, in welches Land sie fliehen sollten. Die 33-jährige Mutter erklärt:

«Die Sicherheit unserer Kinder ist für uns das wichtigste. Deshalb haben wir uns für die Schweiz entschieden.»

«Bis Ende Woche sind wir voll»

Zuerst fährt die Familie nach Bern. Von dort wird sie ins Bundesasylzentrum in Chiasso gebracht, wo sie zwei Wochen verbringt. Am späten Dienstagabend erreicht sie das Luzerner Asylzentrum in St. Urban. Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters leben die ukrainischen Flüchtlinge in einem Gebäude, das bis vor kurzem noch von der psychiatrischen Klinik genutzt worden ist. Es bietet Platz für rund 80 Personen. Zurzeit seien etwa 40 bis 50 Ukrainerinnen und Ukrainer dort untergebracht, sagt Adriatik Pllana, Bereichsleiter Zentren bei der kantonalen Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen. «Bis Ende Woche sind wir voll», prognostiziert er.

In diesem Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Klosters in St. Urban sind die ukrainischen Flüchtlinge untergebracht. Bild: Pius Amrein (16. März 2022)

Deshalb sucht der Kanton nach weiteren Unterkünften. Die Anforderungen haben sich im Vergleich zu ‹anderen Flüchtlingswellen verändert. «Weil vor allem Familien kommen, brauchen wir mehr Platz», erklärt Pllana. Bei früheren Ereignissen, als vor allem alleinstehende Männer gekommen seien, habe man diese gemeinsam in einem Zimmer unterbringen können. «Bei Familien geht das nicht», sagt Pllana. Jede Familie brauche ein Zimmer für sich.

Neue Unterkunft in Malters

Der Kanton rechnet damit, dass ihm in den kommenden Monaten täglich 30 bis 50 Personen mit dem Schutzstatus S zugewiesen werden. Die meisten kommen vom Bundesasylzentrum in Chiasso, das wie Luzern zur Asylregion Tessin und Zentralschweiz gehört. Der Kanton braucht nun dringend neue Plätze für Flüchtlinge. Am Mittwoch teilte er mit, dass in Malters der alte Kindergarten an der Zwingstrasse genutzt werden könne. Dort können 30 Personen untergebracht werden. Die ersten Flüchtlinge sollen schon diese Woche dort eintreffen, so der Kanton. Ein weiteres Angebot erreichte den Kanton aus Buchrain. Dort wurde das Alterszentrum Tschann Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Der Buchrainer Gemeinderat bietet die Räumlichkeiten dem Kanton nun für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen an. Die Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen prüft das Angebot nun.

Adriatik Pllana ist Bereichsleiter Zentren bei der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern. Bild: Pius Amrein (16. März 2022)

Das Ankommen von Familien stellt die Behörden vor besondere Herausforderungen. So ist noch offen, wie der Schulunterricht für Kinder organisiert wird. Man arbeite in diesem Bereich mit der Dienststelle Volksschulbildung zusammen, sagt Pllana. «Es ist denkbar, dass der Unterricht im Asylzentrum stattfindet», erklärt er.

Kommunikation ist eine Hürde

Eine weitere Hürde ist die Kommunikation. Denn viele der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen kein Englisch. Und ukrainische Dolmetscher sind laut Pllana in der Zentralschweiz nur schwer zu finden. . Auf russische Dolmetscher verzichte man angesichts der Ereignisse in der Ukraine bewusst. «Diejenigen, die Englisch können, helfen beim Übersetzen», so Pllana. Zudem böten Freiwillige ihre Hilfe an.

Vorderhand sind die Flüchtlinge noch mit Ankommen beschäftigt. In einem Gang stehen mehrere Kinderbetten. Auch diese hat der Kanton für diese spezielle Situation angeschafft. Der Betrieb verlaufe bisher konfliktfrei. «Die Menschen teilen ihre Erfahrungen», sagt Pllana. Sie hätten auch Verständnis dafür, dass vieles noch eingerichtet werden müsse. Das Gebäude sei ideal für die Unterbringung von Familien, sagt Pllana:

«Verglichen mit anderen Unterkünften ist jene in St. Urban schon fast luxuriös.»

Zum psychischen Zustand der Flüchtlinge sagt er: «Die Menschen sind nach ihrer Flucht erschöpft. Sie haben eine lange Reise hinter sich.»

Zukunft in der Schweiz

Wohin führt die Reise für die Familie von Vova und Olena? In der Ukraine hatten sie ein geregeltes Leben, führten drei Kindergärten in Luzk. Familie, Freunde und Besitz haben sie hinter sich gelassen. «Wir beten jeden Tag für die Menschen in der Ukraine», sagt Olena. Noch können sie Kontakt halten mit der Heimat, auch wenn dies aufgrund der Zerstörung immer schwieriger wird. «Das ist eine sehr belastende Situation», meint Olena.

Wie geht es weiter? Für Vova und Olena sind noch viele Fragen offen. Bild: Pius Amrein (16. März 2022)

Der Schock sitzt spürbar tief. Mit einem solchen Angriff durch Russland hätten sie nicht gerechnet. «Jeder Ukrainer hat Verwandte und Freunde in Russland», sagt Vova. Was in der Ukraine passiert, macht die beiden fassungslos. An eine baldige Rückkehr glauben sie nicht. «Das ist momentan unmöglich.» Er rechnet damit, dass die Lage in der Ukraine auf Dauer unsicher sein wird. Die Regierung verteile Waffen an alle, die welche haben wollten. «Das ist sehr gefährlich», ist der Familienvater überzeugt.

Die Familie hat den Schutzstatus S beantragt. Dieser würde es den Kindern ermöglichen, zur Schule zu gehen. Die Eltern könnten einer Erwerbsarbeit nachgehen. Vova sagt:

«Wir suchen die Zukunft in der Schweiz.»

Er hebt die «freundliche Atmosphäre» hervor, die hier herrsche. Olena sagt, sie wollten Deutsch lernen und Arbeit finden. «Dass wir hier so gut aufgenommen worden sind, zeigt uns: Wir sind nicht alleine auf der Welt.»

