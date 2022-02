Kölner Karneval abgesagt wegen Krieg in Ukraine

Wegen des Krieges Köln macht Friedensdemo statt Karneval am Rosenmontag Das Festkomitee Kölner Karneval hat das Rosenmontagsfest abgesagt. Und die Kölner Bürgermeisterin sagte, sie wolle wegen des Krieges keinen Karneval feiern. Martin Messmer Jetzt kommentieren 24.02.2022, 16.00 Uhr

Der Rosenmontagszug in Köln im Jahr 2019. Bild: Agency/Anadolu

Karneval feiern in Köln, wenn in Kiew Krieg tobt? In Deutschland ist diese Diskussion am Laufen. Und das Festkomitee Kölner Karneval hat am Donnerstag auf die dramatische Entwicklung mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine reagiert: Das Rosenmontagsfest am Montag wurde abgesagt. Es hätte im Stadion des 1. FC Köln stattfinden sollen; dies coronabedingt als Ersatz für den Rosenmontagszug.

Stattdessen organisiert das Festkomitee Kölner Karneval am Montag nun eine Friedensdemonstration mit Persiflage-Wagen auf Plätzen in der Innenstadt, berichtet das Kölner Newsportal «Express.de». «Persiflagen sind das Ausdrucksmittel der Karnevalisten, um auf Missstände hinzuweisen. Und der schrecklichste Missstand derzeit sind die Kampfhandlungen in der Ukraine. Da gilt es, Flagge für ein friedliches Miteinander zu zeigen. Die Kölner werden damit auch nach draussen ein deutliches Signal setzen und zeigen, dass sie nicht nur feiern können, sondern auch solidarisch mit Menschen in Not sind», wird ein Komitee-Sprecher zitiert.

Bürgermeisterin will in Kriegszeiten keinen Karneval feiern

Auch die deutsche Politik befasst sich mit dem Karneval in Kriegszeiten. Die Kölner Bürgermeistern hatte gesagt, sie wolle wegen der Ukraine-Krise keinen Karneval feiern. Laut «Spiegel.de» sagte sie, sie sei sich im Klaren darüber, dass es durch den Karnevalsauftakt «Bilder geben wird, die Kopfschütteln verursachen werden». Sie selber könne den Karneval und den Krieg in der Ukraine nicht miteinander verbinden, aber für viele andere sei der Karneval wichtig. Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sprach sich dafür aus, dass Karnevalsumzüge abgesagt werden. «Krieg und Karneval passen nicht zusammen.»

Auch Saarbrücken oder Erfurt sagen Karnevalsveranstaltungen ab

In anderen deutschen Städten wurden ebenfalls Karnevalsveranstaltungen abgesagt, berichtet der «Spiegel» weiter. So etwa in Saarbrücken oder in Erfurt. Am Donnerstagmorgen wurde der Kölner Strassenkarneval jedoch begangen.

ZDF streicht Karnevalssendung

Auch einige Medienhäuser in Deutschland entschieden, wegen des Krieges keinen Karneval zu zelebrieren. Die Radiostationen Radio Köln, WDR4 oder Antenne Düsseldorf spielen keine Karnevalsmusik. Und das ZDF hat eine für Donnerstagabend geplante Karnevalssendung gestrichen.

In Luzern und Basel ist Fasnachtsabsage bisher kein Thema

In den grossen Schweizer Fasnachtshochburgen Luzern und Basel ist derweil keine Diskussion zu vernehmen, ob man in Sachen Fasnacht auf den Krieg in Europa reagieren soll. So ist Luzern am Donnerstagmorgen mit dem Urknall in die Fasnachtszeit gestartet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen