Kriens Abteilung Finanzdienste unter neuer Leitung 24.11.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Kriens hat die Stelle Leiter Abteilung Finanzdienste mit David Schilling neu besetzt. Er verfüge über umfassende Fach- und Praxiskenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen, im Controlling und in der Informatik, heisst es in einer Mitteilung. Schilling wohnt in Buchrain und wird seine Stelle am 3. Januar 2022 in einem 100-Prozent-Pensum antreten.