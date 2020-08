Porträt «Es gab einige schlaflose Nächte» – die abtretende Krienser Stadträtin Judith Luthiger blickt zurück Nach acht Jahren in der Krienser Exekutive wurde Bildungs- und Kulturvorsteherin Judith Luthiger (SP) abgewählt. In ihrer Amtszeit hat sie einige Reformen durchgeführt, die nicht einfach waren. Stefan Dähler 17.08.2020, 05.00 Uhr

Judith Luthiger (SP, 60) war Lehrerin im Schulhaus Feldmühle, als sie vor acht Jahren den Sprung in den damaligen Krienser Gemeinderat schaffte und das Bildungs- und Kulturdepartement übernahm. So wurde sie zur Chefin ihrer ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten. «Dieser Wechsel gelang gut, ich hatte diese Möglichkeit damals vorgängig mit dem Rektor besprochen», blickt Luthiger, die Ende Monat ihr Amt abgibt, zurück. Dass ehemalige Lehrerkolleginnen sich bei ihr über die Arbeit des Gemeinderats beklagt haben, sei kaum vorgekommen.

Den Kontakt zu den Mitarbeitenden habe sie aber keineswegs verloren. «Es war mir stets sehr wichtig, die Betroffenen einzubeziehen. Bei Schulhauserweiterungen beispielsweise haben auch Teams aus den Schulhäusern mitgearbeitet.» Innerhalb der Exekutive habe sie sich für einen stärkeren Einbezug der Bevölkerung eingesetzt, etwa bei der Entwicklung in Luzern Süd.

Abschaffung der Hausaufgaben sorgte für grosses Echo

Auch der Entscheid, die klassischen Hausaufgaben abzuschaffen und stattdessen Lernzeiten vor Ort in den Schulen einzuführen, sei aufgrund von Rückmeldungen der Lehrpersonen gefallen: «Bei Gesprächen mit Lehrerteams wurde dieses Thema oft eingebracht, sodass wir beschlossen haben, hier etwas zu ändern.» Dieser Entscheid stiess vor zwei Jahren schweizweit auf ein grosses Medienecho.

Judith Luthiger beim Schappe Kulturquadrat, dessen Realisierung sie als Höhepunkt ihrer politischen Laufbahn betrachtet.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 11. August 2020)

Als Höhepunkt ihrer politischen Laufbahn, die neben der Zeit im Stadtrat auch acht Jahre im Einwohnerrat beinhaltet, bezeichnet Luthiger aber das Schappe Kulturquadrat, in dem die Musikschule, die Jugendarbeit, die Galerie Kriens, Ateliers, ein Bistro, ein Probe- und Veranstaltungssaal untergebracht sind. Luthiger:

«Es handelte sich um das umstrittenste Projekt der Zentrumsplanung. Ob die Kultur und die Jugend einen Platz im Zentrum benötigen, wurde teils angezweifelt.»

Heute bereite das Kulturquadrat nicht nur ihr grosse Freude. «Es ist ein Begegnungsort entstanden, der eine bessere Vernetzung der Kulturschaffenden ermöglicht.» Die Kultur sei in Kriens vielfältiger und wahrnehmbarer geworden. «Nur der Innenhof könnte etwas grüner sein», fügt Luthiger mit einem Augenzwinkern hinzu.

Anspruchsvolle Schulreformen

Weitere wichtige Projekte seien die zahlreichen Schulhaussanierungen und -ausbauten gewesen oder die Einführung des Lehrstellenparcours in Zusammenarbeit mit dem Krienser Gewerbeverband. «Die Zahl der Brückenangebotsabsolventen ging mit weiteren gezielten Massnahmen danach um die Hälfte zurück», sagt Luthiger. Anspruchsvoll war die Reorganisation der Musikschule. «Diese hat mir einige schlaflose Nächte bereitet, es gab auch einige Entlassungen.» Bei ihrem Amtsantritt beschäftigte die Musikschule sehr viele Lehrpersonen mit Kleinstpensen. Heute sei die Zahl der Musikschullehrpersonen tiefer, dafür deren Pensen höher. «Zudem ist die Krienser Musikschule hoch professionell unterwegs.»

Für Diskussionen sorgte die Integration der Tagesstrukturen in die Volksschule vor zwei Jahren. Zuvor wurden diese vom Gemeinnützigen Frauenverein betrieben, der die Reform dann auch stark kritisierte.

«Ein Kollege warnte mich

damals, dass dies politischer

Selbstmord sei»,

blickt Luthiger zurück. Ob dies bei ihrer Abwahl im zweiten Wahlgang im Juni tatsächlich eine Rolle gespielt hat, könne sie nicht beurteilen. Vom Entscheid ist Luthiger aber nach wie vor überzeugt. «Es ist richtig, dass die Tagesstrukturen und die Volksschule enger zusammenarbeiten. Das ermöglicht pragmatische Lösungen vor Ort, etwa Synergien bei Räumlichkeiten.» Weiter betont Luthiger, dass in ihrer Amtszeit drei Horte eröffnet werden konnten und das Angebot insgesamt erheblich ausgebaut worden sei. «Ein wichtiger Schritt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.»

Judith Luthiger 2012 nach ihrer Wahl in den Krienser Gemeinderat mit den damaligen Kollegen Mathias Senn (FDP, links), Paul Winiker (SVP, Mitte), Cyrill Wiget (Grüne, zweiter von rechts) und Lothar Sidler (CVP, rechts).

Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 10. Mai 2012)

Kommunikation war nicht ideal

Verbesserungswürdig sei in ihrer Amtszeit jedoch die Kommunikation gewesen, sagt Luthiger. Dies besonders im Fall der Schulmodule auf der Krauerwiese. Man habe zu wenig betont, dass es sich um hochwertige Bauten mit Minergie-Standard handle. «Stattdessen war schnell mal von Containern die Rede.»

Vom viel diskutierten Streit um die Stadtratsnebeneinkünfte sei sie nicht direkt betroffen gewesen. «Als Mitglied des Gremiums war ich aber dennoch involviert.» Wie bereits ihre Kollegen Lothar Sidler und Matthias Senn betont Luthiger, dass der Stadtrat danach nicht zerstritten gewesen sei. «Wir haben sachlich zusammengearbeitet und versucht, die Stadt weiterzubringen.»

Keine Vorwürfe an die Partei wegen der Abwahl

Mit dem Wahlresultat und dem Ende ihrer Zeit im Stadtrat hadert Luthiger nicht. «Die Bevölkerung hat entschieden, das gilt es zu akzeptieren.» Auch in ihrer Partei mache sie niemandem einen Vorwurf. Der Beschluss der SP, mit einem Zweierticket anzutreten, hat die Abwahl Luthigers letztendlich ermöglicht. Stattdessen schaffte Cla Büchi den Sprung in den Stadtrat. «Ich habe diese Strategie mitgetragen, sie hätte auch aufgehen können.»

Nach der Bekanntgabe des Resultats gratulierte Judith Luthiger (rechts) ihrem Parteikollegen Cla Büchi (mit dunklem Hemd) zur Wahl in den Stadtrat.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 28. Juni 2020)

Nichtsdestotrotz bedauert Luthiger, dass sie bald nicht mehr Stadträtin ist. «Der Beruf ist sehr vielfältig, ich hatte Einblick in zahlreiche Bereiche, viele interessante Begegnungen, konnte etwas bewegen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich habe es sehr gerne gemacht und hätte gerne vier Jahre angehängt.»

Dies trotz des hohen Spardrucks. «Zuletzt musste ich bei der Erarbeitung des Budgets 2021 mehrere schmerzhafte Massnahmen umsetzen.» So werde es etwa eine Anpassung der Klassengrössen geben, «aber so, dass es noch vertretbar ist». Ins Detail darf Luthiger nicht gehen, da das Budget vom Stadtrat noch nicht verabschiedet worden ist. «Bei den Entscheidungen ist mir aber stets wichtig, die Auswirkungen auf die Menschen – Mitarbeitende sowie Schulkinder – zu berücksichtigen.» Sie hofft, dass auch ihr Nachfolger Marco Frauenknecht (SVP) dies so handhaben wird. Wie es beruflich für Judith Luthiger weitergeht, ist noch offen. Sie sagt:

«Nur zu Hause sitzen will ich nicht, ich habe immer gearbeitet, auch, als unsere Kinder klein waren.»

Zurück in den Schulbetrieb zu gehen, sei keine Option. «Sicher soll es aber wieder etwas sein, bei dem ich Menschen begegne. Ich könnte mir gut etwas im Bereich der Freiwilligenarbeit vorstellen.» Aufgrund ihrer grossen beruflichen Erfahrung ist Luthiger zuversichtlich, dass sich etwas Neues ergibt. «Ich freue mich aber auch darauf, wieder mal am Wochenende Leute einzuladen, mehr Sport zu treiben, die Schränke zu entrümpeln, kreativ tätig zu sein und zu lesen. Ich schaue optimistisch in die Zukunft.»