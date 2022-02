Kriens: Interview zur Finanzpolitik nach Niederlage an der Urne

Interview «Alles andere wäre eine Hüst- und Hott-Politik»: So will der Krienser Stadtrat nach den verlorenen Abstimmungen vorgehen Trotz der Niederlagen an der Urne hält der Krienser Stadtrat an der Finanzstrategie und einer Steuererhöhung fest, so Stadtpräsidentin Christine Kaufmann und Finanzvorsteher Roger Erni. Allerdings könnte diese weniger stark ausfallen als angekündigt. Interview: Stefan Dähler Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Finanzpolitik des Krienser Stadtrats steht im Gegenwind. Nach dem Budget 2021 mit Steuererhöhung hat das Krienser Stimmvolk nun am 13. Februar mit der Nachkommen-Erbschaftssteuer zum zweiten Mal eine Steuervorlage deutlich abgelehnt. Gegen die geplante Ausweitung der Billettsteuer droht ein weiteres Referendum. Aufgrund der hängigen Bodeninitiative sind auch die Pläne des Stadtrats, mit dem Verkauf von Grundstücken die Schulden abzubauen, in der Schwebe. Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte) und Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) nehmen Stellung zur Situation.

Finanzvorsteher Roger Erni und Stadtpräsidentin Christine Kaufmann. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 17. Februar 2022)

Für 2023 hat der Stadtrat letztes Jahr eine Steuerfusserhöhung von 1,95 auf 2,05 Einheiten angekündigt. Halten Sie nach dem Abstimmungsresultat weiterhin daran fest?

Roger Erni: Grundsätzlich halten wir an unserer Finanzstrategie fest, alles andere wäre eine Hüst- und Hott-Politik. Das Ziel ist, mit Einsparungen und der Stärkung der Einnahmenseite schwarze Zahlen zu schreiben. Die Zahlen des letzten Jahres deuten aber darauf hin, dass wir im Budget liegen, was bedeutet, dass ein Steuerfuss von 2,0 Einheiten für schwarze Zahlen gereicht hätte.

Also ist auch eine kleinere Steuerfusserhöhung denkbar?

Erni: Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Die Rechnung 2021 liegt noch nicht vor, der Budgetierungsprozess für 2023 beginnt im Frühling. Wir haben den Auftrag, schwarze Zahlen zu schreiben, was schwierig wird, zumal die budgetierten Einnahmen aus der Nachkommen-Erbschaftssteuer wegfallen, dafür waren ab diesem Jahr 200’000 Franken einkalkuliert. Auch bei der Billettsteuer bestehen grosse Unsicherheiten.

Eine Steuererhöhung steht aber ohnehin an. Wie wollen Sie eine Mehrheit überzeugen?

Christine Kaufmann: Das wird eine grosse Herausforderung. Wir müssen uns und die finanzielle Situation besser erklären. Schwierig ist, wenn einzelne Massnahmen herausgepickt werden wie zuletzt die Nachkommen-Erbschaftssteuer durch ein parlamentarisches Referendum. Dann spielen Einzelinteressen mit, es entstehen Angriffsflächen. Das erschwert es, einen Konsens zu finden. Wir müssen nun aufzeigen, dass alle einen Beitrag leisten müssen zur Verbesserung der Stadtfinanzen.

Fast jede Massnahme des Stadtrats zur Sanierung der Finanzen wird bekämpft. Hat der Stadtrat den Parteien und der Bevölkerung zu wenig klargemacht, wie ernst die Lage ist? Oder ist sie nicht ernst genug?

Erni: Wir haben zwar noch ein «freies» Eigenkapital von rund 37 Millionen Franken. Aber die Schulden sind höher als 200 Millionen Franken und wir schaffen es nicht, die Ausgaben zu decken.

Kaufmann: Ich denke, die Bevölkerung ist sich der finanziellen Schieflage bewusst. Aber ganz angekommen ist sie bei vielen doch noch nicht, weil sie es nicht direkt spüren. Sparmassnahmen bei der Kinderbetreuung oder der Spitex betreffen nur eine gewisse Anspruchsgruppe. Und Massnahmen in der Verwaltung sieht man von aussen nicht, ausser, wenn gewisse Prozesse oder Anfragen mehr Zeit benötigen. Wir wollen die Parteien in die Pflicht nehmen. Wenn Massnahmen im Einwohnerrat beschlossen werden, sollen sie nicht gleich in den Wahlkampfmodus schalten und das Referendum ergreifen. Natürlich ist das ein demokratisch legitimes Vorgehen, doch wenn das so häufig geschieht, wird es ganz schwierig. So brauchen wir die Geschäfte gar nicht mehr im Parlament zu beraten, sondern man kann direkt zur Abstimmung an die Urne schreiten. Es braucht eine grössere Kompromissbereitschaft von allen Seiten. Doch in erster Linie müssen wir als Stadtrat das Problem lösen.

Erni: Wichtig wird beim Budget 2023 sein, in der Kommission für Finanzen und Gemeindeentwicklung eine möglichst breite Mehrheit zu gewinnen.

Die Grundlage der Krienser Finanzpolitik der laufenden Legislatur bildet der Strategiebericht «Stadtfinanzen im Gleichgewicht». Angesichts dessen, dass die Massnahmen daraus so umstritten sind: Taugt dieser noch als Leitbild?

Erni: Wie gesagt, halten wir an der Finanzstrategie fest. Der Bericht enthält noch zahlreiche weitere Massnahmen, die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Nächstes Jahr beginnt dann der Prozess für die Erarbeitung der Finanzstrategie für 2024–2028. Aber es ist schon so: Die Nachkommen-Erbschaftssteuer wurde mit 71 Prozent abgelehnt, es gab wohl bis weit ins linke Lager Nein-Stimmen. Da müssen wir unser Vorgehen mittelfristig überdenken.

Kaufmann: Der Strategiebericht wurde vom Einwohnerrat gefordert, es handelt sich also um einen Auftrag des Parlaments, dass wir uns an diesem orientieren. Mittelfristig müssen wir über Leistungen diskutieren, das ist das Zeichen aus der Bevölkerung. Vielerorts können wir aber nicht sofort sparen, da mehrjährige Leistungsvereinbarungen bestehen.

Die SVP sieht in den Volksentscheiden den Auftrag für eine konsequente Sparpolitik. Müsste der Stadtrat nun nicht harte Sparmassnahmen vorlegen?

Erni: Es ist eine Partei, die am Abstimmungssonntag einen Sieg eingefahren hat, die das fordert. Wir haben in der Finanzplanung Massnahmen aufgezeigt, ein hartes Sparpaket darüber hinaus planen wir derzeit nicht. Ein solches wäre ebenfalls nicht mehrheitsfähig, das hat man beim Budget 2021 gesehen, als die zweite Version mit zusätzlichen Sparmassnahmen abgelehnt wurde.

Der erwähnte Strategiebericht enthält auch einen Plan B für ein Szenario ohne Steuererhöhung. Dieser sieht Massnahmen vor wie die Schliessung der Bibliothek und des Parkbads oder die Streichung der Beiträge an die Sonnenbergbahn, für die Betreuungsgutscheine oder das Museum im Bellpark. Diese sind also nach wie vor kein Thema?

Erni: Für das Budget 2023 nicht. Diese Massnahmen will der Stadtrat nur im Notfall anwenden, also, wenn das Eigenkapital deutlich zusammenschrumpft.

Finanzvorsteher Roger Erni und Stadtpräsidentin Christine Kaufmann, fotografiert im Stadthaus. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 17. Februar 2022)

Der Luzerner Stadtrat hat im Vorfeld der Steuererhöhung 2013 ein Szenario mit harten Sparmassnahmen erarbeitet, das umgesetzt werden sollte, falls die Erhöhung scheitert. Daraufhin stimmte die Bevölkerung dieser zu. Wäre solch ein Vorgehen auch für Kriens denkbar?

Erni: Das klingt nach einem guten Plan, doch Varianten sind heikel. Die Diskussion würde sehr kompliziert, da in Kriens schon nur bei einer Variante diese jeweils auseinandergenommen wird. Und wenn einzelne Massnahmen ins Zentrum rücken, wird es ganz schwierig, Mehrheiten zu gewinnen, zumal in Kriens die Polparteien stark sind.

Kaufmann: Wie wir das Budget 2023 präsentieren, wird der Stadtrat in der kommenden Klausur besprechen.

Noch zur Kommunikation: Die Erhöhung der Horttarife sowie die Streichung des Ferienhorts wurden den Eltern im Januar bekanntgegeben, relativ kurz vor den Fasnachtsferien. Könnte eine klarere und frühere Kommunikation von Sparmassnahmen das Verständnis für eine Steuererhöhung nicht erhöhen?

Erni: Wir haben die Massnahmen bei den Tagesstrukturen am 12. Januar beschlossen, wenige Tage darauf wurden die Eltern informiert. Dass dort gespart wird, stand zwar im Budget 2022, das im November im Einwohnerrat beschlossen wurde. Doch die konkrete Umsetzung konnten wir erst angehen, als dieses rechtskräftig wurde. Ausserdem waren den Parteien die Massnahmen bekannt, sie hätten diese auch bekämpfen beziehungsweise ihre Klientel informieren können.

Aber könnte man nicht Sparmassnahmen generell offensiver kommunizieren?

Erni: Ja, das kann man machen. Allerdings enthalten die Budgets oft viele kleine Massnahmen.

Kaufmann: Das Interesse der Bevölkerung an Details zum Budget ist meistens gering. Erst wenn jemand konkret von einer Massnahme betroffen ist, ändert sich das.

