Kriens Auch der Mattenhof-Kreisel soll zur Kreuzung umgebaut werden Wie in Sursee sei eine Ampelsteuerung besser geeignet, um den Verkehr abzuwickeln, so der Kanton. Ausserdem entstünde Platz für eine städtebauliche Aufwertung. Bis zu einem allfälligen Umbau dauert es aber noch eine Weile. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Lichtsignalanlagen sind als Lösung für Knoten mit hohem Verkehrsaufkommen wieder gefragt. In Sursee will der Kanton mehrere Kreisel entsprechend umbauen, wie er kürzlich bekanntgab. Auch für den Kreisel Mattenhof in Kriens steht ein Umbau in eine Kreuzung mit Lichtsignalanlage bereits länger im Raum. Nun konkretisiert sich diese Absicht. Das entsprechende Projekt ist im Vernehmlassungsentwurf des neuen Bauprogramms 2023–2026 enthalten, 10 Millionen Franken sind vorerst dafür eingeplant.

Der Mattenhof-Kreisel. Die Industriestrasse rechts unten soll künftig vom Knoten abgehängt und anders erschlossen werden. Oben und links unten ist die Ringstrasse zu sehen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020)

Als Grundlage für das Bauprogramm wurde ein Verkehrsmanagement-Konzept für die Ringstrasse von der Allmend bis zum Autobahnanschluss Schlund erarbeitet, heisst es seitens Kanton. Verschiedene Varianten für den Mattenhof-Knoten wurden geprüft. «Dabei hat sich eine Kreuzung mit Lichtsignal als beste Variante herausgestellt», sagt Paloma Meier, Leiterin Kommunikation des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements.

Kreisel hat Kapazitätsgrenze erreicht

Ausgangslage ist, dass der Kreisel Mattenhof mit täglich über 14’000 Durchfahrten die Kapazitätsgrenze erreicht hat. Das Gebiet ist im Wandel, es sind zahlreiche neue Überbauungen geplant, unter anderem die Pilatus-Arena mit zwei Wohntürmen. Rund um den Knoten entsteht ein urbanes Zentrum. Der Kanton erwartet bis 2040 im Gebiet eine Verkehrszunahme von rund 40 Prozent. Auch weiteren Knoten wie Schlund, Vorderschlund und Allmend droht eine Überlastung. Eine Kreuzung mit Lichtsignalanlage sei aus mehreren Gründen die beste Lösung für den Verkehrsfluss sowie den ÖV, so Meier:

«Sie ermöglicht eine bessere Steuerung des Verkehrs sowie eine Busbevorzugung.»

Dies insbesondere, weil auf allen Zufahrten der Ringstrasse bis zum Autobahnanschluss Schlund bereits Lichtsignalanlagen stehen. «Deswegen fahren heute Autos schubweise auf den Kreisel zu.» Das führe immer wieder zu punktuellen Belastungen des Kreisels, was leistungsvermindernd wirkt. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass ein vierarmiger Knoten weniger Raum benötigt als ein Kreisel. «Durch eine Umgestaltung entsteht mehr Platz für eine städtebauliche Aufwertung.»

Heute führen aber fünf Strassen zum Kreisel. Voraussetzung für die Umgestaltung ist, dass die Industriestrasse vom Knoten abgekoppelt wird. Diese soll künftig via Ring- und Grabenhofstrasse erschlossen werden, ergänzt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) auf Anfrage.

Alternative Lösungen seien durchgefallen

Es seien auch Alternativen zur Kreuzung mit Lichtsignalanlage geprüft worden: ein Ausbau des Kreisels auf zwei Spuren, Bypässe, Grosskreisel oder sogenannte Turbokreisel mit direkten Ausfahrten. Alle Optionen fielen durch, so Paloma Meier:

«Zweispurige Kreisel sind anspruchsvoll zu befahren. Ausserdem wären dann auch zweispurige Einfahrten nötig, wofür der Platz fehlt.»

Das Platzargument spreche auch gegen eine Busspur. Da Busse am Kreisel nicht mit einer Lichtsignalanlage bevorzugt werden können, wären sehr lange Spuren erforderlich. «Die Strasse müsste verbreitert werden, der Landverbrauch würde steigen und das Projekt wäre sehr teuer», so Meier. Die Prüfung habe zudem gezeigt, dass auch der benachbarte Kreisel Nidfeldstrasse-Sternmatt als Ampelkreuzung besser funktionieren würde. Da dieser auf einer Gemeindestrasse liegt, müsste die Stadt Kriens eine Umgestaltung an die Hand nehmen. Das ist derzeit nicht geplant, so Frey. Die Mittel der Stadt sind bekanntlich begrenzt.

Bis zu einem allfälligen Umbau des Mattenhof-Knotens dauert es noch eine Weile. Das Projekt ist im Bauprogramm im Topf B eingeteilt – das heisst, die Realisierung erfolgt nicht vor 2026. Zunächst muss ohnehin das Bauprogramm vom Kantonsrat bewilligt werden. Das Geschäft kommt voraussichtlich Ende 2022 ins Parlament. Danach folgen die Erarbeitung eines konkreten Vor- und Bauprojekts und später eines Ausführungsprojekts.

Krienser Stadtrat befürwortet Kreuzung

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Pius Amrein

Der Krienser Stadtrat begrüsst die Pläne des Kantons. Maurus Frey sagt ergänzend zu den genannten Vorteilen einer Kreuzung: «Damit ein Kreisel funktioniert, müssen die Seitenarme gleichwertig sein. Das ist hier nicht mehr der Fall.» Die Busse kämen beim Kreisel in den Stosszeiten nicht mehr zuverlässig durch. «Es braucht hier eine elektronische Steuerung.»

Der durch die Verkleinerung des Strassenraums entstehende Platz werde in der Planung angrenzender Überbauungen von Stadt und Bauherrschaften bereits berücksichtigt. «In Richtung Kreuzung soll attraktiver Aussenraum entstehen. Wir wollen wegkommen von der verkehrsdominierten Gestaltung und mehr Platz fürs Leben schaffen», sagt Frey.

