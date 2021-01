Kriens Auto brennt brennt unmittelbar vor dem Sonnenbergtunnel lichterloh Auf der Autobahn A2 ist ein Auto in Vollbrand geraten. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. 14.01.2021, 11.27 Uhr

Das Auto Steht in Vollbrand. Bild: Luzerner Polizei (Kriens, 13. Januar 2021)

(zim) Am Mittwochabend kurz nach 17.30 Uhr stellte ein auf der Autobahn A2 in Kriens Richtung Norden fahrender Autolenker einen Brandgeruch fest. Daraufhin fuhr er unmittelbar vor dem Sonnenbergtunnel auf den Pannenstreifen, wo das Auto in Brand geriet, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.