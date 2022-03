Kriens Totalschaden: Auto kracht beim Rückwärtsfahren in parkiertes Fahrzeug Eine Autofahrerin wollte gestern in Kriens rückwärts aus einem Parkplatz fahren. Dabei krachte sie in ein korrekt parkiertes Auto. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. 23.03.2022, 12.26 Uhr

Am Dienstag, 22. März kurz vor 17 Uhr, beabsichtigte eine 42-jährige Autofahrerin an der Feldmühlestrasse in Kriens rückwärts aus einem Parkfeld zu fahren. Dabei überquerte sie die acht Meter breite Quartierstrasse mit Trottoir und knallte mit einem auf der gegenüberliegenden Strassenseite parkierten Auto zusammen. Verletzt wurde beim Unfall niemand – die beiden neuwertigen Fahrzeuge dürften aber einen Totalschaden erlitten haben. (sfr)