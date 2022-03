Bell-Areal: Die Stadt Kriens informiert über Mitwirkungsverfahren

Kriens Bell-Areal: Die Stadt Kriens informiert über das Mitwirkungsverfahren Am 3. Mai informiert die Stadt Kriens, wie sich die Bevölkerung in die neue Überbauung des Bell-Areals einbringen kann. 30.03.2022, 14.18 Uhr

Im April hält die erste Zwischennutzung im Krienser Bell-Areal Einzug. Es werden Räumlichkeiten für Ateliers entstehen, aber auch Büros. Doch die Planung blickt bereits weiter in die Zukunft. Am 3. Mai informiert die Stadt Kriens gemäss einer Medienmitteilung gemeinsam mit der Immobiliengesellschaft Logis Suisse und den zuständigen Planern über das Mitwirkungsverfahren an der Überbauung.