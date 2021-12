Billettsteuer Kriens: FDP will Zweckbindung für Kultur und Sport

Kriens Ausweitung der Billettsteuer: FDP bringt eine Zweckbindung für Kultur und Sport ins Spiel Der Krienser Stadtrat will die Billettsteuer ausweiten. Die FDP knüpft ihre Zustimmung nun an eine Bedingung. Die anderen Parteien reagieren zurückhaltend bis skeptisch auf den Vorschlag. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Mit der Ausweitung der Billettsteuer soll die Stadt Kriens nach dem Willen des Stadtrats zusätzliche Einnahmen generieren, um den Finanzhaushalt zu sanieren. Neu wären damit auch Anlässe lokaler Vereine wie des SC Kriens, des HC Kriens-Luzern oder des Südpols steuerpflichtig, wenn die Ticketeinnahmen pro Jahr höher sind als 10’000 Franken. Der Stadtrat rechnet mit Mehreinnahmen von 150’000 bis 200’000 Franken. Die Steuer beläuft sich auf 10 Prozent des Billettpreises.

Für SCK-Heimspiele im Kleinfeld-Stadion soll künftig eine Billettsteuer anfallen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 20. Juni 2020)

Nun bringt die FDP eine neue Variante ins Spiel: Die Billettsteuereinnahmen sollen an die Kultur und den Sport in Form von zusätzlichen Unterstützungsleistungen zurückfliessen. «Falls dieser Vorschlag nicht durchkommt, werden wir die Abschaffung der Billettsteuer fordern, wir wollen keine Zusatzbelastung für Vereine», sagt FDP-Fraktionschef Beat Tanner. Eine Zweckbindung der Billettsteuer-Einnahmen gibt es bereits in der Stadt Luzern. Dort sind im Reglement fixe Anteile zugunsten von Fonds für Jugendsport und Kultur vorgesehen. In Kriens soll man nicht so weit gehen, so Tanner: «Die Kultur- und die Sportkommission sollen frei über die Verteilung entscheiden.» Mit der Zweckbindung könne man insbesondere nach der Inbetriebnahme der Pilatus-Arena Vereine zusätzlich fördern: «Im ordentlichen Budget fehlt uns derzeit das Geld dafür.»

Sympathischer Vorschlag, aber grosser Aufwand

Die Grüne/GLP-Fraktion befürwortet die Ausweitung der Billettsteuer, so Fraktionschef Raoul Niederberger. Den FDP-Antrag für eine Zweckbindung werde man tendenziell ablehnen, wobei der Entscheid noch nicht definitiv gefallen sei:

«Der Vorschlag klingt sympathisch, doch es ist auch ein grosser Aufwand damit verbunden und es ist fraglich, ob sich das bei diesen eher tiefen Einnahmen lohnt.»

So wären weitere Reglementanpassungen und wohl die Schaffung eines Fonds nötig. «Zudem müsste man klären, wie das Geld verteilt wird. Dies sollte nicht einfach nach dem Giesskannenprinzip erfolgen. Es bräuchte zuerst eine Auslegeordnung, die zeigt, inwiefern die Stadt bereits Unterstützung leistet und wo Bedarf da ist», sagt Niederberger. Eine Option sei, die Billettsteuer in einem ersten Schritt anzupassen und die Zweckbindung später in einem zweiten Schritt umzusetzen.

Die SVP lehnt eine Zweckbindung der Billettsteuer ab. «Dies würde den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt weiter einschränken», sagt Fraktionschef Martin Zellweger. «Die vom Stadtrat beantragte Ausweitung der Steuer unterstützen wir angesichts der Finanzlage, obwohl wir es nicht gerne sehen, wenn es mehr Steuern gibt.» Kriens habe mit dem Beitrag an das neue Stadion Kleinfeld oder dem Bau des Schappe Kulturquadrats zuletzt viele Ausgaben für Sport und Kultur getätigt: «Daher ist es gerechtfertigt, von den Besuchern etwas zurückzufordern, zumal die umliegenden Gemeinden auch keine Ausnahmeregelung für lokale Vereine kennen.» Eine Abschaffung der Billettsteuer lehnt die SVP derzeit ab: «Denkbar wäre dies allenfalls in Zukunft, sofern sich die Finanzlage verbessert.»

Pilatus-Arena könnte für Mehreinnahmen sorgen

Auch die Mitte/Junge Mitte spricht sich gegen den FDP-Antrag für eine Zweckbindung aus. «Wir sind zwar der Meinung, dass die Stadt Vereine stärker unterstützen soll», sagt Fraktionschef Andreas Vonesch. Wie die Grünen sieht aber auch die Mitte die Gefahr, dass das Geld nach dem Giesskannenprinzip verteilt wird: «Es braucht dafür klare Spielregeln.» Die Anpassung der Billettsteuer begrüsst die Mitte: «Dies auch im Hinblick auf die Pilatus-Arena, in der neben Sportanlässen auch weitere Events stattfinden sollen. Das kann für die Stadt eine gute Einnahmequelle sein.»

Die SP befürwortet die Ausweitung der Billettsteuer. «Die Massnahme entspricht der Finanzstrategie, die Stadt ist auf Mehreinnahmen angewiesen», sagt Fraktionschef Raphael Spörri. Beim FDP-Antrag für eine Zweckbindung der Einnahmen setzt die SP auf Stimmfreigabe. «Wir haben das nicht im Detail besprochen. Aus meiner Sicht ist das denkbar und könnte durchaus Sinn machen, andererseits traue ich dem Stadtrat auch zu, dass er die Gelder richtig einsetzt.»

