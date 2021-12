Krienser Einwohnerrat begrüsst Ausweitung der Billettsteuer

Krienser Einwohnerrat Mehrheit will mehr Billettsteuern – aber es droht ein Referendum Künftig sollen in Kriens auch lokale Vereine Steuern abliefern. Doch die Vorlage könnte vor das Volk kommen. Stefan Dähler 09.12.2021, 12.10 Uhr

Um die Stadtfinanzen aufzubessern, strebt der Krienser Stadtrat eine Ausweitung der Billettsteuer an. Derzeit sind lokale Vereine von dieser befreit; im Gegensatz zu jenen in Luzern oder Emmen. Das soll sich ändern, sofern die jährlichen Einnahmen der Vereine aus Veranstaltungen 10'000 Franken überschreiten. Der Stadtrat rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 150’000 Franken pro Jahr. Betroffen wären etwa der SC Kriens, der HC Kriens-Luzern oder der Südpol.

Unter anderem für Spiele des SC Kriens im Stadion Kleinfeld, hier gegen Vaduz, soll künftig eine Billettsteuer erhoben werden. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 4. Dezember 2021)

Auch die Mehrheit des Einwohnerrats steht hinter diesem Ansinnen, wie am Donnerstag bei der ersten Lesung der Anpassung des Billettsteuerreglements offensichtlich wurde. Die Äusserungen der Ratsmitglieder zeigten, dass sämtliche Fraktionen ausser jene der FDP der Ausweitung der Billettsteuer zustimmen werden. Die Schlussabstimmung und damit der definitive Entscheid findet im Einwohnerrat erst nach der zweiten Lesung im kommenden Jahr statt. Allerdings ist die Ausweitung der Billettsteuer auf lokale Vereine noch nicht in trockenen Tüchern. Nach der Schlussabstimmung dürfte aus dem Umfeld von Kultur- und Sportvereinen das Referendum ergriffen werden, wie verschiedene Votanten anmerkten.

Gegen die Ausweitung sprachen sich neben der FDP auch Vertreter der Jungen Mitte aus. Denkbar war die Massnahme für sie nur unter der Bedingung, dass die Einnahmen aus der Billettsteuer zweckgebunden wieder in den Kultur- und Sportbereich zurückfliessen. Eine solche Regelung gibt es in der Stadt Luzern. Im Krienser Einwohnerrat waren die entsprechenden Anträge aber chancenlos.

FDP/Junge Mitte: Falscher Weg, Vereine und Junge zu belasten

Beat Tanner (FDP) argumentierte, es sei der falsche Weg, die Vereine zu belasten. «Die Mehreinnahmen helfen der Stadt nur unwesentlich.» Er betonte die Wichtigkeit der Vereine für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung sowie deren Beitrag zur Integration. Beda Lengwiler (Junge Mitte) kritisierte, dass die Billettsteuer zu höheren Ticketpreisen führe, was vor allem Junge treffe. «SCK, HCKL und Südpol sind besonders bei Jungen beliebt.»

Befürworter: Stadt leistet viel für Kultur und Sport

Martin Zellweger (SVP) dagegen argumentierte, dass Kriens mit dem Bau des Kleinfelds, des Schappe Kulturquadrats und des Pilatussaals grosse Investitionen für den Sport und die Kultur getätigt habe. Er appellierte an die Vereine angesichts des möglichen Referendums, «dass die finanzielle Lage der Stadt auch darauf zurückzuführen ist, dass diese viel investiert hat». Auch die Grüne/GLP-Fraktion befürworte «die Bemühungen, die leere Stadtkasse etwas aufzufüllen», sagte Simon Solari. «Wir müssen auch die Einnahmenseite stärken», fügte Andreas Vonesch (Mitte) an. «Es ist keine neue Steuer, sondern eine Anpassung und Präzisierung, die Ausnahmeregeln ausnivelliert und Ungleichheiten behebt.» Michael Portmann (SP) betonte, dass die Ausweitung der Billettsteuer eines von vielen Projekten sei, um die Stadtfinanzen zu entlasten. «Die Stadt hat grosse Investitionen getätigt. Die negativen Folgen dieser Parforceleistung sollen gemindert werden.»

Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) sagte, dass die Stadt Kriens auf Mehreinnahmen angewiesen sei. Dass die Massnahme unpopulär sein könnte, ist ihm bewusst. Auf der anderen Seite unterstütze die Stadt Sport und Kultur auch mit 0,5 Millionen Franken pro Jahr.

In der Detailberatung passte der Einwohnerrat das vom Stadtrat vorgeschlagene Reglement in zwei Punkten noch leicht an: Die Abrechnung soll nicht zehn, sondern wie bisher 20 Tage nach Abschluss Veranstaltung der Stadt vorgelegt werden. Gestrichen wurde zudem eine vorgesehene Gutschreibung von 5 Prozent des Steuerbetrags als Inkassoprovision an die Veranstaltenden. Letzteres gegen den Willen des Stadtrats. Erni argumentierte vergebens, dass dieses kleine Entgegenkommen zugunsten der Vereine die Vorlage mehrheitsfähiger machen würde.