Kriens Brand auf Balkon: Ein Kind zur Kontrolle in das Spital gebracht Am Montagabend brannte es auf einem Balkon einer Wohnung in Kriens. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird abgeklärt. 15.06.2021, 09.41 Uhr

Die Brandursache ist noch unklar. Bild: Luzerner Polizei

Am Montagabend, um zirka 21 Uhr, brannte es auf einem Balkon einer Wohnung an der Luzernerstrasse in Kriens. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurden alle Bewohner des Mehrfamilienhauses aus dem Gebäude evakuiert. Verletzt wurde niemand. Ein zweijähriges Kind wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht.