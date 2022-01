Testplanung Kriens: Breite Allianz wirbt für ein Ja

Kriens Breite Allianz wirbt für Testplanung – dagegen ist nur die SVP Zahlreiche Organisationen haben sich im Vorfeld der Abstimmung vom 13. Februar zur IG Lebenswertes Kriens zusammengeschlossen. Doch wie stabil ist die Allianz? Und warum schert die SVP aus? Beteiligte geben Auskunft. Stefan Dähler 24.01.2022, 05.00 Uhr

Es ist eine ungewöhnlich breite Allianz, die in Kriens entstanden ist: Gewerbeverband, Grüne, Mitte/Junge Mitte, SP, GLP, FDP/Liberale Senioren sowie die Verkehrsverbände TCS, VCS und ACS haben sich zur IG Lebenswertes Kriens zusammengeschlossen. Sie werben für ein Ja zum Sonderkredit von 300’000 Franken, der am 13. Februar vors Volk kommt. Dieser ist nötig für die Testplanung zum Verkehrsregime auf der Kantonsstrasse und den umliegenden Strassen im Zentrum. Bei einem Ja würde sich der Kanton mit demselben Betrag beteiligen.

Die Kantonsstrasse im Krienser Zentrum, hier beim Stadthaus. Bild: Nadia Schärli (16. Januar 2022)

Wie kam diese Allianz zu Stande? «Hintergrund ist, dass der Gewerbeverband eine Initiative lanciert hat mit ähnlichen Zielen wie die von der Stadt Kriens angestrebte Testplanung», sagt Patrick Müller, Sprecher der IG und Vizepräsident des Gewerbeverbands. In Verhandlungen mit Stadt und Kanton habe man bewirkt, dass Wünsche des Gewerbeverbands – genügend Parkplätze für das Gewerbe oder Verzicht auf eine Reduktion der Strassenkapazitäten – ebenfalls in der Testplanung geprüft werden. Danach wurde die Initiative zurückgezogen. Inzwischen hatte die SVP jedoch das Referendum gegen die Testplanung eingereicht. «Da haben wir beschlossen, möglichst viele andere Organisationen an Bord zu holen, um die Vorlage zu unterstützen», sagt Müller und ergänzt:

«Wir haben alle dasselbe Ziel: das Zentrum attraktiver zu gestalten. Denn mit der aktuellen Situation ist niemand zufrieden.»

Patrick Müller, Vizepräsident des Krienser Gewerbeverbands. Bild: Jakob Ineichen

Die Breite der Allianz hat auch zur Folge, dass unterschiedliche Interessen bestehen. Dessen ist sich Müller bewusst: «Links-Grün will weniger Autoverkehr, wir wollen, dass die Handwerker gut durchkommen. Doch es geht jetzt noch nicht um diese Fragen, sondern darum, mit der Testplanung Fakten zu schaffen. Es sollen Möglichkeiten entwickelt werden, um das Zentrum aufzuwerten.» Danach folgen die politischen Diskussionen. «Es ist möglich, dass das Bündnis dann auseinanderfällt. Doch wir hoffen, dass eine Lösung möglich ist, die für alle stimmt. Das ist sicher eher möglich, wenn man von Beginn weg am selben Strang zieht, wie das auch bei der Planung des Zentrumsprojekts der Fall war.»

Da die Testplanung ergebnisoffen ist, könnte sie auch so rauskommen, dass sie nicht den Vorstellungen des Gewerbeverbands entspricht. Von der SVP wurde daher auch schon kolportiert, dieser habe sich über den Tisch ziehen lassen. Müller sagt dazu:

«Es ist immer möglich, dass Verfahren nicht so enden, wie man es anfangs wollte. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass bessere Lösungen entstehen, an die man zu Beginn gar nicht gedacht hat.»

Er fügt an: «Die SVP betont immer, es gehe darum, auf der Kantonsstrasse Tempo 30 einzuführen. Doch der Perimeter der Testplanung umfasst das ganze Zentrumsgebiet und damit auch die Nebenachsen. Das ergibt auch mehr Spielraum für Lösungen.» Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass eine langfristige Lösung, etwa ein Umfahrungstunnel, mit einer Umgestaltung des Zentrums verhindert werde. «Das ist überhaupt nicht der Fall. Kurzfristige und langfristige Massnahmen schliessen sich nicht aus.» Zudem sei der Perimeter nicht derselbe. «Die Testplanung umfasst nur das Krienser Zentrum. Ein Tunnel dagegen wäre von überregionalem Interesse und müsste daher auch überregional aufgegleist werden.»

Raphael Spörri, Fraktionschef SP. Bild: PD

Dass es innerhalb der IG unterschiedliche Vorstellungen gibt, ist auch SP-Fraktionschef Raphael Spörri klar. «Es wird sicher noch Diskussionen geben», sagt er. «Die Beteiligten der Allianz haben aber gemerkt, dass man aufeinander zugehen muss, sonst blockiert man sich nur gegenseitig.» Die Testplanung werde zeigen, was möglich ist. Spörri ist zuversichtlich:

«Es gibt unterschiedliche Interessen, aber die Gesprächs- und Kompromissbereitschaft ist da.»

Der Gewerbeverband habe mit dem Rückzug seiner Initiative den ersten Schritt gemacht. «Ich persönlich bin nun durchaus offen, überirdische Parkplätze für das Gewerbe im Zentrum zu akzeptieren.»

Auf der Gegenseite steht einzig die SVP. Sie argumentiert damit, dass es sich klar um eine versteckte Tempo-30-Vorlage handle. «Die Einführung von Tempo 30 im Zentrum ist im Krienser Gesamtverkehrskonzept, dem GVKK, festgehalten und wurde danach von der Stadt auch vorangetrieben», sagt Einwohnerrat Räto Camenisch.

SVP-Einwohnerrat Räto Camenisch. Bild: PD

Die Testplanung ist zwar ergebnisoffen gestaltet. Tempo 30 ist keine Vorgabe für die Planerteams und es sind auch Lösungen zulässig, die dem Gesamtverkehrskonzept nicht entsprechen. «Das ist eine Alibi-Übung», sagt Camenisch trotzdem. «Um das Verkehrsregime massgeblich zu ändern, gibt es keine andere Lösung als Tempo 30. Wir können ja keine Häuser abreissen, um Platz zu schaffen.» Tempo 30 würde den Verkehrsfluss zusätzlich stören, da die Fussgänger die Strasse überall frei queren können. Dass es auch andere Lösungen gibt mit der Beibehaltung von Tempo 50 oder eine vortrittsberechtigte Tempo-30-Strecke mit weiterhin Fussgängerstreifen sei zwar denkbar. Camenisch:

«Doch das bringt dann auch keine wirkliche Verbesserung. So können wir uns das Geld auch sparen und stattdessen einen Flüsterbelag einbauen oder Fenster sanieren, um das Lärmproblem zu lösen.»

Dass die Stadt Kriens ohne Testplanung nicht mehr mitreden könnte bei der Gestaltung der Kantonsstrasse, ist laut Camenisch unrealistisch. «Der Kanton kann und will nicht einfach die Standortgemeinde ignorieren.» Weiter führt er ins Feld, dass deren Umgestaltung «schlauere Lösungen» verhindert, beispielsweise einen Umfahrungstunnel. Doch wäre ein solcher nicht ungleich teurer? «Klar, aber dafür wäre es ein Projekt, das wirklich etwas bringt. Küssnacht am Rigi hat das auch geschafft.»