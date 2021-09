Krienser Komitee für Autobahn-Überdachung heisst BypassPlus

Kriens Bypass-Komitee: Name und Zusammensetzung sind nun bekannt Die neue Gruppierung, die sich für eine Einhausung der Autobahn in Kriens einsetzt, heisst «BypassPlus». Alle Parteien sind darin vertreten. 20.09.2021, 15.31 Uhr

Die Autobahn in Kriens. Bild: Pius Amrein (10. Mai 2021)

Die bisherigen beiden Krienser Bypass-Organisationen werden vereint, wie im Juni bekannt gegeben wurde. Neu ist der Name des Komitees, das sich für die Einhausung der Autobahn in Kriens einsetzen will, bekannt: BypassPlus. Der Trägerverein ist vor wenigen Tagen gegründet worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Name BypassPlus stehe dafür, dass man das Autobahnprojekt nicht bekämpfe, sondern durch Verbesserungen ein Plus für die ganze Region erreichen wolle.