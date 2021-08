Kriens Caterer kommt gut an In den schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kriens wird die Verpflegung ab neuem Schuljahr durch einen externen Caterer geliefert (wir berichteten). Erste Tests zeigen: Die Verpflegung der Kinder ist sehr gut. 12.08.2021, 18.39 Uhr

Materialanlieferung durch Menue&More-Mitarbeiter in der Meiersmatt: Lukas Kleeb (links) machte gute Erfahrungen. Bild: PD / Gemeinde Kriens

Der Testlauf entstand aus der Situation heraus: Der bisherige Koch im Hort Meiersmatt fand im Rahmen der Ablösung per sofort eine neue Stelle, schreibt die Stadt Kriens auf ihrer Website. Zur Überbrückung wurde der ab August vorgesehene Caterer Menue & More angefragt. Dieser war trotz Kurzfristigkeit der Anfrage in der Lage zu reagieren. So werden die Kinder im Hort Meiersmatt bereits seit Mai mit Menus aus der Küche des spezialisierten Catering-Anbieters versorgt. Die Qualität des Essens sei «sehr gut», wie Lukas Kleeb, Leiter der schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kriens, sagt.