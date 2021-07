Hotel Himmelrich in Kriens: Neueröffnung nach der Renovation

Kriens Das Boutique Hotel Himmelrich öffnet bald wieder seine Türen Das Krienser Boutique Hotel Himmelrich ist seit zweieinhalb Jahren geschlossen. Nach Abschluss der Renovationsarbeiten können die Zimmer ab Mitte Juli wieder gebucht werden. Salome Erni 01.07.2021, 05.00 Uhr

So sieht die Terrasse des Boutique Hotels Himmelrich momentan aus. Bild: Salome Erni (Kriens, 30.06.2021)

Beim Boutique Hotel Himmelrich oberhalb Kriens herrscht emsiges Treiben am Mittwochnachmittag: Autos und Lieferwagen stehen parkiert, Handwerker sind vor Ort und Baumaterialien warten auf ihre Verwendung. Die Renovationen am Boutique Hotel sollen bald vollendet sein – ab dem 16. Juli können die Zimmer wieder gebucht werden, so die Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung. Auf Werbeplakaten verspricht das Hotel ein «Grand Opening».

Seit Ende Januar 2019 ist das Boutique Hotel geschlossen. Damals begannen die Bauarbeiten für eine Renovation – aber zunächst ohne Bewilligung. Nachdem die Stadt Kriens dem auf die Schliche kam, wurde ein sofortiger Baustopp verfügt. Das Baugesuch wurde nachgereicht. Damals war von Zimmern im neoklassischen Stil die Rede. Auf der hoteleigenen Website ist noch nicht viel an Informationen zu entdecken, doch was auf den Visualisierungen zu sehen ist, könnte man durchaus so nennen: Stuckaturen, viel Weiss, Beige, verzierte Kamine und kronleuchterartige Lampen.

So sollen die Zimmer im Boutique Hotel Himmelrich aussehen. Bild: pd

Besitzer ist in der Region bekannt

Auf Booking.com lockt das Boutique Hotel Himmelrich mit einem Restaurant, kostenlosen Privatparkplätzen, einer Bar und Garten. Die Zimmer können bereits reserviert werden. 707 Franken kostet die Deluxe Suite mit grossem Doppelbett und Balkon mit Seesicht für zwei Personen. Das Doppelzimmer mit Bergblick ist für 277 Franken zu haben.

Wer nicht über Booking.com, sondern telefonisch ein Zimmer reservieren will, landet beim Posthotel in Weggis. Denn der Besitzer ist derselbe: der Nordmazedonier Afrim Baftiri.

Ab Mitte Juli können Hotelgäste hier wieder die Aussicht geniessen und bekocht werden. Bild: Salome Erni (Kriens, 30.06.2021)

Schlechte Bewertungen

«Wir sprechen Ihre Sprache!» schreibt das Hotel Himmelrich auf Booking.com. Ist das ein Verweis darauf, dass man nun alles besser machen will? In alten Bewertungen auf Tripadvisor erhielt das Hotel nämlich schlechte Rückmeldungen. Unter vielen Vorwürfen wie mangelnder Sauberkeit, zu wenig Personal und ungepflegten Handtücher war auch, dass die Mitarbeitenden kaum Deutsch oder Englisch verstanden. Auf Anfrage möchte die Geschäftsleitung dazu keine Stellung nehmen.