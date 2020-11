Kriens «Wir haben gezittert, nun ist die Freude riesig» – das sind die Reaktionen zum knappen Ja zur Pilatus-Arena Der Handballclub Kriens-Luzern zeigt sich hocherfreut über das Abstimmungsergebnis – und will sich künftig national sowie international als Spitzenteam etablieren. Der Krienser Stadtrat dagegen hat nun die Aufgabe, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen. Stefan Dähler 29.11.2020, 19.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Toni Bucher (links) und Nick Christen, die Initianten der Pilatus-Arena, auf dem Mattenhof-Areal, wo die Überbauung realisiert wird.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 29. November 2020)

Es war ein Zittersieg für die Pilatus-Arena: Mit einem Ja-Anteil von 51,3 Prozent hat die Krienser Stimmbevölkerung am Sonntag den Bebauungsplan sowie die Teilzonenplanänderung für das Bauprojekt im Mattenhof bewilligt. Geplant ist eine multifunktionale Sporthalle mit 4000 Plätzen sowie zwei Wohnhochhäuser mit einer Höhe von 50 und 110 Metern (hier finden Sie mehr Infos zum Projekt).

Gross ist die Erleichterung bei Nick Christen, CEO des Handballclubs Kriens-Luzern (HCKL) und Mitinitiant der Pilatus-Arena:

«Wir haben gezittert, nun ist die

Freude riesig, auch wenn das Resultat sehr knapp ist.»

Letzteres sei wohl auch Ausdruck des derzeit in vielen Gemeinden angeknacksten Vertrauens in die Städtebau-Politik. Ein Nein wäre für den HCKL existenzbedrohend gewesen, weil in der höchsten Handballliga ab 2023 nicht mehr in Schulturnhallen gespielt werden dürfe. «Jetzt haben wir eine Perspektive und eine Chance, uns zu entwickeln.» Das sei auch eine grosse Herausforderung, denn es gelte nun, den Ticketing- und den Gastrobereich massiv auszubauen. «Wir haben viel Arbeit vor uns, das wird sehr spannend», sagt Christen. Das Ziel sei, den HCKL nachhaltig als Spitzenteam national und international zu etablieren.

Investoren versprechen hochstehende Architektur

«Die Hochhäuser polarisierten stark», sagt Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus-Arena AG. Man werde nun alles daran setzen, durch ein architektonisch hochstehendes Projekt noch mehr Krienserinnen und Krienser zu überzeugen – wie dies bei der zunächst ebenfalls umstrittenen Sportarena auf der Luzerner Allmend bereits gelungen sei.

Nun werde das Baugesuch vorbereitet. Läuft alles nach Plan, beginnen die Arbeiten im Herbst 2021. Die Halle soll dann 2023 eröffnet werden, die Hochhäuser 2024, so Bucher.

Gegner wollen auf Einsprache verzichten

Für das Referendumskomitee ist das Resultat ein Achtungserfolg, schliesslich wurde es von keiner einzigen Partei unterstützt. Dennoch sind deren Vertreter enttäuscht. «Es geht mir wie einem Handballer, der ein Spiel knapp verloren hat», sagt Bruno Amrhein, Co-Gründer des Komitees. «Aber wir werden das Resultat natürlich akzeptieren und planen auch keine Einsprache beim Baubewilligungsprozess.» Der knappe Ausgang sei aber auch ein Fingerzeig an Investoren künftiger Bauprojekte. Amrhein:

«Sie müssen mit der Bevölkerung planen und nicht gegen diese. Die Pilatus-Arena hatte den Bonus, dass sie dem Sport etwas bringt. Das haben andere Projekte nicht.»

Der Stadtrat hat das Projekt stets unterstützt und ist «sehr erfreut» über das Ja, wie Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt. «Auch wenn es ein knappes Resultat ist, stellt sich die Mehrheit hinter den Einwohnerrat sowie den Stadtrat und ist überzeugt, dass es das richtige Projekt am richtigen Ort ist.» Es sei ein gutes Ergebnis «für ein lebendiges Mattenhof-Quartier, für die Zusammenarbeit im Raum Luzern Süd und natürlich für die Kultur und den Sport».

Stadtrat will Bevölkerung stärker einbinden

Die knappen Resultate – nicht nur bei der Pilatus-Arena, sondern auch bei der Weinhalde – zeigen aber auch, dass in Kriens das Misstrauen gegenüber der baulichen Entwicklung gross ist. «Ich würde es nicht als Misstrauen deuten, sondern als berechtigter Qualitätsanspruch an die bauliche Entwicklung», sagt Frey. «Wir müssen über die Bücher gehen, um diesem Qualitätsanspruch an die Stadtentwicklung gerecht zu werden und diese noch mehrheitsfähiger zu machen. Das wird die grosse Herausforderung dieser Legislatur.» Das Ziel des Stadtrats sei nun, die Bevölkerung in partizipativen Prozessen deutlich stärker einzubinden.