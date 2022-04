Der Krienser Stadtrat soll künftig weniger Geld ausgeben können

Kriens Der Stadtrat soll künftig weniger Geld in Eigenregie ausgeben können Über Beträge bis zu 2,6 Millionen Franken kann der Krienser Stadtrat heute frei bestimmen. Nun schlägt er vor, diese Schwelle herunterzusetzen. Stefan Dähler 22.04.2022, 15.30 Uhr

Der Krienser Stadtrat, fotografiert anlässlich der letzten Wahlen. Von links: Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP), Christine Kaufmann (Mitte, Stadtpräsidentin), Maurus Frey (Grüne) und Cla Büchi (SP). Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 28. Juni 2020)

Im Vergleich zu den Exekutiven in den anderen Luzerner Parlamentsgemeinden hat der Krienser Stadtrat eine sehr grosse Finanzkompetenz: Über Ausgaben von 3 Prozent des Steuerertrags kann er frei bestimmen, ohne das Parlament einzubeziehen; das entspricht rund 2,6 Millionen Franken. In Emmen sind es 0,6 Prozent des Steuerertrags (rund 500'000 Franken), in Horw 1 Prozent (rund 550'000 Franken), in Luzern 0,2 Prozent (750'000 Franken).