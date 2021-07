Es sind aktuell «nur» 100 Meter Baugespann für Pilatus Tower ist zu wenig hoch – jetzt muss tagsüber ein Ballon her Damit das Baugespann die 113 Meter des Krienser Pilatus Towers korrekt anzeigt, ist noch ein Ballon nötig. Zudem beteiligt sich die Gastrofamilie Schwöbel neu bei der Pilatus Arena AG. Stefan Dähler und Roman Hodel 21.07.2021, 17.23 Uhr

Seit gut zwei Wochen zeigen Baugespanne die Höhe der künftigen Pilatus Arena und des Pilatus Towers an. Letzterer wird gemäss Bebauungsplan 113 Meter hoch – für die Bauprofile war ein Spezialkran nötig. Doch das höchste Baugespann ist gar nicht so hoch, wie die Pilatus-Arena am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Es sind «nur» 100 Meter. Ein Ballon wird das Baugespann nun um rund 13 Meter verlängern. Allerdings nur tagsüber, wie Daniel Deicher, Sprecher der Pilatus Arena, auf Anfrage ergänzt. Nachts wird der Ballon eingezogen, denn das eigentliche Gespann ist zuoberst mit einem Positionslicht versehen – aus Sicherheitsgründen für den Flugverkehr.

Das höchste Baugespann muss mit einem Ballon verlängert werden. Bild: rk

Warum wurde nicht von Anfang an die richtige Höhe gezeigt? «Es war aus Platzgründen auf dem Areal nicht möglich, ein 113 Meter hohes Baugespann mit Seilen abzusichern», sagt Deicher. Dass bislang von 110 Metern die Rede war, habe zudem folgenden Grund: Die Dachkante liege bei 110 Metern, hinzu kämen aber noch Aufbauen von drei Metern.

Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert:

«Es ist uns wichtig, dass die Höhe korrekt angezeigt wird und sich die Bevölkerung ein Bild machen kann.»

Aufbau des höchsten Baugespanns des Pilatus Towers, rechts der Spezialkran für die Montage. Bild: hor (Kriens, 7. Juli 2021)

Neuverteilung der Aktien

Ferner werden die Aktien der Pilatus Arena AG neu verteilt. Die Helvetia-Versicherung sowie die Eberli AG geben mit Erreichung der Rechtskraft des Bebauungsplans nun ihre Anteile in die Hände der Halter AG Luzern, die damit 90 Prozent hält, und von Toni Bucher (10 Prozent). Dieser Schritt sei schon lange geplant gewesen.

Die geplante Überbauung am Mattenhof besteht aus zwei Hochhäusern und der Halle, die dazwischen liegt. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Dafür werde in den nächsten Monaten die Unternehmerfamilie Schwöbel einen Fünftel der Aktien übernehmen und so die Trägerschaft verstärken, heisst es in der Mitteilung weiter. Julia Schwöbel ist schon Verwaltungsrätin des HC Kriens-Luzern (HCKL). Die Familie Schwöbel ist in Luzern bekannt durch die Gambrinus Gastronomie AG, die in Luzern die Rathaus-Brauerei, den «Stadtkeller» und das Restaurant Helvetia betreibt. Dass sie bei der Pilatus-Arena einsteigt, geschehe auch im Hinblick auf den künftigen Betrieb. Vereinbart sei, dass nach dem Bauabschluss HCKL-CEO Nick Christen «einen massgeblichen Minderheitsanteil» übernehmen wird.

So sehen nun die Zuständigkeiten aus: Die Pilatus Arena AG ist zuständig für die Sporthalle sowie das 113-Meter-Hochhaus. Die Helvetia fungiert als Bauherrin des 50-Meter-Mietwohnungsgebäudes am Mattenplatz. Eberli sei gemeinsam mit der Tend AG sowie der Raumgleiter AG für die Vermarktung der Eigentumswohnungen im höheren Gebäude zuständig.

Mehr als die Hälfte der Wohnungen im Pilatus Tower sind reserviert

Sobald das Baugespann die richtige Höhe anzeigen wird, läuft die Auflagefrist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens. Im besten Fall erfolgt der Spatenstich im Frühling 2022. Die multifunktionale Sport- und Eventhalle mit 4000 Plätzen werde in diesem Fall im Herbst 2024 bezugsbereit sein, die Wohnungen zeitversetzt bis im Frühling 2025. Bereits seien mehr als die Hälfte der Wohnungen im höheren Pilatus Tower reserviert. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf über 200 Millionen Franken, davon entfallen rund 39 Millionen auf die Halle.