Kriens Die Wagenburg im Hinterschlund könnte länger bleiben Ende September haben rund 20 Personen eine Wagenburg auf dem Krienser Hinterschlund-Areal eingerichtet. Auch wenn konkrete Gespräche noch ausblieben, stellt Luzern eine «zeitweilige Tolerierung» des Dorfs in Aussicht. Pascal Studer Jetzt kommentieren 25.10.2021, 18.30 Uhr

Die Wagenburg auf dem Hinterschlund-Areal in Kriens. Bild: Pius Amrein (30. September 2021)

Noch immer steht sie da, die Wagenburg im Krienser Hinterschlund-Areal. Vor etwa einem Monat haben sich dort rund 20 Personen, die in einer alternativen Wohnform leben wollen, niedergelassen (wir berichteten). Ihre Lebensart ist auch politisch: So steht etwa beim Eingang des Dorfes ein Schild, welches die «horrend überteuerten Mieten» im Raum Luzern anprangert.

Die Städte Luzern und Kriens haben darauf reagiert – und gegen die Bewohnenden Strafanzeige erstattet, gleichzeitig aber signalisiert, das Gespräch zu suchen. Die Straftatbestände reichen von Hausfriedensbruch bis zu Sachbeschädigung. «Zudem wird Anzeige wegen weiterer Tatbestände erstattet, die in einer Untersuchung festgestellt werden», sagt Marko Virant, Leiter Immobilien der Stadt Luzern, am Montag auf Anfrage.



Es wurden erst technische Fragen geklärt

Die Situation im Hinterschlund ist auf zwei Arten besonders: Einerseits haben die Bewohnenden gemäss eigenen Angaben bereits Monate vor dem Umzug vom Salzlager auf der Luzerner Allmend in den Schlund bei den Behörden ein Dossier eingereicht, aber keine Antwort erhalten. Andererseits sind die Besitzverhältnisse der Fläche besonders: Auch wenn sich die Brache auf Krienser Stadtgebiet befindet, ist sie im Besitz der Stadt Luzern. Das weitere Vorgehen koordinieren die beiden Verwaltungen entsprechend eng miteinander.

So auch bei der konkreten Gesprächsaufnahme. Diese lässt nämlich nach wie vor auf sich warten. Virant: «Vor konkreten Gesprächen müssen noch einige Details zwischen den Städten intern geklärt werden.» Doch still ist es zwischen den beiden Parteien nicht, auch wenn der Austausch bisher nicht allzu ausgiebig war. «Es gab unmittelbar nach der Besetzung Kontakt bezüglich technischer Fragen», sagt Virant. Dies bestätigt auch eine Dorfbewohnerin. Von beiden Seiten ist jedoch zu entnehmen: Viel mehr als die Art und Weise der Entsorgung im Wagendorf sind dabei nicht geklärt worden.

«Zeitweilige Tolerierung» wird geprüft

Wie es mit der Wagenburg weitergeht, bleibt also nach wie vor unklar. So kommunizieren die Behörden nicht, wann sie das Gespräch aufnehmen werden. Ebenso unklar ist, was mit der Fläche geplant wird. Virant:

«Die Zeit bis zur definitiven Nutzung des Areals soll durch eine Zwischennutzung überbrückt werden. Die Rahmenbedingungen werden gegenwärtig von Kriens und Luzern erarbeitet.»

Klar ist gemäss Virant, dass die Bewohnenden gegen rechtliche Bestimmungen verstossen haben. «Es sind widerrechtliche Handlungen erfolgt», sagt er. Deshalb habe man mit der Anzeige auch nicht bis zum Gespräch zugewartet. «Die Gespräche haben zum Ziel, die Bedingungen für eine allfällige, zeitweilige Tolerierung prüfen zu können», führt Virant aus. Es ist also möglich, dass die Bewohnenden bei einem Konsens mit den Behörden länger auf dem Hinterschlund-Areal bleiben dürfen.

