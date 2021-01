Kriens Die Weinhalde gibt weiter zu reden – kann das Areal auch ohne Einzonung genutzt werden? Obwohl das Bauprojekt am Sonnenberghang gescheitert ist, bleibt die Weinhalde auf der politischen Agenda. FDP und CVP reichen Vorstösse ein und die Grünen bringen eine neue Idee ins Spiel. Stefan Dähler 27.01.2021, 05.00 Uhr

Auch Wochen nach der Abstimmung vom 29. November sorgt die Weinhalde für Gesprächsstoff. Zur Erinnerung: Das Stimmvolk sagte damals knapp Nein zur Einzonung des Areals am Sonnenberghang, auf dem sich einst eine Gärtnerei befand.

Blick auf das Areal Weinhalde am Sonnenberghang (rechts des Wäldchens). Bild: Pius Amrein (Kriens, 28. September 2020)

Das verunmöglichte die Realisierung eines Bauprojekts mit rund 45 Eigentumswohnungen. Damit schien das Thema politisch vom Tisch zu sein, denn aufgrund der angenommenen Initiative für ein Einzonungsmoratorium ist es nun während 15 Jahren nicht mehr möglich, das Areal einzuzonen. Dennoch sind seither zwei Vorstösse, je einer von der CVP und der FDP, zur Weinhalde eingegangen. Auch die Grünen, die sich als einzige Partei neben der GLP für ein Nein eingesetzt hatten, meldeten sich nun im «Kriens Info» mit neuen Ideen zu Wort.

Aber der Reihe nach: Als Erstes eingereicht wurde eine Interpellation von Anita Burkhardt (CVP). Darin geht es einerseits um die Aufarbeitung des politischen Prozesses bis hin zur Abstimmung. So fragt sie, ob es richtig sei, dass von den Grundeigentümern ein Bebauungsplan sowie ein Erschliessungsplan als Voraussetzung für die Einzonung verlangt wurde. Denn die geleistete Vorarbeit war nun aufgrund des Volks-Nein umsonst. Weiter will Burkhardt aber auch vom Stadtrat wissen, was mit dem Areal nun passiert. Unter anderem fragt sie, welche Möglichkeiten bestehen, das um Areal trotz des nun geltenden 15-jährigen Einzonungsmoratoriums weiterzuentwickeln.

Soll die Stadt das Areal kaufen?

Eine Möglichkeit schilderten dann die Grünen in der Januar-Ausgabe des «Kriens Info». Darin schreiben sie, dass die Stadt Projekte erst dann entwickeln soll, wenn das Land bereits eingezont ist. «Nur so gibt es in Zukunft keine Opfer von Entwicklungsabbrüchen mehr.» Um die Eigentümer zu entschädigen und dennoch etwas auf dem Areal entwickeln zu können, schlagen die Grünen daher vor, dass die Stadt die Weinhalde «zu einem moderaten Preis kauft, um aus dem schönen Ort zwischen zwei Waldstücken einen Nutzen für alle zu schaffen». Denkbar wäre eine Finanzierung aus der Mehrwertabgabe der Pilatus-Arena-Investoren von 5,7 Millionen Franken. «Ideen für Natur- und Bewegungsräume für die Öffentlichkeit bis hin zu einer modernen Biogärtnerei gäbe es viele.»

Dieser Beitrag wiederum sorgte für die zweite Interpellation, eingereicht von Enrico Ercolani (FDP). Darin fragt er, was der Stadtrat von der Idee der Grünen hält, wie realistisch diese ist, wie die Zufahrt aussehen müsste und welche Infrastruktur für eine Biogärtnerei auf der Weinhalde realisiert werden könnte. Ercolani selbst lehnt diese ab, wie er auf Anfrage schreibt. «Es geht mir darum, dass die Bevölkerung erkennen kann, was für Folgen eine Gärtnerei oder andere Nutzung hätte.» Als Beispiele nennt er die Erschliessung, Parkplätze oder Kosten. «Aus meiner Sicht würden zirka 2 bis 3 Millionen Franken Vorinvestitionen anfallen, bevor die erste Pflanze gesetzt werden könnte. Rentabel wäre ein solcher Betrieb deshalb nie.»

Antworten die Grünen nun ihrerseits mit einem weiteren Vorstoss? Derzeit sei das nicht geplant, sagt Fraktionschef Raoul Niederberger. «Es ging uns im Beitrag darum, aufzuzeigen, dass es auch ohne Wohnungsbauten möglich wäre, aus dem Weinhalde-Areal etwas zu machen. Es handelt sich dabei noch nicht um eine ausgereifte Idee.» Bevor man weitere Schritte ergreife, warte man nun die Antworten des Stadtrats auf die Vorstösse ab.