250 Jahre altes Bauernhaus Waldmatt im Obernau wurde renoviert

Kriens Ein 250-jähriges Obernauer Bauernhaus erstrahlt in neuem Glanz Iris und Ramón Christen haben ein altes, erhaltenswertes Gebäude wieder auf Vordermann gebracht. Dafür war viel Geduld und Einsatz nötig. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Das Bauernhaus Waldmatt im Obernau. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

Dass hier Altes und Neues eine Symbiose bilden, sieht man schon von aussen. Frisch verbautes helles Holz trifft beim früheren Bauernhaus Waldmatt im Obernau auf altes, dunkles. Hier haben sich Iris (35) und Ramón Christen (36) einen Traum verwirklicht und das 250-jährige, im kantonalen Inventar als erhaltenswert eingetragene Gebäude zu ihrem neuen Zuhause umgebaut. Dort wohnen sie nun seit kurzem mit ihren beiden Kindern.

Der Eingangsbereich des Hauses. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

Der Weg dorthin war aber nicht einfach. «Wir haben viel Geduld gebraucht, doch es hat sich gelohnt», sagt Iris Christen. Den Wunsch, in einem alten Gebäude mit viel Holz, Charme und Geschichte zu wohnen, hegten die beiden schon lange. Rund fünf Jahre suchten sie nach einem geeigneten und bezahlbaren Objekt – auch in anderen Kantonen. Letztendlich klappte es sogar in Kriens-Obernau, wo sie auch aufgewachsen sind. «Nachdem wir über den konventionellen Weg einfach nichts finden konnten, begannen wir, das Umfeld um uns herum zu sensibilisieren. Aus der Nachbarschaft erhielten wir dann den Hinweis, dass die Eigentümer dieses Gebäudes allenfalls zu einem Verkauf bereit wären.»

Abklärungen nahmen nochmals zwei Jahre in Anspruch

Darauf folgten Abklärungen zur Bausubstanz und mit der Denkmalpflege, die rund zwei Jahre in Anspruch nahmen. Ramón Christen:

«Zunächst dachten wir, es sei nicht möglich, das Haus zu erhalten. Alles war schräg, die Stricke der Ostfassade teils komplett zerfallen.»

So sah das Gebäude vor dem Umbau aus. Bild: PD

Sondierungen der Firma Haupt AG hätten aber gezeigt, dass die tragenden Holzbalken sich in einem relativ guten Zustand befinden. Die Begeisterung des Architekten und die interessante Holzbauarchitektur der Firma entfachte bei den Christens ein immer stärker werdendes Feuer für das Projekt. Sie besuchten als Inspiration andere Bauernhäuser, die umgebaut wurden – etwa jenes von Stefan Amstad in Emmetten.

Ein Neubau wäre günstiger gewesen

Einiges mehr als ursprünglich geplant – den Betrag wollen sie nicht in der Zeitung lesen – und unzählige Stunden Eigenleistung investierten die Christens in den Umbau. Den Einbau der Elektrik etwa konnten sie grossteils selbst stemmen, da Ramón Christen, Doktorand der Hochschule Luzern, auch gelernter Automatiker ist. Dennoch: «Ein Neubau wäre wohl um einen Drittel günstiger gewesen», sagt Iris Christen.

«Ohne die Unterstützung unserer Eltern und Bankkredite hätten wir das nicht stemmen können.»

Der Umbau mit der Firma A&L Holzbau nahm noch rund ein Jahr in Anspruch. «Unser Ziel war, zu erhalten, was möglich ist oder das alte Material wiederzuverwenden», sagt Iris Christen. Die Möbel in den Badezimmern wurden aus alten Bodenbrettern des Hauses hergestellt. Mehrere Wände bestehen aus einer Kombination aus altem und neuem Holz.

Altes Holz wurde für Möbel wiederverwendet. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

Die Ostfassade wurde im Blockbau neu aufgebaut, das Gebäude in seinem Charakter aber nur geringfügig verändert.

Die Ostfassade. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

Bei der Gestaltung der Innenräume waren die Christens relativ frei, da das Gebäude im Verlauf der Jahre bereits mehrmals umgebaut wurde und «nur» als erhaltenswert gilt. Dadurch waren die Vorgaben der Denkmalpflege weniger streng als bei einem höheren Schutzstatus. So haben sie einige Wände zurückgebaut oder verschoben und zusätzliche Fenster geschaffen. Die Räume wurden erhöht; zuvor waren sie stellenweise lediglich 175 Zentimeter hoch, was fürs moderne Wohnen kaum praktikabel wäre.

Hier ist die Kombination aus alten und neuen Materialien gut sichtbar. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

«Es war uns aber wichtig, die Einfachheit des alten Gebäudes zu erhalten», sagt Ramón Christen. Noch immer ist ein altes Ofenloch zu erkennen, in welchem angeblich früher Brot für die umliegenden Höfe gebacken wurde. Der Keller mit seinen aussergewöhnlich dicken Bruchsteinmauern zeigt sich noch im Originalzustand.

Das gilt auch für den Stallanbau. «Irgendwann wollen wir das auch noch anpacken», sagt Ramón Christen. Bisher hatte aber das Wohnhaus Priorität. Dieses wollen sie nun der Öffentlichkeit zeigen und führen zu diesem Zweck am 16. Oktober einen Tag der offenen Tür durch. «Vielleicht können wir dadurch auch jemanden inspirieren, ein altes Haus zu erhalten und umzubauen», sagt Iris Christen.

Weitere Impressionen aus dem Bauernhaus Waldmatt:

Dachstock Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021) Ofen mit Ofenbank Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021) Essbereich Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021) Küche Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021) Badezimmer Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Oktober 2021)

