Kriens: Ein «Stapi»-Duell zwischen Christine Kaufmann (CVP) und Maurus Frey (Grüne) bahnt sich an Nach den Rücktritten ihrer bisherigen Stadträte Franco Faé und Lothar Sidler will die CVP einen ihrer Sitze verteidigen – mit der Kantonsrätin Christine Kaufmann. Simon Mathis Aktualisiert 23.04.2020, 16.05 Uhr

Christine Kaufmann-Wolf Bild: PD

Die politische Umwälzung in Kriens schreitet weiter voran. Nach dem Rücktritt beider bisheriger CVP-Stadträte Lothar Sidler und Franco Faé verkündet die Partei eine neue Kandidatur: Kantonsrätin Christine Kaufmann-Wolf soll einen der beiden verlorenen Sitze verteidigen. Nicht nur das: Die CVP nominiert ihre Parteipräsidentin auch gleich als Kandidatin fürs Stadtpräsidium. Kaufmann ist ehemalige Einwohnerrätin, war von 2013 bis 2014 Einwohnerratspräsidentin sowie frühere Präsidentin der parlamentarischen Bildungskommission in Kriens.

Es bahnt sich also ein «Stapi»-Duell zwischen Kaufmann und Maurus Frey (Grüne) an. Frey hatte im ersten Wahlgang das zweitbeste Resultat erzielt – hinter Matthias Senn (FDP), der mittlerweile aber zurückgetreten ist. Zwar befindet sich vorläufig auch Clà Büchi noch im Rennen ums Stadtpräsidium; da er im ersten Wahlgang weniger Stimmen als Frey machte, scheint es aber wahrscheinlich, dass er Maurus Frey den Vorrang geben wird.

Insbesondere auch deshalb, weil sich die Bürgerlichen hinter die Kandidatur Kaufmanns stellen. «Mit Christine Kaufmann anzutreten ist eine ausgezeichnete Entscheidung», sagt FDP-Präsident Robert Marty.

«Wir brauchen dringend eine gute Frau in der Exekutive.»

Von der FDP habe Kaufmann die vollste Unterstützung – sowohl als Stadträtin als auch als Stadtpräsidentin. Auch die SVP unterstützt die Kandidatur der CVP. «Christine Kaufmann ist eine Integrationsfigur mit Führungsqualitäten», sagt SVP-Fraktionschef Räto Camenisch. «Sie ist prädestiniert für das Amts als Stadtpräsidentin – sowohl koordinativ als auch repräsentativ.»

Frauenkandidatur soll Chancen erhöhen

Ein Neustart in Kriens könne nur erfolgreich sein, wenn der künftige Stadtrat politisch breit abgestützt sei, heisst es in der Medienmitteilung der CVP. Das Ziel der CVP ist es, einen Sitz im neuen Stadtrat zu halten. «In Gesprächen mit den anderen Parteien haben wir Signale erhalten, dass die Mehrheit der Parteien eine Konkordanzlösung bevorzugt», heisst es in der Medienmitteilung.

«Wir sind der Auffassung, dass eine Kandidatur mit einer Frau noch grössere Chancen bei den Stimmberechtigten hat», heisst es in der Mitteilung weiter. Die CVP Kriens mit verschiedenen profilierten Politikerinnen und dem grössten Frauenanteil in der Einwohnerratsfraktion aller Parteien sehe die Zeit für gekommen, mit einer Frauenkandidatur anzutreten.

«Ich begrüsse, dass es einen Wahlkampf ums Stadtpräsidium gibt», sagt Maurus Frey (Grüne) auf Anfrage. «Bei einer Stadt mit der Grösse wie Kriens wäre alles andere bedenklich gewesen.» Frey freue sich auf den Wahlkampf und die Begegnungen mit seiner Konkurrentin Christine Kaufmann. «Kriens hat es in den letzten Wochen stark durchgerüttelt. Jetzt sind alle Parteien in der Pflicht, eine funktionierende und engagierte Stadtregierung zu stellen.» Frey sei zuversichtlich, dass das gelingen werde.

