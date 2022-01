Krienser Einwohnerrat genehmigt Abrechnung für Zentrumsprojekt

Kriens Einwohnerrat zieht Schlussstrich unter das Zentrumsprojekt Das Parlament hat am Donnerstag die Abrechnung für das Grossprojekt von rund 66 Millionen Franken bewilligt. Die Mehrkosten sorgten nochmals für Gesprächsstoff. Stefan Dähler 20.01.2022, 16.40 Uhr

Das Zentrumsprojekt hat in Kriens in den letzten Jahren für eine beispiellose Bautätigkeit und hitzige politische Diskussionen gesorgt. Nun wurde ein Schlussstrich gezogen. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag die Abrechnung mit 23 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen klar bewilligt.