Kriens erhält einen komplett neuen Stadtrat – CVP erobert das Präsidium Mit Judith Luthiger (SP) wurde am Sonntag die letzte verbliebene Bisherige abgewählt. Neu sind wieder alle grosse Parteien im Krienser Stadtrat vertreten. Die Euphorie bei den Gewählten ist gross. Stefan Dähler 28.06.2020, 17.36 Uhr

Der neue Stadtrat von Kriens (von links) mit Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP), Christine Kaufmann (CVP), Maurus Frey (Grüne) und Cla Büchi (SP) auf dem Dach des Stadthauses. Bild: Urs Flüeler/Keystone (28. Juni 2020)

Nachdem im ersten Wahlgang im März die Linken noch vorne lagen, spannten die Bürgerlichen für den zweiten Wahlgang zusammen. Das hat sich ausbezahlt, wie das Resultat am Sonntag zeigt. Mit der Wahl von Christine Kaufmann (CVP, 52), Roger Erni (FDP, 47) und Marco Frauenknecht (SVP, 32) bleibt die Mehrheit des Krienser Stadtrats bürgerlich. Weiter schaffte Cla Büchi (SP, 55) den Sprung in die Exekutive. Seine Parteikollegin, Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (60), und Marcel Zandegiacomo (parteilos, 25) verpassten die Wahl. Die Wahlbeteiligung betrug 38 Prozent und war damit leicht höher als im März.

Damit ist klar: In der kommenden Legislatur werden wieder alle Krienser Fraktionen im Stadtrat vertreten sein; dafür kein einziger Bisheriger mehr. Cyrill Wiget (Grüne) gab seinen Rücktritt schon frühzeitig bekannt, Matthias Senn (FDP), Franco Faé und Lothar Sidler (beide CVP) verzichteten nach dem schlechten Abschneiden im 1. Wahlgang auf eine erneute Kandidatur.

Stattdessen trat Christine Kaufmann für die CVP an – und rollte das Feld von hinten auf. Auch beim Stadtpräsidium setzte sie sich mit 4228 Stimmen deutlich gegen Maurus Frey (Grüne, 2739 Stimmen) durch. Damit wird Kaufmann zur zweiten Krienser Stadtpräsidentin nach Helene Meyer (SP). Frey hatte die Wahl in den Stadtrat als Einziger bereits im ersten Wahlgang geschafft und gratulierte seiner Kontrahentin am Sonntag im Stadthaus coronakonform:

Bild: Dominik Wunderli (28. Juni 2020)

Kaufmann war denn auch überwältigt vom Resultat. «Ich bin sehr froh, dass die Konkordanz wieder hergestellt ist», sagte sie. «Die gewaltigen Herausforderungen der Stadt müssen wir auf die Schultern aller Parteien verteilen, alle müssen das mittragen.» Vor der Aufgabe habe sie grossen Respekt. «Wir müssen uns schnell einarbeiten: intern und gegen aussen.» Durch den Abgang der Bisherigen geht viel Wissen verloren, weiter waren diese auch in Verbänden wie dem Verkehrsverbund oder Real gut vertreten. Dass sie als Kantonsrätin bereits auf kantonaler Ebene sehr gut vernetzt sei, werde beim Übergang hilfreich sein, so Kaufmann. Zuversichtlich stimme sie, «dass alle Neuen sehr motiviert sind und die Aufgaben als Team anpacken wollen».

Den Willen, gut zusammenzuarbeiten, betonte auch Frey. « Es ist gut, dass das Gremium durchmischt ist.» Das gelte nicht nur für die Parteizugehörigkeit, sondern auch für das Alter. Frey (38) und Frauenknecht sind noch relativ jung: «Diese Diversität ist ein Gewinn. Kriens wird dadurch Erfolg haben.» Das Präsidium hätte er zwar gerne übernommen. «Ich traue das Christine Kaufmann aber auch zu.» Welches Departement er nun anstrebt, wollte er noch nicht bekanntgeben. «Wir müssen das vorsichtig aufgleisen, ohne Geschirr zu zerschlagen.»

Bürgerliche haben besser mobilisiert

Roger Erni führte das Resultat darauf zurück, dass die Bürgerlichen dank der Zusammenarbeit besser mobilisieren konnten als im ersten Wahlgang. «Der Konkordanzgedanke hat gespielt.» Auch er betonte: «Wir sind ein Team und wollen zusammenarbeiten.» Vorerst könne man aber nur an kleinen Rädern drehen, die Finanzstrategie habe der bisherige Stadtrat bereits aufgegleist. Apropos Finanzen: Sämtliche Parteien ausser die FDP sprechen sich für eine Steuererhöhung aus. Erni interessiert sich für das Finanzdepartement. Wie würde er damit umgehen? «Als Stadtrat kämpfe ich für eine Steuererhöhung in Kombination mit einschneidenden Aufgabenreformen.»

Sehr gross war die Freude über das Resultat bei Marco Frauenknecht, der es schaffte, den 2015 an die CVP verloren gegangenen SVP-Sitz wieder zurückzuerobern:





Bild: Dominik Wunderli (28. Juni 2020)

Frauenknecht sagte: «Es ist ein tolles Gremium, aus jeder Fraktion ist jemand vertreten.» Dies werde die Zusammenarbeit mit dem Einwohnerrat erleichtern. Offen ist, ob sich mit ihm die politische Ausrichtung des Stadtrats ändert, beispielsweise im Bereich Bautätigkeit – im Einwohnerrat hatten SVP, Grüne und SP auch schon eine wachstumskritische Allianz gebildet. Frauenknecht selbst bezeichnet sich nicht als wachstumskritisch, sagt aber auch: «Kriens braucht keine Paläste. Man muss dort bauen, wo es der Stadt etwas nützt.»

SP mit Sieger und Verliererin

Gespalten war die Stimmung bei der SP. Cla Büchi freute sich sehr über die Wahl. «Wir müssen nun zusammenspannen und Sachpolitik betreiben. Fünf Neue haben den Vorteil, dass es keine eingespielten Mechanismen gibt.» Daher ist es für ihn auch nicht tragisch, dass mit dem Einzug der SVP der Stadtrat etwas nach rechts rückt. «Wir müssen uns nun schnell finden und am selben Strick ziehen.» Die erste Herausforderung wird die Departementsverteilung sein: Büchi wie auch Frauenknecht würden gerne das Bauwesen übernehmen. Ein Wermutstropfen für Büchi ist, dass Judith Luthiger abgewählt wurde.

Judith Luthiger (rechts) gratuliert Cla Büchi zur Wahl.

Dominik Wunderli (Kriens, 28. Juni 2020)

Luthiger zeigte sich als faire Verliererin und gratulierte den Gewählten. Ein bisschen habe sie mit diesem Resultat gerechnet, sagte sie. Es hätten wohl viele Gründe dazu geführt. «Die Bevölkerung wollte frischen Wind und Konkordanz. Die Zeit ist noch nicht reif für eine linke Mehrheit und zwei fähige Frauen im Stadtrat.» Auch ein Faktor dürfte gewesen sein, dass Luthiger, anders als im 1. Wahlgang, nicht mehr von den Grünen unterstützt wurde. Mit dem Entscheid ihrer Partei, auch Cla Büchi ins Rennen zu schicken, hadert sie nicht. «Es war der richtige Weg, dadurch hatte die Bevölkerung eine echte Auswahl.» Für sie ergebe sich nun die Chance, etwas Neues zu beginnen. Dem neuen Stadtrat wünscht sie, dass er sich «in dieser schwierigen Lage schnell findet, in den Departementen einarbeitet und weiterhin die Bildung und Kultur hochhält» – sprich, dort nicht zu viel spart.

Der parteilose Marcel Zandegiacomo war mit seinem Resultat zufrieden. «Ich habe mir keine Illusionen gemacht.» Er betont aber, dass er für echten Wandel stehen würde. «Die Gewählten haben die Krienser Politik in den letzten Jahren ja bereits mitgestaltet.» Es sei durchaus möglich, dass er in vier Jahren wieder für den Stadtrat und zudem auch für den Einwohnerrat kandidiere.