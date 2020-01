Kriens erhält einen Ort für offenes Singen Wer ohne Vorkenntnisse und Verpflichtungen singen will, kann das in Kriens machen – in der «Musigturbine» der Musikpädagogin Tamara Kiener. Simon Mathis 09.01.2020, 17.23 Uhr

Im Alten Pförtnerhäuschen an der Obernaustrasse 4 in Kriens startet ein neues Angebot: Unter dem Namen «Musigturbine» bietet Musikpädagogin Tamara Kiener offenes Singen an. «Das Angebot richtet sich an Menschen, die gerne singen möchten, aber keine Verpflichtungen eingehen können oder wollen», schreibt Kiener in einer Mitteilung.